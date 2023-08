Bitcoin Kurs Prognose: Nächster Halt 20.000 Dollar? Druck auf BTC nimmt zu, während $SONIK steigt

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Sind die bullischen Tage für Bitcoin und den gesamten Kryptomarkt inzwischen gezählt? Seit Wochen erhöht sich der Druck am digitalen Währungsmarkt und die Bären versuchen, den Kurs unter die wichtige 25.000 Dollar Marke zu drücken. Gelingt das, könnte ein weiterer Preissturz die Folge sein. Nach den aktuellen Entwicklungen ist nicht auszuschließen, dass der Bitcoin-Kurs nochmal auf 20.000 Dollar fällt. Währenddessen geht der Meme Coin $SONIK viral und steigt im Presale auf mehr als 350.000 Dollar.

Die Zeiten, in denen ein Jahreshoch das nächste jagt, sind fürs Erste vorbei. Die größte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung ist in den letzten Wochen zunehmend unter Druck geraten, bis am letzten Freitag das Unvermeidliche passiert ist. Der Bitcoin hat nachgegeben und ist bis auf 25.000 Dollar eingebrochen.

Die Verluste können auch in dieser Woche scheinbar nicht wieder gutgemacht werden. Die 26.000 Dollar Marke wurde zwar inzwischen immer wieder erreicht, hält aber nicht. Damit liegt BTC in den letzten sieben Tagen bei einem Verlust von mehr als 11 %. Die meisten Top 100 Coins werden stark von der Bewegung der digitalen Leitwährung beeinflusst und verzeichnen ebenfalls hohe Verluste in der letzten Woche.

Das Chartbild ist seit dem Absturz eingetrübt. Die bestätige Trendlinie wurden durchbrochen und auch der EMA der letzten 200 Tage, der als wichtiger Indikator herangezogen wird, wurde unterschritten. Dieser liegt bei 27.222 Dollar und könnte sich als Widerstand in den nächsten Tag erweisen.

Gelingt es den Bullen nicht, den Kurs wieder über den EMA200 zu treiben, könnte es schon bald weiter bergab gehen. Die nächste Unterstützung liegt nahe an der psychologisch wertvollen 25.000 Dollar Marke. Hält auch diese nicht, könnte das einen weiteren Abverkauf auslösen, bei dem der Kurs bis auf 21.622 Dollar oder sogar bis zur 20.000 Dollar Marke fallen könnte.

Internationale Krisen als Auslöer?

Die Gründe für den Absturz sind vielseitig. Obwohl die Nachrichten rund um den Kryptomarkt positiv ausfallen, spitzt sich die makroökonomische Lage immer weiter zu. Die Inflation hält sich hartnäckig, sodass die Zinsen jederzeit noch weiter steigen könnten, China steckt in einer Krise, Immobilienkonzerne in Europa und den USA stecken auch zunehmend in Schwierigkeiten.

Die Krisen, die sich die letzten Jahre über abgezeichnet haben, scheinen langsam aber sicher Realität zu werden, was sich wohl auch auf den Kryptomarkt negativ auswirken könnte.

$SONIK von Unsicherheit am Markt unbeeindruckt

Während der Kryptomarkt von Unsicherheit geprägt ist, was sich vor allem auf die Kurse der 100 größten Coins nach Marktkapitalisierung auswirkt, ist beim neuen Meme Coin $SONIK nichts davon zu spüren. Hier geben Anleger innerhalber kürzester Zeit mehr als 350.000 Dollar im Presale aus, um von Anfang an investiert zu sein, bevor der Token an den Kryptobörsen gelistet wird.

Das Team hinter dem Projekt hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit $SONIK eine Marktkapitalisierung von 100 Millionen Dollar zu erreichen und das schneller, als das je einem Meme Coin gelungen ist. Im Vorverkauf werden 50 der Token für rund 2 Millionen Dollar verkauft. Das bedeutet, dass die Market Cap beim Launch rund 4 Millionen Dollar beträgt.

Gelingt es, $SONIK auf 100 Millionen Dollar zu pushen, würde das für diejenigen, die im Presale eingestiegen sind, einen Anstieg um das 25-fache bedeuten. Zahlreiche Analysten auf Youtube haben schon hohe Kursziele für den Sonik Coin ausgesprochen. Auch wenn auf der Website des Projekts direkt klargestellt wird, dass man in keinem Zusammenhang mit Sonic the Hedgehog oder SEGA stehen würde, profitiert der Coin doch offensichtlich vom Namen des beliebten Klassikers.

Staking-Funktion integriert

$SONIK unterscheidet sich von den meisten Meme Coins, da das Projekt mit einer eigenen Staking-Funktion daherkommt. Dies ermöglicht es Anlegern, ihre Token für eine gewisse Zeit lang zu sperren. Dafür erhalten sie Belohnungen in Form von weiteren Token, wodurch Hodler sich mit $SONIK ein passives Einkommen sichern können. Die Staking-Funktion kann schon im Presale genutzt werden.

Schon jetzt sind Token im Wert von mehr als 13 Milliarden Dollar in den Staking Contract eingezahlt. Die APY (jährliche Rendite) liegt aktuell noch bei 180 %. Diese dürfte aber noch sinken, wenn der Staking-Pool größer wird, könnte sich aber mittelfristig um den Bereich um 50 % einpendeln, was immer noch eine beachtliche Rendite darstellt.

Außerdem wird durch die Staking-Funktion der Verkaufsdruck reduziert, wenn der $SONIK-Kurs steigt. Schnelle Gewinnmitnahmen der Staker sind dann ausgeschlossen, was den Kurs noch weiter in die Höhe treiben und einigermaßen stabil halten kann. Somit ist es durchaus möglich, dass $SONIK nach dem Launch eine Kursexplosion hinlegt. Der Vorverkauf endet entweder, wenn die Token für rund 2 Millionen Dollar verkauft sind, oder wenn der Countdown auf der Website abläuft, der aktuell noch weniger als 13 Tage anzeigt.

Jetzt noch für kurze Zeit $SONIK im Presale kaufen.









Über den Autor: Manuel Lippitz ist Unternehmer und Investor seit mehreren Jahren. Nach einigen erfolgreichen Firmengründungen gewann das Investieren in unterschiedlichste Assets für ihn immer mehr an Bedeutung. Auf seinem Immobilienblog schreibt er über das Leben als Vermieter und mit der Inbetriebnahme der ersten eigenen Miningstationen im Jahr 2020 konzentrierte er sich immer mehr auf Kryptowährungen & NFTs, sowie die Möglichkeiten, die damit einhergehen.

