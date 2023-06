Bitcoin nach SEC Klage gegen Coinbase und Binance im freien Fall - Ecoterra steigt während der Markt crasht

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Gestern folgte mit der Klage der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC gegen Binance – die größte Kryptbörse der Welt, ein weiterer Schlag gegen den Kryptomarkt in den USA. Im ersten Quartal dieses Jahres wurden die Drohungen der Monate und Jahre zuvor zum ersten Mal ernst und Kryptobörsen und Unternehmen wurden in vermehrt ins Visier genommen und auch angeklagt. Binance hat sich nach außen hin immer als kooperativ gegeben und scheint selbst von der Klage überrascht zu sein. Nach dem gestrigen Einbruch stabilisiert sich der Bitcoin langsam wieder, während bei Ecoterra nichts von einem Crash zu spüren ist.

Nach der Nachricht, dass die SEC Binance anklagt, hat es nicht lange gedauert, und der Bitcoin ist – genauso wie der restliche Markt im Durchschnitt – um mehr als 5 % gefallen. BNB hat es natürlich noch härter getroffen, der aktuell noch bei 278 Dollar notiert. Auch der Bitcoin als größte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung hat nach der Meldung deutlich nachgegeben und hat bei 25.445 Dollar seinen Boden gefunden. Zumindest fürs Erste. Seitdem ist der Kurs relativ stabil, eine spürbare Erholung ist aber noch nicht gelungen und ob das Schlimmste damit schon vorbei ist, wird sich erst zeigen.

Today we charged Coinbase, Inc. with operating its crypto asset trading platform as an unregistered national securities exchange, broker, and clearing agency and for failing to register the offer and sale of its crypto asset staking-as-a-service program.https://t.co/XPG2gDkxtV pic.twitter.com/hCdVMw8B2v — U.S. Securities and Exchange Commission (@SECGov) June 6, 2023

Die Verluste summieren sich beim Bitcoin damit in 7 Tagen auf über 8 % und der Ausbruch aus dem langen Seitwärtsverlauf nach unten hin lässt nichts Gutes vermuten. Während dieser Artikel verfasst wird, gibt die SEC auch eine weitere Klage gegen Coinbase bekannt. Damit dürfte die Korrektur wohl noch nicht vorbei sein, auch wenn man bei Coinbase vielleicht schon eher mit einer Klage gerechnet hat, nachdem die Börse erst gegen die SEC aktiv vorgegangen ist.

Nach der jüngsten Korrektur liegt der Bitcoin-Kurs gefährlich nahe am EMA200, der bei rund 25.200 Dollar liegt. Wird dieser heute im Laufe des Tages unterschritten, wäre das ein weiteres bärisches Signal, das einen Rückgang bis an den gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage (MA200) zulassen würde. Der MA200 liegt derzeit bei 23.281 Dollar. Es bleibt abzuwarten, ob die Reaktion auf die Coinbase Klage genauso heftig oder schlimmer ausfällt, wie die gestrige Reaktion wegen der Klage gegen Binance.

Wichtiger ist allerdings, wie es mit der SEC weitergeht und was die nächsten regulatorischen Schritte seitens der US-Behörden sein werden. Heuer scheint das Jahr zu sein, in dem die US-Börsenaufsicht alle Unklarheiten der letzten Jahre aus dem Weg schaffen möchte. Wenn man bedenkt, dass es noch nicht lange her ist, dass Coinbase gegen die SEC vorgehen wollte, weil sie sich selbst klarere Regeln wünschen würden, um diese auch einhalten zu können, scheint es eine Farce der Behörden zu sein, die man hier zu beobachten bekommt.

Während der Bitcoin und die meisten größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung durch die schlechten Nachrichten crashen und ihren Boden wahrscheinlich noch nicht gefunden haben, ist beim Vorverkauf der $ECOTERRA-Token nichts von der bärischen Stimmung zu spüren. Der Presale läuft auf Hochtouren und dürfte schon bald die 5 Millionen Dollar Marke überschreiten.

Steigende Preise bei $ECOTERRA

Das nachhaltige Kryptoprojekt Ecoterra belohnt Privatpersonen und Unternehmen für Nachhaltigkeit mit $ECOTERRA-Token. Mit dem Recycle to Earn Konzept überzeugt Ecoterra Investoren auf ganzer Linie und auch die Tatsache, dass der restliche Markt aktuell am Crashen ist, spielt dem Team und den Anlegern in die Hand, da der Preis der $ECOTERRA-Token noch keinen Schwankungen unterliegt.

Der $ECOTERRA-Preis steigt in den nächsten Wochen noch garantiert im Vorverkauf auf 0,01 Dollar und das bedeutet für Anleger, die noch in der aktuellen Phase investieren, einen garantierten Buchgewinn, da der Coin aktuell noch günstiger gekauft werden kann, als er an den Kryptobörsen dann gelistet wird, wenn der Vorverkauf abgeschlossen ist. Nach dem Handelsstart an den Exchanges wird der Preis – wie bei den anderen Coins auch – durch Angebot und Nachfrage bestimmt und kann innerhalb kürzester Zeit um ein Vielfaches steigen, wie die Vergangenheit schon oft gezeigt hat.

