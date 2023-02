Bitcoin Kurs Prognose: Mehr Resilienz bei BTC - sollte man jetzt alles auf Bitcoin setzen?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Erneut erlebte der breite Kryptomarkt einen turbulenten Handelstag. Nach anfänglichen Verlusten konnte sich der digitale Währungsmarkt wieder fangen und notiert rund 1 % im Plus. Der Bitcoin Kurs konnte dabei um 0,5 % zulegen, wurde in den letzten 24 Stunden in einer breiten Spanne gehandelt. Bei Redaktionsschluss bewegt sich der Bitcoin unmittelbar an der Kursgrenze von 24.000 $. Das Handelsvolumen zeigte sich demgegenüber in den letzten Stunden wenig verändert und lag nach Daten von CoinMarketCap bei 30 Milliarden $. Doch eine stärkere Resilienz des Bitcoins macht Hoffnung auf eine bullische Kurs Prognose für die nächsten Wochen. Was sollten Bitcoin-Trader jetzt wissen?

Bitcoin Kurs heute: Breite Handelsspanne, BTC kämpft mit 24.000 $

In den vergangenen 24 Stunden wurde der Bitcoin zwischen 23.658 und 24.631 $ gehandelt. Aktuell bewegt sich BTC bei rund 24.000 $. Damit stehen für den Bitcoin auf Wochensicht leichte Verluste von rund 1,5 % zu Buche, im vergangenen Monat konnte der Bitcoin Kurs dennoch um rund 4 % zulegen. Nachdem das Jahreshoch bei 25.200 $ vorerst keine Trendfortsetzung bedingen konnte, ist der Ausbruch gescheitert. Der Support bei 23.825 $ konnte zuletzt nicht kontinuierlich halten, bleibt aber weiterhin maßgeblich, um einen weiteren Abverkauf zu verhindern. Solange der Bitcoin also im aktuellen technischen Niemandsland verharrt, könnten sich Händler relativ unbesorgt zeigen. Ein Dip unterhalb der 23.300 $ wäre stark bearisch.

Zinsangst kehrt zurück: Aktien korrigieren, Bitcoin entkoppelt sich vom S&P 500

Bereits in den vergangenen Tagen kehrte die Zinsangst an den Aktienmarkt zurück. Möglicherweise hatte man bereits im Januar die Wahrscheinlichkeit überschätzt, dass die Fed bald wieder mit Zinslockerungen fortfährt. Schließlich haben die Notenbanker wiederholt das Gegenteil verlauten lassen. Auch aus dem letzten FOMC-Sitzungsprotokoll geht nun hervor, dass fast alle Mitglieder der Notenbank für eine Leitzinserhöhung von 25 Basispunkten plädierten. Weitgehende Einheit offenbaren die Fed-Minutes, was die grassierende Inflationsgefahr angeht. Dennoch erholten sich viele Coins und Token kurze Zeit nach der Veröffentlichung der Daten. Die ehemals stark positive Korrelation zwischen BTC und Aktien kehrte sich ins Gegenteil um.

Nun stellt sich die Frage, ob die Korrelation wirklich vorerst entkoppelt ist. Werden Anleger wiederholt bullisch und wenden sich vermehrt dem langfristigen Potenzial der Kryptowährungen zu?

Bullische Bitcoin Kurs Prognose: Das sind mögliche Kursziele

Die erste deutliche Korrekturbewegung im laufenden Jahr wurde gekauft. Der Bitcoin Kurs hat sich unmittelbar auf neue Verlaufshochs erholt. Auch die letzte Korrekturbewegung könnte vorerst eine Kaufchance darstellen.

Sollten die Bullen wieder zurückkehren und den Kurstrend fortsetzen, dürfte zunächst das Kursniveau bei rund 24.270 $ angesteuert werden. Anschließend könnte die 24.850 $ Kursmarke erreicht werden, bevor das multiple Widerstandslevel bei rund 25.200 bis 25.300 maßgebliches Kursziel ist.

Hier dürften die Bullen erneut Schwierigkeiten haben, ein neues Verlaufshoch in 2023 zu erreichen. Sollte dies gelingen, könnte relativ zeitnah nach einem Ausbruch über 26.500 $ das Kursziel von 28.750 bis 29.250 $ ausgerufen werden, bevor dann die psychologisch wichtige Grenze von 30.000 $ möglicherweise noch im ersten Quartal 2023 fällt.

Bearische Bitcoin Kurs Prognose: So tief könnte der Bitcoin fallen

Sollte die bereits dargestellte Unterstützungszone von 23.825 $ unterboten werden und ein Doppel-Top im Wochenchart ein charttechnisches Verkaufssignal generieren, könnte sich eine Abwärtskorrektur ausweiten. Der Bitcoin würde dann zunächst bis auf rund 23.300 $ fallen. Auf der Unterseite wären die 22.600 $ das nächste Kursziel. Die Rückkehr in die konsolidierende Seitwärtsrange der letzten Woche wäre zunächst eine Chance, das Ruder wieder umzukehren. Fällt der Bitcoin Kurs jedoch auf rund 22.300 $ könnte auch das Verlaufstief aus dem Februar erneut erreicht werden. Zugleich befindet sich bei rund 21.600-21.700 $ der MA200 auf Tagesbasis sowie der langfristige Abwärtstrend.

Sollte man jetzt in Bitcoin investieren? Eine Korrektur ist zumindest nicht unwahrscheinlich

Eine charttechnische Entscheidung steht aus. Oberhalb der 23.825 $ scheint das Abwärtsrisiko zumindest vorerst begrenzt. Das Transaktionsvolumen blieb zuletzt niedrig. Zugleich offenbart ein Glassnode-Bericht auch, dass derartige Tiefstände beim Transaktionsvolumen in der Vergangenheit regelmäßig einen signifikanten Ausverkauf oder eine deutliche Korrektur bedingten. Kurzfristig könnte der Bitcoin fundamental überkauft sein. Zwar deutet dies nicht mit vollständiger Sicherheit auf eine bearische Kursentwicklung hin. Dennoch sollte man sich trotz einer zunehmenden Entkoppelung von Makroökonomie und Aktienmarkt auch die kurzfristige Downside bewusstmachen. Denn noch lässt sich kaum sicher evaluieren, ob wir uns schon im nächsten Bullenmarkt befinden.

Zugleich scheint die positive Kursentwicklung im Januar 2023 vornehmlich einer Umschichtung im digitalen Währungsmarkt geschuldet. Anstatt frischem Kapital dürften Stablecoin-Holder nach dem FTX-Crash insbesondere wieder den Bitcoin als stabiles Asset präferiert haben, so der Krypto-Analysedienst Santiment.

Alternativ bleiben Krypto-Presales ein probates und spannendes Mittel zur Diversifikation eines Krypto-Portfolios, wenn man denn eine angemessene Gewichtung wählt. Im Februar 2023 scheinen ob der bevorstehenden Preissteigerungen insbesondere der Move-2-Earn-Coin Fight Out und die grüne Kryptowährung C+Charge eine spannende Wahl.

