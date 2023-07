Bitcoin Kurs Prognose: Wirken sich Berichte der Banken und Inflationsdaten negativ auf den Kurs aus?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die ersten Stunden der neuen Woche lassen nicht gerade Optimismus aufkommen. Ein Blick auf die Top 100 Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung zeigt in erster Linie rote Zahlen. Der gesamte Markt fällt laut Daten von Coinmarketcap in den letzten 24 Stunden um 0,77 % auf 1,17 Billionen Dollar. Im selben Zeitraum verliert auch der Bitcoin als digitale Leitwährung 0,58 %. Die meisten Altcoins trifft es deutlich härter. Bankenberichte und Inflationszahlen könnten die Lage in dieser Woche noch verschärfen. Währenddessen ist beim Thug Life Token ($THUG) nichts davon zu spüren und der Presale steuert auf die 800.000 Dollar Marke zu.

Mit den Verlusten der letzten 24 Stunden summiert sich das Minus auf 7-Tages-Sicht beim Bitcoin auf rund 1,85 %, womit der Kurs noch bei 30.093 Dollar liegt. Auch die Marktkapitalisierung der größten Kryptowährung sinkt damit auf 584 Milliarden Dollar. Die Marktdominanz kann BTC dabei dennoch ausbauen. Diese liegt aktuell wieder bei 50 %, da in unsicheren Zeiten die meisten Altcoins noch deutlich mehr Verluste hinnehmen müssen.

Ethereum auf Platz 2 (ETH) ist in der letzten Woche um 4,5 % gefallen und macht damit noch 19,1 % des gesamten Marktes aus, BNB verliert mehr als 5 %, beim Litecoin summiert sich das Minus in einer Woche auf 17 % und auch der zuletzt gehypte Bitcoin Cash (BCH) verliert erneut 10 % und fällt damit wieder auf 265 Dollar. Diese Woche bringt einige wichtige Berichte, die für Investoren relevant sind. Darunter den neuen Verbraucherpreisindex und Berichte der großen Geldhäuser der USA.

Key Dates to Watch in July



12 Jul: #CPI Data Release

13 Jul: #PPI Data Release

26 Jul: #FOMC Meeting

27 Jul: GDP Report

27 Jul: ECB Meeting



What dates are you watching? — CoinGecko (@coingecko) July 10, 2023

Während die Daten zur Inflation auch in diesem Monat wieder mit Spannung erwartet werden und natürlich Aufschluss darüber geben, wie die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) mit der Zinspolitik weitermachen könnte, stehen auch Berichte der Banken in dieser Woche an.

Schwergewichte wie Blackrock und JPMorgan lassen sich in die Karten schauen, was ebenfalls einen Einblick ermöglichen sollte, was zinstechnisch noch möglich ist. Ende Juli steht bereits der nächste Zinsentscheid der Fed an, der sich ebenfalls wieder stark auf den Bitcoin-Kurs und den restlichen Kryptomarkt auswirken könnte. Investoren sollten also in dieser Woche mit erhöhter Volatilität rechnen und ihre Positionen entsprechend absichern.

Wirken sich die Zahlen bärisch auf den Bitcoin-Kurs aus, wären die EMA-Linien der letzten 50, 100 und 200 Tage wohl als wichtige Unterstützungslinien zu beachten. Der EMA50 liegt aktuell bei 28.819 Dollar und könnte als erster Support dienen. Wird dieser unterschritten, ist beim EMA100 bei 27.769 Dollar erneut mit Unterstützung zu rechnen und bei Zahlen, die Marktteilnehmer eiskalt erwischen, könnte der BTC-Kurs bis auf den EMA200 bei 26.274 Dollar fallen. Sollten die Daten bullische Stimmung bringen, wäre der Widerstand bei 32.000 Dollar die nächste wichtige Hürde, die es zu überwinden gilt.

Meme-Coins von Bericht-Saison unbeeindruckt

Auch wenn der Kryptomarkt oft mit dem Bitcoin-Kurs korreliert, betrifft das in erster Linie die Top 100 Coins. Im Bereich der Meme-Coins ist von makroökonomischen Ereignissen nichts zu spüren und unabhängig vom Bitcoin kommen hier Tag für Tag neue Coins auf den Markt, die Renditen von zehntausenden Prozent ermöglichen. Spätestens seit PEPE spekulieren Anleger wieder, welcher der nächste x100 Coin sein könnte. Mit dem Thug Life Token ($THUG) könnte die Suche bereits ein Ende haben.

Thug Life Token ($THUG) mit starken Zahlen

Der Thug Life Token bringt alles mit, was es für den nächsten x100 Coin braucht. Eine starke Community, die sich auf Twitter bereits rund um den Meme-Coin aufgebaut hat und starke Zahlen im Vorverkauf. Der $THUG-Presale läuft erst seit wenigen Tagen und steuert bereits auf die 800.000 Dollar Marke zu. Der Vorverkauf endet in einer Woche oder sobald 2 Millionen Dollar mit dem Verkauf der Token umgesetzt wurden – je nachdem, was früher eintritt.

Laut Tokenomics der Website werden 70 % der Token im Vorverkauf angeboten, sodass sich die vollständig verwässerte Marktkapitalisierung beim Handelsstart auf rund 3 Millionen Dollar beläuft. Das ist genau die richtige Basis, um beim Launch für viel Aufsehen zu sorgen und noch genug Gewinnpotenzial nach oben zu lassen.

Gerüchten zufolge soll es sich bei dem Team hinter Thug Life ($THUG) um dasselbe handeln, das erst kürzlich den $SPONGE Meme-Coin auf den Markt gebracht hat. Dieser hat innerhalb der ersten beiden Wochen eine Marktkapitalisierung von knapp 100 Millionen Dollar erreicht. Gelingt das erneut, würde das für Investoren aus dem Vorverkauf bedeuten, dass sich das eingesetzte Kapital mehr als verdreißigfacht (x30). Wird der Erfolg von $SPONGE übertroffen, ist auch deutlich mehr als x30 möglich.

Über den Autor: Manuel Lippitz ist Unternehmer und Investor seit mehreren Jahren. Nach einigen erfolgreichen Firmengründungen gewann das Investieren in unterschiedlichste Assets für ihn immer mehr an Bedeutung. Auf seinem Immobilienblog schreibt er über das Leben als Vermieter und mit der Inbetriebnahme der ersten eigenen Miningstationen im Jahr 2020 konzentrierte er sich immer mehr auf Kryptowährungen & NFTs, sowie die Möglichkeiten, die damit einhergehen.

