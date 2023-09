Bitcoin leidet unter Bitcoin 2.0. Das sind die Hintergründe der Bitcoin-Kopie! 🔊

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur VerfĂŒgung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhĂ€lt CryptoPR unter UmstĂ€nden eine Provision – ohne dass fĂŒr Sie Kosten entstehen. FĂŒr Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Bei Bitcoin 2.0 lĂ€uft es hingegen deutlich besser, denn der Preis liegt bei nur 0,99 $ im Pre-Sales. WĂ€hrend seit dem 1. September dieses Jahres schon ĂŒber 2,63 Millionen USD ins Projekt investiert wurden, brauchen Anleger von Bitcoin und manchen Altcoins starke Nerven und Geduld.

Bitcoin BSC ist eine Bitcoin-Kopie und ein von Bitcoin-inspirierter Coin. Mit dem Preis von nur 0,99 $ huldigen die Entwickler dem großartigen Erfolg der Nummer 1 KryptowĂ€hrung Bitcoin.

Im April 2011 kostete 1 BTC nur 1 US-Dollar. Angelehnt an diesen Preis kostet der native Utility-Token von Bitcoin BSC jetzt nur 0,99 $. Aber was genau ist Bitcoin BSC eigentlich?

KryptowĂ€hrung Bitcoin on BSC KĂŒrzel $BTCBSC Blockchain Binance Smart Chain Token Supply 21 Millionen Token Start 01.09.2023 Preis 0,99 $ Kategorie Bitcoin-Alternative Staking Stake-2-Earn Staking-Rewards Token kaufen mit ETH, USDT, BNB, Kreditkarte Trading DEX Mindestbetrag 10 $ Strategie langfristig, HODLen

Bitcoin BSC erinnert an historischen Preis fĂŒr BTC

Stellen Sie sich vor, Sie hĂ€tte damals, im April 2011, bei Bitcoin investiert und den Coin fĂŒr nur 1 Dollar pro StĂŒck gekauft. Das wĂ€re heute eine ganze Menge Geld und vielleicht wĂ€ren Sie sogar ein Krypto-MillionĂ€r. Aber wie viele andere Anleger auch, haben Sie nur das Nachsehen und ĂŒberlegen möglicherweise, jetzt noch in Bitcoin zu investieren.

Heute liegt Bitcoin bei 26.570,86 $ und konnte sich in den letzten 7 Tagen nur um rund 3 % verbessern. Vergleicht man den heutigen Wert mit dem BTC-Preis von vor 1 Monat, dann ist sogar ein RĂŒckgang von ĂŒber 6,7 % festzustellen.

In den grĂŒnen Bereich im Chart geht die fĂŒhrende KryptowĂ€hrung erst dann wieder, wenn man sich die Zahlen der letzten 12 Monate anschaut. In diesem Zeitraum konnte Bitcoin rund 33 % zulegen.

Auch wenn die meisten Experten davon ausgehen, dass Bitcoin wieder steigen wird, sieht es derzeit nach einer ruhigen Phase am Kryptomarkt aus. Zumindest fĂŒr Bitcoin, Ethereum und viele andere Coins auf den vordersten PlĂ€tzen im Ranking.

Bei dem Pre-Sales von Bitcoin 2.0, Bitcoin BSC, sieht das allerdings ganz anders aus. Um den Anlegern eine zweite Chance zu geben, die nicht bei Preisen fĂŒr 1 US-Dollar Bitcoin eingekauft haben, gibt es jetzt den $BTCBSC-Token fĂŒr nur 0,99 $. Damit erhalten Anleger eine zweite Chance auf ein Investment in einen aufstrebenden Coin am Kryptomarkt.

Wie funktioniert Bitcoin BSC?

Anleger kaufen den auf der Binance Smart Chain aufgesetzten Token im Pre-Sales fĂŒr derzeit nur 0,99 $ ein. Als BEP20 Tokenstandard kann der Token gesperrt werden, was die Teilnahme am Krypto-Staking ermöglicht. Bitcoin BSC kombiniert die Technologie des Proof-of-Stake mit der grundlegenden Tokenomics von Bitcoin. Vor allem der Preis ist ein Zeichen und huldigt die bis heute aufgestellten Erfolge von Bitcoin.

Vorteile Nachteile Bitcoin 2.0 mit Staking-Option Kein Zahlungsmittel Staking fĂŒr 120 Jahre Nur fĂŒr langfristiges Investment Kostet im Pre-Sales nur 0,99 $ Auf der Binance Smart Chain Schon ĂŒber 1,27 Million Token gesperrt Bereits ĂŒber 2,60 Millionen USD investiert

Als erste und bisher erfolgreichste KryptowĂ€hrung steht Bitcoin stellvertretend fĂŒr den gesamten Kryptomarkt und ein verĂ€ndertes Finanzsystem. KryptowĂ€hrungen haben uns in vielen Aspekten des tĂ€glichen Lebens beeinflusst und fĂŒr nachhaltige UmbrĂŒche an den KapitalmĂ€rkten gesorgt. Bitcoin BSC ist ein Teil davon und gibt vor allem den Anlegern eine zweite Chance, die Bitcoin fĂŒr 1 USD verpasst haben.

Nach dem Pre-Sales erfolgt der Token Claim, bei dem die gekauften Token in Ihre Wallet transferiert werden. Ab diesem Zeitpunkt haben Sie die folgenden Optionen zur Auswahl:

Token ins Staking geben und sperren Token in der Wallet behalten und HODLen Token an den Börsen traden

NatĂŒrlich besteht die Möglichkeit, dass Sie Ihre Token gleich wieder verkaufen. So richtig lohnenswert wird Bitcoin BSC aber erst durch das Staking. Bei der Möglichkeit, ein passives Einkommen zu generieren, handelt es sich um Staking-Rewards, die ĂŒber die nĂ€chsten 120 Jahre lang möglich sind. Das liegt daran, dass die Entwickler von Bitcoin BSC ein durchdachtes Konzept erstellt haben, bei dem es pro neuem Block 0,25 BTCBSC-Token gibt.

Wie funktioniert das $BTCBSC-Staking?

FĂŒr die Staking-Rewards sind 69 % der gesamten $BTCBSC-Token vorgesehen. Durch die Auszahlung ĂŒber einen Zeitraum von 120 Jahren und der schon jetzt hohen Anzahl gesperrter Token ist eine derzeitige jĂ€hrliche Rendite von 205 % möglich. Diese Ă€ndert sich, je nachdem wie viele Token gesperrt werden. Sie sinkt mit steigender Anzahl Token, was zunĂ€chst kontraproduktiv klingt.

Doch auf den zweiten Blick erklĂ€rt sich dies ganz einfach, denn die Staking-Rewards werden anteilig an die Investoren und ihrer Anzahl gesperrter Token ausbezahlt. Ähnliche Projekte liegen bei rund 60 % jĂ€hrlicher Rendite, aber auch Werte von ĂŒber 100 % sind im Kryptosektor ĂŒblich. Doch die Staking-Rewards sind nur ein Aspekt, den Anleger kennen mĂŒssen.

Sind viele Token im Smart Contract des Protokolls gesperrt, wenn der Token Launch erfolgt, bedeutet das auch, es gibt weniger handelbare Token. Das Angebot verringert sich also mit jedem gesperrten Token, was gemĂ€ĂŸ dem Prinzip von Angebot und Nachfrage zu steigenden Preisen fĂŒhren sollte.

Alle Anleger, die ihre Token bei BTCBSC sperren, tragen dazu bei, dass die Kurse fĂŒr den nativen Token von Bitcoin BSC erwartungsgemĂ€ĂŸ steigen könnten.

Fazit: Bitcoin leidet unter Bitcoin 2.0, denn mit der Weiterentwicklung bestehender KryptowĂ€hrungen gelangt jede Menge LiquiditĂ€t in den Markt. Die Entwickler von sogenannten Bitcoin-Klonen nutzen mehrere Technologien und Netzwerke, um die besten Eigenschaften fĂŒr Anleger herauszuholen.

Bei Bitcoin BSC ist es die Binance Smart Chain, die das Staking möglich macht. Mit einigen Aspekten des Original-Bitcoin, vor allem der Preis von nur 0,99 $ pro $BTCBSC, entstehen so fortschrittliche Vermögenswerte, die auch fĂŒr AnfĂ€nger und Neueinsteiger handelbar sind.

Denn anders als Bitcoin, der inzwischen vor allem von institutionellen Anlegern genutzt wird, steht Bitcoin BSC ausschließlich dem Privatsektor mit Kleinanlegern und AnfĂ€ngern zur VerfĂŒgung. Â

