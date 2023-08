Bitcoin News im Wochenrückblick 📰: BTC-Updates, die Sie kennen sollen!

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur VerfĂŒgung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhĂ€lt CryptoPR unter UmstĂ€nden eine Provision – ohne dass fĂŒr Sie Kosten entstehen. FĂŒr Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Haben Sie auch einige Bitcoin News diese Woche verpasst? Kein Problem, wir helfen mit unserem WochenrĂŒckblick aus und verschaffen Ihnen einen schnellen Überblick ĂŒber die BTC-Updates, die wirklich wichtig fĂŒr Sie sein könnten. Derzeit geht der Bitcoin-Kurs ganz leicht wieder rauf, doch Anleger fĂŒrchten sich vor einem neuen Kursbeben am Kryptomarkt. Sind die Ängste gerechtfertigt oder wird hier nur FOMO erzeugt?

Bitcoin-ETFs kommen oder doch nicht: Die Fachwelt könnte nicht uneiniger sein, wenn es um die Frage geht, ob die Bitcoin-ETFs, die derzeit bei der US-Börsenaufsicht SEC zur Genehmigung vorliegen, durchkommen oder nicht. Hinter der möglichen Genehmigung stehen weitreichende Konsequenzen fĂŒr die gesamte Kryptowelt, nicht nur fĂŒr Bitcoin und Ethereum, die bei positivem Entscheid börsengehandelte ETFs wĂ€ren, die vollstĂ€ndig mit KryptowĂ€hrungen besichert sind.

Dass BlackRock, der weltweit grĂ¶ĂŸte Vermögensverwalter, diesen Bitcoin-ETF nicht nur aus Liebe zu seinen Kunden und der steigenden Nachfrage nach einem börsengehandelten Bitcoin-ETF realisieren will, vergessen viele AnhĂ€nger gerne.

Auch wenn Bitcoin sich als Gegenentwurf zum klassischen WĂ€hrungssystem sieht und AnhĂ€nger gerne betonen, dass das von Satoshi Nakamoto entworfene Whitepaper keine Beteiligung von MittelsmĂ€nnern vorsieht, so darf nicht vergessen werden: Bitcoin ist inzwischen der Liebling von institutionellen Investoren und damit ein hochspekulatives Vermögensobjekt geworden, das umgeben ist von eben diesen Finanzakteuren, die Nakamoto eigentlich außen vor lassen wollte.

Es gibt auch viele Stimmen im Markt, die sagen, die jetzt niedrigen BTC-Kurse kĂ€men den Antragstellern der Bitcoin-ETFs in den USA mehr als gelegen. Schließlich sind die möglichen Renditen bei erneutem Kursfeuerwerk der fĂŒhrenden KryptowĂ€hrung dann umso grĂ¶ĂŸer, wovon bei einer Genehmigung der ETFs dann vor allem die Kunden der Vermögensverwalter profitieren dĂŒrften.

Und nicht zuletzt muss nicht nur BlackRock auch die entsprechenden Kryptos fĂŒr die Besicherung der ETFs zunĂ€chst physisch anschaffen. Auch hier profitieren die Anbieter also von den gĂŒnstigen Kursen von Bitcoin und anderen Altcoins.

Krypto-Projekte kurz vor Token Launch: WĂ€hrend alle auf den Bitcoin-ETF warten, fließt das Kapital der Kleinanleger derzeit in diese Projekte:

Wall Street Memes: Die letzten 30 Tage sind nun angebrochen und bieten Anlegern aus dem Privatsektor die Möglichkeit, noch vor dem Token Launch von dem gĂŒnstigen Preis fĂŒr den nativen Utility-Token $WSM fĂŒr nur 0,0337 $ zu profitieren. Ähnlich wie die Kritiker, die gegen die Bitcoin-ETFs in den USA sind, will auch Wall Street Memes etwas gegen das bestehende Finanzsystem tun und sieht sich als Anti-Kapitalismus-Coin. In Form von Memes wird gegen die Finanzwelt, ihre Superreichen sowie die hohen Summen, die die eh schon reichen Investoren durch den Kapitalismus verdienen, rebelliert. Alle zusammen wollen nur das eine, und zwar eine Marktkapitalisierung von 1 Milliarde US-Dollar erreichen. Der Meme-Coin ist damit allerdings nicht allein und auch Sonik Coin will dieses hohe HĂŒrde erfolgreich nehmen. Sonik Coin: Anders als Wall Street Memes ist Sonik Coin nur noch rund 8 Tage im Pre-Sales online verfĂŒgbar. Hier geht es nicht um den Kapitalismus oder die Feinde des Finanzsystems. Beim blauen Igel, der so rasant ĂŒber die viralen KanĂ€le rauscht, geht es zunĂ€chst um den Spaß und die Unterhaltung. Angelehnt an das Original aus der SEGA-Videogamereihe Sonic the Hedgehog, kommen Comic-Fans hier voll und ganz auf ihre Kosten. Blitzschnell wie das Licht bewegt sich Sonik Coin auf die 1 Milliarde US-Dollar Marktkapitalisierung zu. Der Preis fĂŒr den nativen Utility-Coin betrĂ€gt in der einzig verfĂŒgbaren Pre-Sales Phase nur 0,000014 $. Das Besondere an Sonik Coin ist das Stake-2-Speek Konzept, bei dem Anleger schon wĂ€hrend des laufenden Vorverkaufs ihre gekauften Token sperren können. Das bedeutet, von Anfang an Staking-Rewards zum Aufbau eines passiven Einkommens.

Auch der Bitcoin Independence Day sagt: BTC HODLen: Der Bitcoin Independence Day wird von eingefleischten Krypto-Fans auf der ganzen Welt gefeiert. Am 1. August 2017 demonstrierten Bitcoin-Benutzer ihre UnabhĂ€ngigkeit von der Kontrolle des Netzwerks durch die Bitcoin-Miner. Sie fĂŒhrten erfolgreich ein Software-Upgrade ĂŒber einen benutzeraktivierten Soft Fork (UASF) ein, das unkooperative Miner umging. So machten sie deutlich, dass Benutzer (Knoten) und nicht Miner die Regeln des Bitcoin-Netzwerks kontrollieren.

Niemand Àndert Bitcoin ohne die Zustimmung seiner Benutzer. Quelle

Nun hat sich ein Twitter User die MĂŒhe gemacht und jedes Jahr zum Bitcoin Independence Day seit 2010 die Kurse fĂŒr 1 BTC zu notieren. Diese haben wir in der folgenden Tabelle fĂŒr Sie zusammengestellt. Um zu verstehen, wie großartig das Potenzial von Bitcoin ist, ist fĂŒr jedermann leicht erkennbar. Es braucht nicht viel, um zu erahnen, wo der Preis fĂŒr Bitcoin im nĂ€chsten Jahr am UnabhĂ€ngigkeits-Tag sein könnte!

Bitcoin Independence Day 01. August BTC-Preis 2010 0,06 $ 2011 11,00 $ 2012 10,00 $ 2013 109,00 $ 2014 525, 00 $ 2015 233,00 $ 2016 582,00 $ 2017 4043,00 $ 2018 6401,00 $ 2019 10.169,00 $ 2020 11.865,00 $ 2021 49.327,00 $ 2022 20.843,00 $ 2023 26.189,00 $

Nochmal zurĂŒck zu den großen Vermögensverwaltern: HĂ€tten Sie gewusst, dass es rund um Bitcoin eine einfache, lukrative und vor allem anonyme Methode gibt, die schon die großen Vermögensverwalter nutzen, um noch mehr Geld zu scheffeln? Vanguard, der zweitgrĂ¶ĂŸte Vermögensverwalter der Welt, hĂ€lt 10 % am Mining Unternehmen Riot Blockchain.

Mining ist zum Liebling der Verwalter geworden, um aus ihrem Vermögen bzw. dem der Kunden noch mehr Rendite herauszuholen. Die Hashrate ist trotz BÀrenmarkt bei Bitcoin auf neuem Höchststand und steigt auf immer weitere neue ATHs, wie Hoss bei Twitter zeigt. Das Minen von BTC ist eine lukrative Einnahmequelle geworden und nicht nur Vanguard bedient sich dieser.

Wie ein anderer Post zeigt, ist BlackRock bei 4 der 5 grĂ¶ĂŸten Bitcoin-Miner finanziell beteiligt. Auch diese Tatsache sollte den letzten Skeptikern unter uns belegen, Bitcoin ist nicht tot!

