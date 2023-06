Bitcoin Kurs Prognose: Wirken sich SEC-Klagen gegen Binance und Coinbase langfristig negativ auf BTC aus? 2 bullische Alternativen

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Einen Tag hat es gedauert, bis der Bitcoin-Kurs sich vom Schock erholt hat, den die Klagen der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC gegen die größten Kryptobörsen Coinbase und Binance ausgelöst haben. Nachdem bekannt wurde, dass Coinbase angeklagt wird, ist der Bitcoin-Kurs unter die 25.500 Dollar Marke gefallen, gestern allerdings schon wieder auf über 27.000 Dollar gestiegen. Heute musste die 27.000 Dollar Marke allerdings schon wieder aufgegeben werden und es stellt sich die Frage, wie sich die Klagen gegen die größten Kryptobörsen der Welt langfristig auf den Kurs auswirken. Außerdem wird es in der aktuellen Situation umso wichtiger, sein Portfolio zu diversifizieren, weshalb in diesem Artikel auch zwei bullische Alternativen aufgezeigt werden.

In den letzten 24 Stunden liegt der BTC-Kurs zwar mit 0,64 % im Plus, dennoch notiert die größte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung mit aktuell 26.392 Dollar schon wieder deutlich unter dem Hoch, das in der Nacht von gestern auf heute bei 27.332 Dollar erreicht wurde. Der FTX-Crash im November letzten Jahres sitzt bei vielen Marktteilnehmern immer noch tief und einige stellen sich die Frage, ob bei Binance und Coinbase ähnliche Skandale aufkommen werden und wie sich das langfristig auf den Kurs von Bitcoin und Co. auswirken würde.

Was ist an den Vorwürfen dran?

Die wichtigste Frage, um zu beurteilen, wie sich die Klagen langfristig auf den Kryptomarkt auswirken werden, ist natürlich, was im Laufe der Verfahren aufkommen wird. Beide Börsen weisen die Vorwürfe natürlich von sich, aber das ist auch gängige Praxis und bis jetzt wurden noch in den meisten Skandalen, die aufgedeckt wurden, bis zum Schluss alle Vorwürfe bestritten. Sollte aufkommen, dass mit den Kundengeldern ähnlich wie bei FTX umgegangen wurde, dürften die lockeren Jahre für den Kryptomarkt langsam aber sicher dem Ende zugehen.

Wenn Jahr für Jahr die größten Kryptobörsen in die Schlagzeilen geraten, weil sie Kundengelder veruntreuen und Scheingeschäfte durchführen, ist auch klar, dass das Vertrauen in den Markt schwindet. Mittelfristig würde das den Kurs der meisten Coins wahrscheinlich stark belasten und die Einstufung mancher Coins als Wertpapiere wäre wohl noch lange nicht das Ende vom Lied der Regulierungsmaßnahmen.

Wie schlimm wären strengere Regeln für den Markt?

Ein Verbot in einem Teil der Welt bringt meistens auch andere Länder auf die Bildfläche, die von strengen Regeln nichts wissen wollen. Gerade der Kryptomarkt hat in den letzten Jahren von all den Verboten in China, den USA und vielen anderen Ländern nie einen nennenswerten Schaden davongetragen, da Kryptowährungen eben nur schwer bis gar nicht komplett reguliert werden können.

Langfristig wenig Einfluss auf den Kurs

Langfristig gesehen dürfte sich also auch diesmal nichts daran ändern, dass Bitcoin, Ethereum und Co. noch eine große Zukunft vor sich haben. Börsen werden kommen und gehen und es wird wahrscheinlich mit immer mehr Bürokratie verbunden sein, eine solche zu betreiben, Wege wird es aber immer geben. Wenn der digitale Währungsmarkt zumindest auf den ersten Blick den Eindruck macht, als wäre dieser stärker reguliert, dürfte auch immer mehr Menschen der Zugang erleichtert werden.

Durch die Fortschritte im Web3-Bereich wird sich das langfristig auch nicht vermeiden lassen, sodass der Bitcoin auch noch einige bullische Jahre vor sich haben wird, auch wenn Behörden das gerne vermeiden würden. Es gibt aber auch 2 Alternativen, die von dem aktuellen Auf und Ab, bedingt durch die jüngsten Ereignisse, nichts abbekommen und in den nächsten Wochen noch garantiert steigen werden.

yPredict – KI-gestützte Krypto-Analysen

Mit yPredict entsteht eine Plattform, die künstliche Intelligenz einsetzt, um die riesigen Datenmengen, die beim Krypto-Trading relevant sind, zu analysieren. Die KI wurde mit Berichten rund um den Kryptobereich angelernt und soll Tradern nun dabei helfen, bessere Entscheidungen zu treffen. Sobald sich ein Chartbild abzeichnet oder Indikatoren aus der Charttechnik auf eine Einstiegs- oder Ausstiegsmöglichkeit hindeuten, sendet die KI ein Handelssignal an die User aus und soll so dabei helfen, bessere Renditen zu erzielen.

Der Service wird in 3 verschiedenen Stufen buchbar sein, wovon zwei kostenpflichtig sind. Die Gebühren für das Abonnement werden mit dem $YPRED-Token abgerechnet, wodurch dieser seinen Wert erhält. Setzt sich die Plattform durch, wenn Trader bessere Ergebnisse durch künstliche Intelligenz erzielen, könnte auch der $YPRED-Kurs schon bald um ein Vielfaches ansteigen. Aktuell ist $YPRED im Presale erhältlich und der Preis steigt hier in den nächsten Wochen noch von derzeit 0,09 USD auf 0,12 Dollar, woraus sich für Investoren ein garantierter Buchgewinn von mehr als 30 % ergibt.

DeeLance – Freelancer-Plattform der Zukunft

Mit DeeLance kommt eine Web3-basierte Recruiting-Plattform auf den Markt, die bisherige Größen wie Fiverr und Upwork schon bald ablösen könnte. Eine Jobbörse für Freelancer, die hier an neue Aufträge kommen entsteht mit DeeLance und durch die dezentrale Peer-to-Peer-Struktur kommt die Plattform ohne eine teure dritte Partei aus, weshalb der Service für Freelancer und Auftraggeber deutlich günstiger als bei der Konkurrenz angeboten werden kann.

Wer Kryptowährungen als Zahlungsmittel akzeptiert profitiert zudem von sofortigen Auszahlungen ohne Mindestbetrag und die Tokenisierung der Arbeiten ermöglicht es, dass beide Parteien (Auftraggeber und Auftragnehmer) zu jeder Zeit Bescheid wissen, wer im Besitz welcher Rechte ist, wie das sonst bei digitalen Gütern leider oft nicht der Fall ist. Mit einem eigenen Metaverse rundet DeeLance das Angebot ab und könnte so schon bald die führende Plattform für Freelancer werden, wodurch $DLANCE – der native Token der Plattform – noch extrem hohes Gewinnpotenzial hat.

$DLANCE ist derzeit noch im Presale erhältlich und auch hier wird der Preis noch garantiert angehoben, bevor der Token an den Kryptobörsen gelistet wird, wodurch sich bereits ein Buchgewinn von 50 % ergibt für alle, die noch in der aktuellen Vorverkaufsphase einsteigen.

