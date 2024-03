Bitcoin Kurs Prognose: Kommt es nach 6 Monaten mit Gewinnen zur Korrektur?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die Zeiten am Kryptomarkt könnten kaum aufregender sein. Bitcoin hat im Laufe der Woche fast ein neues Allzeithoch erreicht, lange bevor das Halving überhaupt durchgeführt wurde. Allein im Februar ist der Kurs um mehr als 40 % – um über 20.000 Dollar – gestiegen. Ein Plus von 20.000 Dollar hat es in der Geschichte der größten Kryptowährung nach Marktkapitalisierung noch nie gegeben. Das führt natürlich viele Investoren zu der Frage, ob es von hier aus noch weiter nach oben geht, oder der Markt inzwischen überhitzt ist.

Längste Gewinnserie

Alle 4 Jahre findet das Bitcoin Halving statt und bisher ist es immer erst im Anschluss zu einem Bullrun gekommen, bei dem das vorige Allzeithoch weit überschritten wurde. Diesmal hat es schon anderthalb Monate vorher fast für ein neues ATH gereicht. 6 Monate in Folge ist der Bitcoin-Kurs nun gestiegen. Das hat es zwar schon öfter zu sehen gegeben, ein siebter Monat ist sich aber auch während des vorherigen Bullruns im Jahr 2021 nicht ausgegangen.

(Bitcoin Chart – Quelle: Coinmarketcap)

Zwar hat der März bisher auch noch Gewinne gebracht, diese halten sich aber in Grenzen und der Monat hat erst angefangen, sodass von hier aus noch alles möglich ist. Ein wesentlicher Faktor, der dazu beiträgt, dass dieser Bullrun anders ist als die vorigen, sind die Spot Bitcoin ETFs in den USA, die dafür sorgen könnten, dass es auch nach den 6 gewinnbringenden Monaten in Folge noch zu einem weiteren Anstieg kommt.

Bitcoin ETFs übertreffen alle Erwartungen

Die Spot Bitcoin ETFs in den USA haben von Anfang an extrem gut performt. Dabei handelt es sich nicht etwa um angestaute Nachfrage, die nur für die ersten paar Tage angehalten hat. Auch in dieser Woche hat es wieder Tage mit einem Netto-Kapitalzufluss von mehr als 500 Millionen Dollar gegeben. Die ETF-Emittenten kaufen also an manchen Tagen 10 x mehr Bitcoin als an einem Tag geschürft werden. Auch noch knapp 2 Monate nach der Zulassung.

The old all-time high will probably fall soon and this will happen much earlier than in the last #Bitcoin cycles.



One reason for the front-running can be the high buying power of ETFs. I do not think that this is a sign that the current cycle is shifting forward in time.… pic.twitter.com/CGIYMnHUHZ — Stockmoney Lizards (@StockmoneyL) March 2, 2024

Kein ETF hat jemals ein AUM (verwaltetes Vermögen) von 10 Milliarden Dollar in so kurzer Zeit gesammelt, wie der Spot Bitcoin ETF von BlackRock. Auch in Bezug auf die Kapitalzuflüsse in den ersten 30 Tagen sind zwei Bitcoin ETFs unter den erfolgreichsten in den USA. Derzeit deutet nichts darauf hin, dass diese extrem hohe Nachfrage schon bald weniger werden könnte, sodass nicht auszuschließen ist, dass auch in den nächsten Wochen täglich Bitcoin für hunderte Million Dollar gekauft werden.

Selbst wenn es im März zu einer Korrektur kommen sollte, die auch schnell 20 – 30 % ausmachen kann, würde das wahrscheinlich nichts an den mittel- bis langfristigen Aussichten für Bitcoin ändern. Die meisten Experten erwarten hier einen Kursanstieg auf 200.000 bis 500.000 Dollar bis Ende des nächsten Jahres. Wem der Einstieg auf diesem hohen Niveau dennoch zu riskant ist, der findet am boomenden Kryptomarkt aber auch zahlreiche Alternativen, die noch nicht so hoch bewertet sind und noch deutlich höhere Renditen einbringen können. Derzeit setzen Investoren zum Beispiel vermehrt auf Green Bitcoin ($GBTC).

Green Bitcoin steigt auf 1,4 Millionen Dollar

Bei Green Bitcoin handelt es sich um eine neue Kryptowährung, die eine umweltfreundliche Alternative zu BTC darstellt. Green Bitcoin ($GBTC) ist ein Token auf der Ethereum Blockchain. Das bedeutet, dass GBTC deutlich weniger Energie braucht als Bitcoin. Als ERC-20-Token ist Green Bitcoin auch mit einer Staking-Funktion ausgestattet, die hohe Renditen ermöglicht. Ein Konzept, das Investoren begeistert, die bereits Token im Wert von über 1,4 Millionen Dollar gekauft haben.

(Green Bitcoin Token Vorverkauf – Quelle: Green Bitcoin)

Green Bitcoin ist aktuell noch im Vorverkauf erhältlich, was für Anleger die frühestmögliche Gelegenheit bedeutet, um in ein Krypto-Projekt zu investieren. Das bringt den großen Vorteil mit sich, dass der Preis schon während des Presales mehrfach angehoben wird, was frühen Käufern schon einen Buchgewinn bis zum Listing an den Kryptobörsen einbringt. Nach dem Launch kann der Kurs innerhalb kürzester Zeit um ein Vielfaches steigen, wie zahlreiche Projekte bereits gezeigt haben, die oft schon in den ersten Tagen nach dem Presale um 1.000 – 10.000 % gestiegen sind.

