Bitcoin Kurs Prognose: Statistische Erkenntnisse über das Halving

Der Kryptomarkt wartet voller Spannung auf das alle vier Jahre stattfindende Bitcoin-Halving, welches bereits in vier Tagen, am 20. April 2024, erfolgen soll. Während viele Analysten von einer der größten Rallys in der Geschichte der Kryptowährungen sprechen, wollen wir in der folgenden Bitcoin Kurs Prognose die bisherigen Entwicklungen statistisch näher unter die Lupe nehmen. Dabei berücksichtigen wir unter anderem Faktoren wie die Abnahme des Kurssteigerungspotenzials, um somit eine realistischere Bitcoin Kurs Prognose zu ermöglichen. Lesen Sie nun den folgenden Beitrag, um erleuchtende Einblick in die Kursentwicklung der Halvings zu erhalten.

Alles über die Reduktion des Steigerungspotenzials und BTC-Kursziele

Um besser einschätzen zu können, wie sich das am 20. April stattfindende Bitcoin-Halving auf die Kursentwicklung von BTC auswirken könnte, betrachten wir im Folgenden einmal die bisherigen Daten etwas näher.

Bisher gab es erst drei Bitcoin-Halvings, da sie ungefähr alle vier Jahre stattfinden. Dabei haben sie immer den bullischsten Zyklus von BTC eingeleitet. Daher liegen auch dieses Mal die Erwartungen hoch, dass eine ähnliche Entwicklung zu beobachten ist.

Im Jahr 2012 war Bitcoin bei seinem ersten Halving mit 12,35 USD und einer niedrigen Marktkapitalisierung von rund 130 Mio. USD noch sehr günstig bewertet und konnte daher bis zu seinem neuen Hoch von 1.242 USD um 9.957 % steigen.

Beim zweiten Halving notierte Bitcoin bereits 5.185 % über dem Kurs des ersten Halbierungsevents. Danach konnte BTC noch weitere 2.934 % auf 19.804,25 USD zulegen, was einer Reduktion des Anstiegs von 70,53 % entspricht.

Zur Zeit des dritten Halvings kam BTC mit 8.571,67 USD bereits auf einen 1.213 % höheren Preis als zu Beginn des zweiten Halbierungsereignisses. In den folgenden 18,3 Monaten konnte BTC weitere 705 % auf 68.997,75 USD zulegen.

Abnahme des Kurssteigerungspotenzials der Bitcoin-Halvings | Quelle: Simon Feldhusen

Wie bereits zu vermuten war, nimmt das Kurssteigerungspotenzial von Bitcoin aufgrund der höheren Marktkapitalisierung und des teureren Preises immer weiter ab. Während es vom ersten bis zum Halving einer Reduktion von 70,53 % entsprach, war es in der nächsten Phase bereits eine Abnahme von 75,97 %.

Extrapoliert man die Zunahme der Reduktion von rund 7,71 %, so dürfte der nächste Rückgang rund 81,83 % betragen. In diesem Falle könnten wir vom 20. April an mit einem Kurssteigerungspotenzial von weiteren 128,11 % rechnen. Betrachtet man hingegen den durchschnittlichen Rückgang, so sind auch 189 % möglich.

Da wir noch nicht das Halving erreicht haben, nehmen wir einmal den aktuellen Kurs als Grundlage für die Bitcoin Kurs Prognose. So sind Kurse von 143.308 bis 181.561 USD möglich.

Weitere Lehren aus der Analyse der Bitcoin-Halvings

Anders als vielleicht einige erwarten mögen, kam es an den Tagen der Bitcoin-Halvings zu mehr Kursverlusten als -gewinnen. Bei zwei von drei Ereignissen wurden Verluste von rund 2 % verzeichnet, während der positive Tag nur auf ein Plus von 1,21 % kam. Im Durchschnitt liegt die Tagesperformanz nur bei -0,85 %, was dieses Mal eine unmittelbare Reaktion als unwahrscheinlich erscheinen lässt.

Ebenfalls bemerkenswert ist, dass die Zeit vom Bitcoin-Halving bis zum neuen Allzeithoch kontinuierlich zugenommen hat. Während es beim ersten Mal 366 Tage waren, wurden zuletzt 548 Tage nötig. Durchschnittlich sind es jedoch 480 Tage, sodass die nächste Rally statistisch betrachtet bis 13. August 2025 und sogar 20. Oktober 2025 gehen könnte.

Durch das nächste Bitcoin-Halving werden die Belohnungen der Krypto-Miner von 6,25 BTC auf 3,125 BTC halbiert. Aktuell werden noch 900 Bitcoins pro Tag geschürft, sodass die Neuemissionen nach dem Halving auf 450 BTC sinkt.

Betrachtet man die durchschnittliche Nachfrage nach den Bitcoin-Spot-ETFs seit der Einführung, so sind täglich rund 184 Mio. USD in diese Investmentvehikel geflossen. Bei einem aktuellen Kurs von 62.946 USD entspricht dies 2.923 BTC pro Tag.

Nettoflüsse der Bitcoin-Spot-ETFs | Quelle: Coinglass

Somit würde die durchschnittliche Nachfrage nach den Bitcoin-Spot-ETFs 6,49-mal größer sein, als die Krypto-Miner täglich schürfen, sofern die Kapitalzuflüsse in die Anlageobjekte weiterhin so performen sollten.

Die Chancen dafür stehen jedoch sehr gut. Denn Angebot und Nachfrage bestimmen die Kurse, wobei wir nun neben der Reduktion der angebotenen BTC auch eine Zunahme der Nachfrage verzeichnen.

Denn das Engagement von renommierten und einflussreichen Vermögensverwaltern und die zunehmende Beliebtheit von öffentlichen Blockchains unter Finanzdienstleistern haben neben der gestiegenen Akzeptanz von Bitcoin zu einem höheren Interesse von privaten und institutionellen Anlegern geführt.

Hinzu kommt die immer schneller fortschreitende Industrialisierung von Bitcoin durch immer mehr Layer-2s wie Stacks, welche nicht nur die Skalierungsprobleme wie langsame Transaktionen und hohe Gebühren lösen, sondern ebenso die Funktionalität und Nützlichkeit von Bitcoin weiter steigern.

