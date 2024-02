Bitcoin Kurs Prognose: Kurs schießt über 50.000 - doch wie geht es nun weiter?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Bitcoin hat kürzlich einen beachtlichen Durchbruch erzielt, indem sein Kurs die symbolträchtige Marke von 50.000 US-Dollar überschritt. Der Aufschwung wurde von der Erwartung anstehender Zinssenkungen und der jüngsten Zulassung von Bitcoin-Spot-ETFs getrieben. Das anstehende Halving verleiht dem Kaufverhalten der Anleger aktuell offenbar noch zusätzlichen Schwung. Doch steht uns jetzt tatsächlich die große Rallye bevor?

Shortseller werden liquidiert und immer mehr Anleger sind im Profit

Innerhalb der letzten 24 Stunden verzeichnete der Gesamtmarkt der Krytowährungen einen Anstieg von mehr als 4 Prozent und erreichte damit eine Marktkapitalisierung von etwa 1,87 Billionen US-Dollar. Es wird erwartet, dass diese Marktkapitalisierung bald die 2-Billionen-Dollar-Marke knacken wird. Bemerkenswert ist aktuell auch der sprunghafte Anstieg des Handelsvolumens von Bitcoin um über 100 Prozent auf 40 Milliarden US-Dollar.

Laut Daten von Coinglass wurden in den letzten 24 Stunden zudem mehr als 53.000 Trader liquidiert, wobei die Gesamtliquidation von Long- und Short-Positionen etwa 173 Millionen US-Dollar betrug. Die größte einzelne Liquidation belief sich auf 3,14 Millionen US-Dollar und betraf das LINK/USD-Paar auf Bitmex. Insbesondere wurden bei Bitcoin allein Liquidationen im Wert von rund 65 Millionen US-Dollar verzeichnet, von denen 52 Millionen US-Dollar auf Short-Positionen entfielen.

Quelle: CoinGlass

IntoTheBlock zufolge befinden sich außerdem 93 Prozent der Investoren im Gewinn, was auf unrealisierte Gewinne ihrer Bitcoin-Bestände hinweist. Ein solches Verhältnis könnte ein steigendes Risiko von Kursrücksetzern bedeuten, da es nun viele Anleger gibt, die Profite realisieren wollen.

Fear-and-Greed Index befindet sich wieder auf Höchstständen

Neueste Daten des Fear and Greed Index belegen die bullische Stimmung rund um Bitcoin. Er erreichte am 13. Februar einen Wert von 79. Das stellt den höchsten Stand seit den Rekordhochs von Bitcoin im mittleren November 2021 dar, als die führende Kryptowährung ein Allzeithoch von 69.000 US-Dollar erreichte.

Quelle: Alternative.me

Die jüngste Zunahme des Index in die Kategorie „extreme Gier“ folgt unmittelbar auf das Überschreiten der 50.000-Dollar-Marke durch Bitcoin. Nicht nur dieser jüngste Sprung des Index in die „extreme Gier“-Zone ist bemerkenswert, sondern auch, dass der Index bereits am 11. Januar einen Wert von 76 erreichte. Das damalige Hoch fiel zusammen mit der zunehmenden Aufmerksamkeit, die dem Start von Spot Bitcoin Exchange-Traded Funds (ETFs) in den Vereinigten Staaten zuteilwurde.

Ein so hoher Wert im Fear and Greed Index lässt unter Analysten Stimmen laut werden, die zur Vorsicht in der aktuellen Marktsituation mahnen. Zwar sind aktuell sehr viele Anleger bullisch und die meisten befinden sich im Profit, doch historisch betrachtet sind es eben diese Marktphasen, in denen auch mit drastischen Rücksetzern und Korrekturen zu rechnen ist.

So könnte sich Bitcoin Kurs entwickeln

Zum ersten Mal seit mehr als zwei Jahren hat Bitcoin wieder die 50.000-Dollar-Marke durchbrochen. Die Rallye hat in diesem Jahr zu einem Wertzuwachs der Kryptowährung von 15 Prozent geführt. Insbesondere haben die Genehmigung von Spot-Bitcoin-ETFs im Januar und die Aussicht auf das Bitcoin Halving haben zu erheblichen Kapitalzuflüssen geführt.

Bitcoin bewegt sich momentan um das psychologisch hochrelevante Kursniveau von 50.000 Dollar und sieht sich unmittelbaren Widerstandsniveaus bei 50.300 Dollar und 51.200 Dollar gegenüber. Im Falle einer Korrektur bieten Supportzonen bei 49.500 und 48.750 Dollar Unterstützung. Der Relative Strength Index liegt außerdem bei 77 und deutet auf einen möglicherweise überkauften Zustand hin.

Quelle: CoinMarketCap

Angesichts des starken Widerstands bei 50.000 Dollar werden die kommenden Tage zeigen, ob es Bitcoin gelingen kann, das Niveau als Support zu etablieren. Aktuell ist der Kurs wieder leicht unter die Marke gefallen und pendelt bei 49.900 Dollar. Sollte Bitcoin das bullische Szenario gelingen, ist ein neues Allzeithoch vor dem nächsten Halving im April durchaus realistisch.

Jeder Handel ist riskant. Keine Gewinngarantie. Jeglicher Inhalt unserer Webseite dient ausschließlich dem Zwecke der Information und stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Dies gilt sowohl für Assets, als auch für Produkte, Dienstleistungen oder anderweitige Investments. Die Meinungen, welche auf dieser Seite kommuniziert werden, stellen keine Investmentberatung dar und unabhängiger finanzieller Rat sollte, immer wenn möglich, eingeholt werden. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.