Bitcoin Kurs Prognose: Mega-Boden? Indikator schlägt Alarm

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Der Bitcoin-Markt zeigt sich zum Wochenstart erneut widerstandsfähig. Nach den üblichen Gewinnmitnahmen am Wochenende konnte sich Bitcoin zügig erholen und notiert wieder über der Marke von 67.500 US-Dollar.

Dieses Muster hat sich in den vergangenen Wochen mehrfach bestätigt: Schwächephasen am Wochenende werden von Käufen zu Wochenbeginn abgelöst. Trotz dieser kurzfristigen Stabilität bleibt das übergeordnete Bild unverändert – Bitcoin bewegt sich weiterhin in einer breiten Seitwärtsrange. Gleichzeitig wächst unter Anlegern die Sorge, dass sich der Bärenmarkt fortsetzen könnte. Doch genau in solchen Phasen verschiebt sich das Chance-Risiko-Verhältnis zunehmend zugunsten langfristig orientierter Investoren.

Bitcoin-Indikator signalisiert Annäherung an Zyklus-Tief

Die aktuelle Analyse von Alphractal liefert spannende Einblicke in die Marktstruktur. Im Fokus steht der sogenannte „Bubble Risk“-Indikator – ein Modell, das mehrere Bewertungskennzahlen kombiniert, um Überhitzung oder Unterbewertung im Markt zu identifizieren. Konkret fließen hier drei zentrale Metriken ein: das Verhältnis von Marktpreis zum Realized Price, das Verhältnis zum sogenannten Alpha Price sowie die CVDD-Ratio. Diese Kombination ermöglicht eine deutlich präzisere Einordnung als klassische Oszillatoren.

The indicator that combined 3 valuation ratios and nailed every cycle bottom since 2013.



Alphractal's Bubble Risk is not a typical oscillator.

It measures the probability of unsustainable exuberance by combining three price ratios:

Price / Realized Price × 0.30

Price / Alpha… pic.twitter.com/OKVmIka6wK — Alphractal (@Alphractal) March 30, 2026

Historisch betrachtet ist die Aussagekraft bemerkenswert. Seit 2013 hat dieser Indikator vier Mal ein klares Signal für ein zyklisches Tief geliefert – in den Jahren 2013, 2015, 2019 und 2022. In allen Fällen markierte Bitcoin kurz darauf ein strukturelles Tief und leitete eine neue Aufwärtsphase ein. Aktuell zeigt sich erneut ein ähnliches Bild: Der Indikator fällt deutlich und nähert sich der Zone, die in der Vergangenheit als Boden fungierte.

Wichtig ist dabei die Einordnung: Noch wurde das finale Tiefsignal nicht erreicht. Dennoch deutet die Dynamik darauf hin, dass sich der Markt in einer späten Phase der Korrektur befindet. Die Wahrscheinlichkeit einer weiteren massiven Abwärtsbewegung sinkt, während sich gleichzeitig attraktive Einstiegsmöglichkeiten ergeben könnten.

Besonders bemerkenswert ist, dass diese Entwicklung trotz geopolitischer Unsicherheiten und schwachem Sentiment stattfindet – ein Zeichen für strukturelle Stärke im Hintergrund.

Bitcoin-L2 als potenzieller Kurstreiber: Das steckt dahinter

Während sich die Marktstruktur stabilisiert, rückt ein möglicher neuer Kurstreiber zunehmend in den Fokus: Bitcoin Layer-2-Technologien. Diese könnten eine entscheidende Rolle dabei spielen, die nächste Wachstumsphase einzuleiten. Der Kern der Idee ist einfach – Bitcoin soll nicht mehr nur als Wertspeicher dienen, sondern ein vielseitiges Ökosystem entwickeln, das Anwendungen wie DeFi, Payments oder sogar AI-Integration ermöglicht.

Ein besonders spannendes Projekt in diesem Kontext ist Bitcoin Hyper. Das Projekt konnte bereits über 32,1 Millionen US-Dollar im Presale einsammeln – ein klares Signal für starke Nachfrage trotz schwieriger Marktphase. Der Ansatz kombiniert die Sicherheit und Markenstärke von Bitcoin mit der Effizienz moderner Blockchain-Technologien.

Durch die Integration der Solana Virtual Machine entsteht eine hochskalierbare Infrastruktur, die schnelle und kostengünstige Transaktionen ermöglicht.

Direkt zum Bitcoin Hyper Presale

Technologisch setzt Bitcoin Hyper auf eine Kombination aus zk-Proofs und einer Bridge zwischen Layer 1 und Layer 2. Dadurch wird sogenanntes „wrapped Bitcoin“ nutzbar gemacht, ohne die Sicherheit des Hauptnetzwerks zu kompromittieren. Das Ziel ist ein funktionales, vielseitiges Bitcoin-Ökosystem – ein narratives Upgrade, das dem Markt neue Impulse geben könnte.

Zusätzlich bietet das Projekt aktuell attraktive Anreize für frühe Investoren. Mit Staking-Renditen von rund 36 Prozent APY entsteht ein klarer finanzieller Anreiz, früh einzusteigen. Gleichzeitig steigen die Tokenpreise im Presale schrittweise, wodurch bereits kurzfristig erste Buchgewinne möglich sind.

Sollte sich die Layer-2-Story bei Bitcoin tatsächlich durchsetzen, könnte dies ein entscheidender Faktor für den nächsten Zyklus werden – und Projekte wie Bitcoin Hyper könnten dabei zu den größten Profiteuren zählen.

Direkt zum Bitcoin Hyper Presale

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