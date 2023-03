Bitcoin Kurs Prognose: Kaum Bewegung seit zwei Tagen - dieses Kurslevel ist jetzt entscheidend

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Schauen wir uns die Kursentwicklung beim Bitcoin in den mittlerweile fast 48 letzten Stunden an, zeigt sich wenig Bewegung. Nach dem deutlichen Absturz in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, wohl vornehmlich verursacht durch die negativen News der Krypto-Bank Silvergate, konsolidiert der Bitcoin in einer engen Spanne.

In den letzten 24 Stunden wurde Bitcoin beispielsweise zwischen 22.250 und 22.464 $ gehandelt. Ein kurzer Sturz unter die 22.300 $ wurde direkt gekauft. Der Bitcoin erholte sich wieder leicht – dennoch drücken die Bären den Kurs immer wieder gegen den wichtigen Support.

Krypto-Trader Michael van de Poppe sieht dennoch etwas Spielraum für den Bitcoin. Solange dieser oberhalb der 21.300 $ gehandelt wird, dürfte es keine größeren Verluste geben. Erst darunter bestehe das Risiko, das auch der psychologisch wichtige Support von 20.000 $ kurzfristig aufgegeben wird.

Crucial area for #Bitcoin is to hold the $21.3K area.



Losing that, and we'll see another sweep towards $19.5Kish and #altcoins dropping 15-25%. — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) March 4, 2023

Doch was müssen nun Krypto-Händler wissen? Welche Chancen gibt es beim Bitcoin und gibt es Hoffnung auf eine Gegenbewegung?

Move-2-Earn-Coin im Presale – 10x Potenzial

Positive Korrelation schwindet: Aktien erholen sich, Kryptos nicht – kommt jetzt die Trendwende?

Schauen wir uns den Zusammenhang zwischen der Wertentwicklung beim Bitcoin und dem Aktienmarkt in den letzten 12 Monaten an, sehen wir über weite Strecken eine stark positive Korrelation, die vornehmlich rund um Krypto-immanente Ereignisse wieder in eine negative Wechselwirkung abtauchte. Beispielsweise waren es zuletzt die Ereignisse rund um die FTX-Börse, die im November 2022 eine Entkoppelung von Aktien- und Krypto-Markt bedingten. Schnell kehrte die positive Korrelation jedoch zurück und bewegte sich eigentlich kontinuierlich deutlich in diesem Bereich.

Doch zuletzt dippte die Korrelation in den negativen Bereich. Rund um die Ereignisse bei der Silvergate-Bank konnten sich Aktien zum Ende der Woche wieder erholen, nachdem Fed-Offizielle die Zinsangst zumindest etwas milderten.

Demgegenüber konnten Kryptos als weitere risikobehaftete Assetklasse nicht profitieren. Denn hier sind die Bedrohungsfaktoren wie Silvergate oder SEC omnipräsent. Doch möglicherweise entsteht hier die Chance für BTC, als Nachzügler kurzfristig den Aktienmarkt outzuperformen. Denn in den letzten Monaten zeigten sich, dass die Marktteilnehmer derartige News immer schneller verdauen und sich wieder der Makroökonomie zuwenden.

#Bitcoin dropped from $23,800 to $22,300, while the Nasdaq and S&P were making strong bounces.



Matter of time until #Bitcoin catches up. — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) March 4, 2023

Sollte man jetzt Bitcoin kaufen?

Zweifelsfrei könnte man der These von Michael van de Poppe zustimmen. Denn historisch evident gab es in den letzten 12 Monaten fast immer eine Rückkehr zur positiven Korrelation. Doch diese ist eben auch umgekehrt möglich – sollten die Anleger am Aktienmarkt zum Ende der Woche zu euphorisch agiert haben, könnte hier ebenfalls ein Dump folgen, der die positive Korrelation zurückbringt, ohne dass der Bitcoin eine Erholungsbewegung startet.

Wer kurzfristig kein geeignetes Setup beim Bitcoin findet, einen Richtungsentscheid abwarten und sich lieber mit einer Long-Position bei High-Risk-Reward Kryptowährungen engagieren möchte, könnte das historisch lukrative Marktsegment der Krypto-Presales analysieren.

Hier waren es in den vergangenen Wochen insbesondere der Presale des Fitness-Coins Fight Out und der Vorverkauf der umweltfreundlichen Kryptowährung C+Charge, die für Furore sorgten und eine steigende Nachfrage aus der Community generierten. Während Fight Out innovativ das Metaverse mit Highend-Fitnessstudios verbindet und Move-2-Earn disruptiv weiterentwickelt, möchte C+Charge als ESG-Coin die Adoption der E-Mobilität deutlich vorantreiben. Kurspotenzial scheint beiden Kryptos dank zukunftsträchtiger Idee immanent.

Jetzt Fight Out Token im Presale kaufen

Autor: Daniel Robrecht

Nach seinem Rechtswissenschaften- und Management-Studium entschied sich Daniel für eine Tätigkeit als freiberuflicher Autor und verfasst mittlerweile seit rund 10 Jahren qualitative Publikationen zu diversen Fachthemen. Als Investor sammelte er jahrelang Erfahrung mit Aktien & Kryptowährungen. Neben einem langfristigen Investitionsansatz agiert Daniel auch leidenschaftlich kurzfristig an den Märkten. Durch gezielte Weiterbildungen an internationalen Hochschulen hat er sich ein umfangreiches Wissen rund um die Kapitalmärkte, Aktien, Kryptowährungen und Decentralized Finance angeeignet. Primär konzentriert sich Daniel auf allgemeine Markttrends, spannende Aktien, Wirtschaftsnachrichten und den digitalen Währungsmarkt. Auch im Privatleben gibt es für ihn keinen Tag ohne die Finanzmärkte. Als Autor schreibt Daniel für führende deutschsprachige Publikationen in diesem Bereich. Daniel publiziert unter anderem für Finanzen.net, Business2Community, und FXStreet.de. Daniel auf LinkedIn.