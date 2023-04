Bitcoin Kurs Prognose: Widerstand bei 28.000 Dollar hält weiter während Love Hate Inu auf mehr als 3 Millionen Dollar steigt

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Es ist ein Bild, das sich nun schon lange zeigt bei der größten Kryptowährung nach Marktkapitalisierung. Der Bitcoin-Preis steckt im Bereich um 28.000 Dollar fest und das nun schon seit 3 Wochen. Eine so lange Phase, in der eine gewisse Preisstabilität anhält, gibt es selten. Wenn es heute in den Nachmittags- und Abendstunden nicht zu einer deutlichen Änderung kommt, wird das in dieser Woche wohl auch nicht mehr passieren, da tendenziell am Wochenende eher wenig Bewegung am Kryptomarkt zu spüren ist. Währenddessen geht es bei Love Hate Inu steil nach oben und ein Meilenstein nach dem anderen wird erreicht. Aktuell wurde die 3 Millionen Dollar Grenze mit dem Vorverkauf des LHINU-Tokens erreicht.

Viel Bewegung ist nach einer Handelswoche im April noch nicht aufgekommen. Ethereum (ETH) als zweitgrößte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung hat es geschafft, ein neues Jahreshoch oberhalb der 1.900 Dollar zu bilden und auch der Dogecoin ist mit der Änderung des Twitter-Logos zum Wochenstart explodiert. Ansonsten ist aber vieles noch so, wie es auch Ende März schon war. Bitcoin notiert aktuell bei 27.805 Dollar und damit um 0,01 % höher als vor 7 Tagen. In der Zwischenzeit gab es zwar immer wieder leichte Gewinne und auch einen Anstieg auf 28.500 Dollar, am Ende pendelt sich der Preis aber immer wieder bei rund 28.000 Dollar ein.

Damit spiegelt der Bitcoin auch ziemlich genau den restlichen Kryptomarkt wider. Der Gesamtwert aller im Umlauf befindlichen Coins ist im Wochenverlauf zwar auf ein neues Jahreshoch von mehr als 1,2 Billionen Dollar gestiegen, pendelt sich nun aber wieder in etwa bei dem Wert ein, der auch vor 7 Tagen schon zu sehen war und liegt derzeit bei 1,173 Billionen USD. Der Bitcoin macht davon alleine schon 45,9 % aus mit seiner Marktkapitalisierung von mehr als 538 Milliarden Dollar.

Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis der Bitcoin-Kurs die Zone um 28.000 Dollar verlassen wird. Wenn nichts Gravierendes von außen dazwischen kommt, stehen die Chancen gut, dass der Ausbruch nach oben hin erfolgen wird. Allerdings kann natürlich auch in jeder neuen Woche eine neue Klage gegen eine weitere Kryptobörse ins Haus flattern oder andere Regulierungsmaßnahmen seitens der Behörden durchgesetzt werden. In diesem Fall würde der Bitcoin-Kurs zumindest kurzfristig wahrscheinlich nochmal unter 25.000 Dollar fallen.

Fraglich ist auch, wie sich das Shanghai-Upgrade nächste Woche auf den Bitcoin-Kurs auswirkt. Auf der einen Seite könnten die freigegebenen Ether gegen Bitcoin getauscht werden und so den Kurs weiter in die Höhe treiben, auf der anderen Seite dürften wohl auch schon viele Marktteilnehmer nur darauf warten, dass sich bei Ethereum ein Dip ergibt, bei dem sie einsteigen können. Nachdem der Ether-Kurs schon seit Monaten vom Bitcoin entkoppelt ist, könnte es nach dem Upgrade schnell zu einem deutlichen Anstieg kommen, weshalb auch einige sich dafür entscheiden könnten, BTC gegen ETH einzutauschen.

Kommt es zum Anstieg, wird das Überschreiten der 30.000 Dollar Marke viel Interesse auf den Bitcoin ziehen und zahlreiche weitere Investoren anziehen, weshalb es hier wahrscheinlich schnell nochmal deutlich weiter nach oben gehen dürfte. Im Bereich zwischen 32.000 und 32.500 Dollar ist dann allerdings eine starke Widerstandszone, in der es zu Gewinnmitnahmen kommen dürfte. Es ist davon auszugehen, dass beim Erreichen dieser Zone – zumindest beim ersten Antesten – der Kurs wieder auf unter 30.000 Dollar geschickt wird.

Love Hate Inu als bullische Alternative?

Der Bitcoin-Kurs steckt aktuell bei 28.000 Dollar fest und das schon seit rund 3 Wochen. In derselben Zeit ist es bei Love Hate Inu gelungen, aus dem Nichts eine Summe von 3 Millionen Dollar mit dem Vorverkauf des LHINU-Tokens umzusetzen. Dabei handelt es sich um einen neuen Meme-Coin, der mit seinem Vote 2 Earn Konzept aber auch unter den Utility-Coins einzustufen ist und genau das dürfte das Erfolgsrezept sein.

In so kurzer Zeit eine so hohe Summe von Investoren zu erhalten, macht deutlich, dass man bei Love Hate Inu einiges richtig macht. Die witzigen Beispiel-Umfragen auf der Website machen schnell deutlich, dass es nicht lange dauern dürfte, bis Love Hate Inu nach dem Launch viral geht. Jeder in der Community, der selbst Token hält, hat die Möglichkeit, eigene Umfragen zu erstellen und die User werden für die Teilnahme an diesen mit Coins belohnt. Das könnte die milliardenschwere Meinungsforschungsindustrie schon bald umkrempeln und vor allem Unternehmen anziehen, die mehr über das Verhalten und die Zufriedenheit ihrer Kunden wissen wollen.

Dadurch, dass für die Teilnahme an den Umfragen auch Coins eingesetzt werden müssen (Staking), ist der Prozess zwar anonym, aber dennoch verifiziert und nicht durch Bots manipulierbar, da diese keine Wallet haben, in der sie Coins halten und somit das Ergebnis nicht verfälschen können. Da man fürs Abstimmen mit LHINU-Token belohnt wird, dürfte es auch nicht schwer fallen, das Engagement hoch zu halten und User zur Teilnahme zu bewegen. Damit könnte Love Hate Inu schon bald eine sehr beliebte Plattform für Unternehmen werden, die bisher Unsummen dafür ausgeben, um ihre Kunden zu Produkten, Service oder Dienstleistungen zu befragen.

Der LHINU-Token ist aktuell noch im Vorverkauf erhältlich. Inzwischen sind hier mehr als 3 Millionen Dollar zur Finanzierung des Projekts umgesetzt worden. Für Investoren, die in einer so frühen Phase einsteigen, ergibt sich bei Love Hate Inu noch ein besonderer Vorteil: Der Preis wird im Vorverkauf noch in mehreren Stufen angehoben. Aktuell kostet ein $LHINU 0,000105 USDT und der Listingpreis an den Exchanges wird bei 0,000145 USDT liegen. Daraus ergibt sich schon ein Buchgewinn bis zum Handelsstart von knapp 40 %. Sobald der Coin an den Exchanges frei gehandelt werden kann, kann der Preis noch deutlich höher steigen.

