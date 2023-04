Bitcoin Kurs Prognose: Nach erfolgreichem ersten Quartal startet der April im Minus - Zeit für Alternativen?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Das erste Quartal in diesem Jahr hätte nicht viel besser laufen können für Krypto-Investoren. Wer auf die klare Nummer eins am Markt, den Bitcoin, gesetzt hat, liegt seit dem Jahreswechsel mit 61 % im Plus. Eine Rendite, die sich sehen lassen kann und die in den Top 10 der größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung bei weitem nicht jeder Coin geschafft hat. Die neue Woche im neuen Quartal startet allerdings heute mit einem deutlichen Minus für die meisten Top 100 Coins. Ist es an der Zeit, sich Alternativen ins Portfolio zu holen?

Der BTC-Kurs muss in den letzten 24 Stunden Verluste von 2,82 % hinnehmen. Im 7-Tages-Schnitt liegt man damit bei einem leichten Minus von 0,17 %. Aktuell beläuft sich der Wert für einen Bitcoin auf 27.666 Dollar und liegt damit schon wieder deutlich unter dem Jahreshoch, das in der letzten Woche bei 29.159 Dollar erreicht wurde. Damit sinkt auch die Marktkapitalisierung aller im Umlauf befindlichen BTC auf rund 535 Milliarden Dollar, während sich der Wert aller Kryptowährungen auf 1,158 Billionen USD beläuft. Das bedeutet, dass die Bitcoin-Dominanz bei 46,2 % zwar noch im hohen Bereich liegt, aber auch schon deutlich höher gelegen hat.

#Bitcoin just closed UP for 3 months in a row.



This has signalled the start of a new BULL MARKET 3 times without fail. pic.twitter.com/Jaczi50ZEp — Bitcoin Archive (@BTC_Archive) April 2, 2023

Im Netz ist man sich aber sicher, dass die 3 grünen Monatskerzen hintereinander die endgültige Bestätigung für das Übergehen in einen noch lange anhaltenden Bullenmarkt sind. Man sollte hier allerdings nicht nur blind die Posts lesen und der Aussage dahinter einfach Glauben schenken. Diese ist nämlich irreführend und deutet an, dass es nach den letzten 3 Malen, an denen 3 Monate hintereinander im Plus geschlossen haben, immer direkt danach zu einem weiteren massiven Kurssprung gekommen ist. Wer sich den Chart aber selbst ansieht, merkt, dass man sich hier auch gerne was schön redet und versucht ein Muster zu bilden, wo nicht unbedingt eines ist.

Denn beim gezeigten Beispiel von 2019 folgte nach dem “bestätigten Bullrun” erstmal ein Jahr, in dem der Kurs leicht korrigiert hat und dann seitwärts verlaufen ist. Danach ist es aber wirklich zu einem massiven Bullrun gekommen, ja. Den Bärenmarkt kann man nach den Entwicklungen in diesem Jahr ziemlich sicher verabschieden, das muss aber nicht zwangsläufig bedeuten, dass nun die nächste Rallye folgt. Eine Stabilisierung nach einem Anstieg um mehr als 60 % ist durchaus wünschenswert und kann auch eine Zeit lang dauern. Die Euphorie, dass schon in diesem Jahr neue Allzeithochs gebildet werden, sollte dadurch noch nicht aufkommen, dafür dürfte es zu früh sein und die makroökonomische Ausgangslage ist in diesem Jahr deutlich schlechter als 2020/2021.

Der Kurs verläuft nun auch schon seit mehr als 2 Wochen seitwärts, obwohl es in dieser Zeit die eine oder andere schlechte Nachricht für den Kryptomarkt gegeben hat. Das ist ein gutes Zeichen und deutet darauf hin, dass der Bitcoin heuer nicht mehr so anfällig für Negativschlagzeilen ist, wie das noch im letzten Jahr der Fall war. Abzuwarten bleibt, wie es mit den Regulierungsmaßnahmen seitens der US-Behörden weitergeht und ob diese als Maßstab für andere Teile der Welt herangezogen werden. In diesem Fall könnte der Kurs auch schnell wieder unter die 25.000 Dollar Marke sinken.

Sollten die Bemühungen der Behörden allerdings erneut im Sand verlaufen und keine echte Änderung mit sich bringen, dürfte auch der Kurs davon unbeeindruckt bleiben. Mit dem Erreichen der 30.000 Dollar Marke, was nur noch eine Frage der Zeit sein dürfte, dürfte auch das mediale Interesse wieder steigen und zahlreiche neue Investoren könnten in den Markt kommen. Damit wär ein weiterer Anstieg sehr wahrscheinlich. Allerdings ist im Bereich zwischen 32.000 und 32.500 Dollar dann mit starkem Widerstand zu rechnen. Vom aktuellen Kursniveau aus wäre das noch ein Plus von weiteren 18 %.

Alternativen fürs Portfolio

Der Bitcoin legt seit mehr als 2 Wochen eine Verschnaufpause ein. Inzwischen geht es bei zahlreichen Altcoins weiterhin stark bullisch zu. Auch im ICO sind derzeit vielversprechende Coins erhältlich, die mit innovativen Projekten einhergehen und deren stark angelaufener Vorverkauf darauf hindeutet, dass es hier nach dem Launch ebenfalls zu starken Kursexplosionen kommen könnte.

Allen voran der Meme-Coin $LHINU von Love Hate Inu. Dieser hat im Presale in kurzer Zeit mehr als 2,5 Millionen Dollar erreicht. Mit Umfragen zu witzigen, banalen Dingen genauso wie zu ernsten Themen, kommt Love Hate Inu mit dem neuen Vote 2 Earn Konzept daher und zielt so auf die milliardenschwere Meinungsforschungs-Industrie ab. Wer sich die Beispiel-Umfragen auf der Website ansieht, merkt schnell, dass diese das Potential haben, viral zu gehen.

Auch Ecoterra ist als innovatives Projekt zu nennen, das in diesem Jahr die Chance hat, deutlich im Preis zu steigen, sobald der Coin an den Kryptogbörsen erhältlich ist. Derzeit erhält man den $ECOTERRA im Presale zum günstigen Fixpreis von 0,004 USDT. Das Recycle 2 Earn Konzept hinter dem Projekt hilft nicht nur der Umwelt, sondern belohnt auch umweltbewusste Menschen mit Coins und macht den Klimaschutz so zum Wettbewerb. Damit dürfte es nicht lange dauern, bis der $ECOTERRA sich durchsetzt und im Preis noch deutlich ansteigt. Wer hier die Gelegenheit nutzt und im Presale noch günstig einsteigt, könnte schon bald eine Kursexplosion erleben.

Mit DeeLance kommt eine Recruiting-Plattform auf den Markt, die auf Web3 setzt und Freelancer mit Auftraggebern zusammenbringen soll. Durch den Einsatz der Blockchain, Kryptowährungen und NFTs wird es möglich, die Gebühren für Kunden so gering zu halten, wie auf keiner anderen führenden Plattform wie Fiverr oder Upwork. Durch den Einsatz von NFTs werden die Besitzrechte an den digitalen Arbeiten keine Grauzone mehr sein, sondern einfach gehandelt werden und durch den Einsatz von Smart Contracts können Risiko und Reibungspunkte zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer minimiert werden.

