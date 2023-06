Bitcoin mit starkem Comeback nach Blackrock-Antrag - YPRED und WSM ebenfalls stark bullisch

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

In diesem Jahr scheint es nichts zu geben, das die Bullen davon abhalten könnte, den Bitcoin-Kurs nach oben zu treiben. Die Negativschlagzeilen rund um den Kryptomarkt häufen sich, Bitcoin und die meisten anderen Top-Coins notieren dennoch deutlich höher als beim Jahreswechsel, als die Stimmung noch nicht so angespannt war. Nachdem die US-Börsenaufsicht SEC und die US-Notenbank Federal Reserve den digitalen Währungsmarkt in den letzten 2 Wochen unter Druck gesetzt haben, kommt es erneut zu einem schnellen Comeback. Mitverantwortlich dürfte der Antrag von Blackrock auf einen Bitcoin-ETF sein. Auch yPredict ($YPRED) und Wall Street Memes ($WSM) zeigen sich stark bullisch.

Jetzt noch rechtzeitig einsteigen und Wall Street Memes ($WSM) im Presale kaufen.

Noch vor wenigen Tagen hat es danach ausgesehen, als würde es erstmal noch deutlich weiter bergab für Bitcoin gehen. Nachdem die SEC mit Klagen gegen Binance und Coinbase schon für einen starken Kursrutsch gesorgt hat, hat der Fed-Vorsitzende Jerome Powell nochmal nachgelegt, indem er Anleger darauf vorbereitet hat, dass die Zinsen wohl in naher Zukunft noch mindestens 2 x angehoben werden müssen und dann ein paar Jahre auf hohem Niveau bleiben würden. Die Zinssenkungen, die viele schon für Ende des Jahres erwartet haben, rücken damit in weite Ferne.

Die Folge daraus war, dass der Bitcoin-Kurs, der heuer schon die 31.000 Dollar Marke überschritten hat und seit dem Jahreswechsel in der Spitze um rund 80 % gestiegen ist, auf unter 25.000 Dollar gefallen ist. Allerdings hat es auch diesmal nicht lange gedauert, bis die größte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung sich erholt hat. Einer der Gründe für die schnelle Erholung dürfte der Antrag von Blackrock auf einen Bitcoin-ETF sein.

JUST IN – $10 trillion BlackRock officially files for spot #Bitcoin ETF pic.twitter.com/RgXxzlzTOY — Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) June 15, 2023

Blackrock ist der größte Vermögensverwalter der Welt und auch wenn der Zeitpunkt besser gewählt sein können hätte, da die SEC gerade Klagen gegen die größten Kryptobörsen eingereicht hat, zeigt es doch, dass die Massenadaption von Kryptowährungen voranschreitet, was sich langfristig stark bullisch auf den Kurs auswirken dürfte. Ob es tatsächlich zu einer Genehmigung kommt, ist erstmal zweitrangig, da allein der Antrag eines Unternehmens wie Blackrock für ein solches Vorhaben schon Vertrauen in Bitcoin bei vielen Investoren schafft.

Die Folge ist, dass Bitcoin allein in den letzten 24 Stunden rund 3,5 % zugelegt hat und inzwischen wieder bei 26.486 Dollar notiert. Der gesamte Kryptomarkt reagiert entsprechend und steigt im selben Zeitraum um mehr als 3 %. Damit kommt die größte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung wieder auf mehr als 513 Milliarden Dollar Gesamtwert und beansprucht mehr als 48 % des gesamten digitalen Währungsmarktes für sich. In diesem Jahr scheint es nicht viel zu geben, das den Kurs wieder auf das Tief vom letzten Jahr bei rund 17.000 Dollar drücken könnte.

Sichere dir $YPRED noch im Presale und profitiere von zukünftigen Preiserhöhungen.

Die Tatsache, dass schlechte Nachrichten den Kurs bei weitem nicht mehr so stark und nachhaltig negativ beeinflussen können, wie das noch vor einem Jahr der Fall war, ist ebenfalls als stark bullisch zu werten. Neben dem Bitcoin als digitale Leitwährung zeigen sich auch viele weitere Coins stark bullisch. Vor allem Wall Street Memes ($WSM) und yPredict ($AI) sorgen aktuell für viel Aufsehen am Markt.

Wall Street Memes übersteigt 8 Millionen Dollar Marke

Spätestens seit dem Erfolg von Pepe Coin, der innerhalb weniger Wochen auf eine Marktkapitalisierung von mehr als 1,8 Milliarden Dollar gestiegen ist, sind Anleger wieder im Bereich der Meme-Coins auf der Suche nach dem nächsten x100 – x1.000 Coin. Anwärter gibt es viele, allerdings scheint Wall Street Memes ($WSM) die besten Voraussetzungen für diesen Posten mitzubringen.

Hier geht’s direkt zum $WSM-Vorverkauf.

Das Team hinter $WSM hat bereits 2021 für Aufsehen im Krypto-Space gesorgt, nachdem die Wall Street Bulls NFT-Kollektion auf den Markt gebracht wurde, die in wenigen Minuten ausverkauft war und Millionen eingebracht hat. Nun bringt das Team einen Coin heraus und hat schon vor dem Launch eine unglaubliche Community von mehr als einer Million Follower in den sozialen Netzwerken. Damit hat $WSM alles, was es braucht, um einen Hype nach dem Launch auszulösen. $WSM ist aktuell noch im Presale erhältlich und hat hier bereits in kurzer Zeit mehr als 8 Millionen Dollar eingebracht.

Jetzt $WSM im Presale kaufen.

yPredict setzt auf künstliche Intelligenz für Krypto-Prognosen

Der Hype um KI ist ungebrochen und während man sich in vielen Bereichen noch nicht einig ist, weiß man zumindest, dass das Erfassen und Analysieren riesiger Datenmengen ein Punkt ist, in dem künstliche Intelligenz unschlagbar ist. Das macht sich das Team hinter yPredict zunutze und hat eine eigene KI mit unzähligen Chartmustern und Informationen rund um den Kryptohandel antrainiert. Diese erkennt nun, wenn sich bei einem Coin Einstiegs- oder Ausstiegsgelegenheiten bieten, aufgrund zahlreicher Indikatoren, die in der Charttechnik wichtig sind.

Hier geht’s direkt zur yPredict-Webiste.

Der Service wird in einer kostenlosen und zwei Premium-Modellen verfügbar sein, wobei die Premium-Modelle mit dem $YPRED-Token verrechnet werden. Dieser erhält dadurch seinen Wert und sobald die Plattform sich durchsetzt, wenn Trader durch yPredict bessere Ergebnisse erzielen, dürfte es nicht lange dauern, bis der $YPRED-Kurs stark ansteigt. $YPRED ist aktuell noch im Presale erhältlich und für alle, die in der aktuellen Vorverkaufsphase einsteigen, ergibt sich bis zum Handelsstart an den Kryptobörsen bereits ein Buchgewinn von mehr als 30 %, da der Preis bis zum Start noch mehrfach angehoeben wird.

Jetzt $YPRED zum günstigen Vorverkaufspreis sichern.







Über den Autor: Manuel Lippitz ist Unternehmer und Investor seit mehreren Jahren. Nach einigen erfolgreichen Firmengründungen gewann das Investieren in unterschiedlichste Assets für ihn immer mehr an Bedeutung. Auf seinem Immobilienblog schreibt er über das Leben als Vermieter und mit der Inbetriebnahme der ersten eigenen Miningstationen im Jahr 2020 konzentrierte er sich immer mehr auf Kryptowährungen & NFTs, sowie die Möglichkeiten, die damit einhergehen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.