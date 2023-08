Bitcoin Kurs Prognose: Wann startet die Halving-Rallye?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Es ist ungewöhnlich ruhig am Kryptomarkt. Inzwischen ist es Monate her, dass der Bitcoin-Kurs zum ersten Mal in diesem Jahr die 30.000 Dollar Marke anvisiert hat. Seitdem gab es nochmal eine heftige Korrektur und seit die wichtige Marke im Juni zum zweiten Mal überschritten wurde, herrscht mehr oder weniger Stillstand. Die Ereignisse überschlagen sich, der Kurs bleibt davon meistens unbeeindruckt. Zwar gibt es immer wieder kleinere Ausbrüche nach oben oder unten, unterm Strich hat man aber nicht viel verpasst, wenn man im April Bitcoin gekauft hat und bis heute sein Portfolio nicht mehr geprüft hat. Ist es schon an der Zeit, sich über die nächste Halving-Rallye Gedanken zu machen?

XRP Kursexplosion verpasst? Jetzt rechtzeitig einsteigen und XRP20 im Presale kaufen.

Während im ersten Quartal in diesem Jahr Monat für Monat neue Höchststände bei Bitcoin und Co. erreicht wurden, passiert inzwischen nicht mehr viel. Klagen gegen die größten Kryptobörsen der Welt, genehmigte Anträge auf Bitcoin-ETFs, steigende Zinsen und sinkende Inflation können den Kurs nicht wirklich nachhaltig beeinflussen.

Aktuell notiert BTC bei 29.143 Dollar und damit um 0,04 % niedriger als vor einer Woche. Auf Monatssicht ergibt sich allerdings ein Minus von rund 6 %. Der Kurs bewegt sich also die meiste Zeit über zwischen 29.000 und 31.000 Dollar. Seit Juni kommt es hier nicht mehr zu nennenswerten Veränderungen.

Sichere dir jetzt noch für kurze Zeit XRP20 im Presale.

Bringt das bevorstehende Bitcoin-Halving die nächste Rallye?

Ein Ereignis, das in der Vergangenheit immer zu starken Preissteigerungen bei der ältesten Kryptowährung der Welt geführt hat, ist das Halving. Dabei werden die Belohnungen, die Miner für das Finden neuer Blöcke erhalten, halbiert. Somit kommen auch weniger neue BTC in Umlauf und diese Verknappung hat in der Vergangenheit immer zu Kurssteigerungen geführt.

Auch diesmal stehen die Chancen gut, dass es rund um das Halving eine Rallye geben wird. Eine Garantie gibt es allerdings nicht, wie das Litecoin-Halving gezeigt hat. Nicht nur beim Bitcoin werden die Belohnungen für Miner alle vier Jahre halbiert. Bei LTC war das Halving in dieser Woche, der Kurs hat sich davon allerdings nicht beeindrucken lassen.

Hier geht’s direkt zum XRP20-Vorverkauf.

Seit dem Jahreswechsel liegt LTC gerade einmal mit 16,65 % im Plus. Das ist zwar ein schöner Gewinn, allerdings haben viele Coins deutlich besser performt und das ohne Halving. Die extremen Kurssteigerungen sind aber auch beim Bitcoin in der Regel erst nach dem Halving gekommen. Ob das jetzt auch bei LTC der Fall sein wird, wird sich erst zeigen.

Beim Bitcoin stehen die Chancen allerdings gut, da das Halving erst im nächsten Jahr bevorsteht und bis dahin mehrere bullische Ereignisse aufeinandertreffen könnten. Bis dahin dürfte die US-Notenbank Federal Reserve schon erste Zinssenkungen durchgeführt haben und die Inflation wieder nahe am Zielwert von 2 % sein. Auch zu den Bitcoin-ETFs, die BTC einer viel breiteren Masse zugänglich machen würden, könnte es bis dahin schon Neuigkeiten geben.

Immer mehr Experten sind der Meinung, dass es im nächsten Jahr zu einem neuen Allzeithoch kommen könnte. Die Kursentwicklung rund um das Litecoin-Halving hat aber gezeigt, dass es jetzt noch zu früh ist, um über eine Rallye wegen der Halbierung der Bitcoin-Belohnungen nachzudenken. Dass der aktuelle Seitwärtsverlauf noch länger anhält, ist also nicht auszuschließen. Bis dahin gibt es aber zahlreiche Alternativen am Markt.

XRP20 statt Bitcoin?

Aktuell gibt es einen extremen Hype um 2.0-Coins. Zahlreiche Token erscheinen auf Ethereum, die den Erfolg der Originale zwar nicht ganz reproduzieren können, aber oft innerhalb kürzester Zeit um tausende Prozent steigen. PEPE2.0, DOGE2.0 und viele weitere haben das in den letzten Wochen gezeigt. Auch der BTC20-Token war im Presale innerhalb kürzester Zeit ausverkauft und launcht nächste Woche, wobei es ebenfalls zu einer Kursexplosion kommen könnte.

Nun kommt mit XRP20 ein weiterer Token, der sowohl vom Hype um XRP, als auch von der Euphorie rund um 2.0-Coins profitiert. Das zeigt der schnelle Vorverkauf, der innerhalb kürzester Zeit fast 400.000 Dollar eingebracht hat. Das Team scheint hier alles bedacht zu haben. So kommt XRP20 mit einer Staking-Funktion und einem Burning-Mechanismus.

Ein gewisser Prozentsatz wird bei jeder XRP20-Transaktion geburnt, womit der Token ebenfalls deflationär aufgebaut ist. Zum Staking-Protokoll ist noch nichts genaues bekannt. Was man weiß, ist, dass diejenigen, die die meisten Token im Staking-Pool halten, auch die höchsten Rewards dafür erhalten werden. Wie hoch die Belohnungen aber genau ausfallen, ist noch nicht bekannt.

XRP-Rallye verpasst? Jetzt rechtzeitig einsteigen und XRP20 im Presale kaufen.

Auf der XRP20-Website wird zwar deutlich gemacht, dass der Token nichts mit dem Original zu tun hat und in keinster Weise mit XRP in Verbindung steht, dennoch profitiert man hier offensichtlich vom Hype des Originals, wie das bei den meisten 2.0-Coins immer wieder der Fall ist.

Der Vorverkauf dürfte, wenn man die aktuelle Dynamik beobachtet, das Soft Cap-Ziel von 1,85 Millionen Dollar schon bald erreichen. Spätestens bei 3,6 Millionen Dollar ist dann allerdings auch die Hard Cap erreicht und dann ist der einzige Weg, sich XRP20 noch ins Portfolio zu holen, der Kauf an einer dezentralen Kryptobörse (DEX) wie Uniswap. Bei der aktuellen hohen Nachfrage kann es hier allerdings kurz nach dem Listing zu einer Kursexplosion kommen, sodass der Kauf nach dem Presale um einiges teurer sein könnte.

Jetzt XRP20 zum günstigen Vorverkaufspreis kaufen.









Über den Autor: Manuel Lippitz ist Unternehmer und Investor seit mehreren Jahren. Nach einigen erfolgreichen Firmengründungen gewann das Investieren in unterschiedlichste Assets für ihn immer mehr an Bedeutung. Auf seinem Immobilienblog schreibt er über das Leben als Vermieter und mit der Inbetriebnahme der ersten eigenen Miningstationen im Jahr 2020 konzentrierte er sich immer mehr auf Kryptowährungen & NFTs, sowie die Möglichkeiten, die damit einhergehen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.