Laut einem Portfolio-Tracker belaufen sich die BTC-Gewinne von El Salvador im Zuge der jüngsten Krypto-Rallye auf über 85 Millionen US-Dollar. Ob die Zahlen wirklich stimmen, lässt sich allerdings nicht unabhängig überprüfen. Der Grund für die große Unterstützung in der Bevölkerung dürfte ohnehin ein anderer sein.

• Bitcoin-Rally beschert El Salvadors BTC-Portfolio große Buchgewinne

• Belastbare Daten zu BTC-Portfolio nicht vorhanden

• Erfolgreiche Kriminalitätsbekämpfung Grund für Wiederwahl von Präsident Bukele



Portfolio Tracker sieht BTC-Investitionen von El-Salvador im Plus

Die jüngste Kursrally am Kryptomarkt könnte für El Salvador, dessen Präsident Nayib Bukele seit 2019 im Amt ist und im Februar 2024 wiedergewählt wurde, erhebliche Gewinne im Bitcoin-Portfolio gebracht haben. Bukele begann im September 2021, staatliche Mittel in Bitcoin zu investieren und machte das Land zum weltweit ersten, das Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel einführte. Der Nayib Bukele Portfolio Tracker, der auf Bukeles Mitteilungen auf X basiert, schätzt, dass die Bitcoin-Investitionen El Salvadors nach den jüngsten Kursanstiegen der Kryptowährung über 85 Millionen US-Dollar an Gewinnen generiert haben. Bukele, ein starker Befürworter von Kryptowährungen, kündigte im November 2022 an, fortan täglich einen Bitcoin zu kaufen, was zur stetigen Erhöhung des Portfolios führte. Nimmt man diese Ankündigung ernst, beläuft sich El Salvadors Bitcoin-Bestand laut dem Tracker derzeit auf über 2.860 BTC.

Die meisten Bitcoins sollen aus Einbürgerungsprogramm stammen

Laut einer Mitteilung des Präsidenten auf X stammen die meisten Bitcoins nun aus dem Einbürgerungsprogramm des Landes. Im Dezember 2023 beschloss El Salvadors Parlament ein Gesetz, das den Einbürgerungsprozess für Ausländer beschleunigt, die in staatliche soziale und wirtschaftliche Programme durch Spenden in Bitcoin investieren. In seiner Mitteilung kritisiert der Präsident zudem Journalisten und die Presse scharf, die seiner Meinung nach nun schweigen würden, obwohl sich die Kursentwicklung von Bitcoin als profitabel für El Salvador erwiesen hat.

Keine belastbaren Daten bezüglich vermeintlicher Bitcoin-Käufe

Die Daten des Portfolio-Trackers sind allerdings mit Vorsicht zu genießen. Der Portfolio-Tracker basiert lediglich auf den von Präsident Bukele auf X getätigten Angaben, eine unabhängige Überprüfung ist aufgrund fehlender Transparenz bezüglich des Kaufzeitpunkts, der Preise und der Anzahl der erworbenen Bitcoins nicht möglich. Laut einer Einschätzung des Lateinamerika-Forschers Christian Ambrosius gegenüber der Deutschen Welle ist aufgrund belastbarer Daten ungewiss, wie viel die Staatskasse tatsächlich verloren oder gewonnen hat.

Der Artikel der Deutschen Welle weist auch darauf hin, dass andere Projekte, wie die viel beworbene Bitcoin-City, nicht realisiert wurden und dass für eine speziell dafür aufgelegte Bitcoin-Anleihe kaum Nachfrage besteht. Trotz der vermeintlichen derzeitigen Gewinne ist die Investition staatlicher Gelder in einen so volatilen Vermögenswert wie Bitcoin mit großen Risiken verbunden und dient eher nicht als Garant für stabile Staatsfinanzen. Sollte es erneut zu einem Absturz der Währung kommen, würde die Investmentbilanz wieder ganz anders aussehen.

Große Beliebtheit auf Kriminalitätsbekämpfung zurückzuführen

Die Wiederwahl von Bukele könnte weniger seinen Krypto-Initiativen als vielmehr seinen Erfolgen in der Kriminalitätsbekämpfung zuzuschreiben sein. Mit seinem harten Vorgehen gegenüber kriminellen Banden, die seit Jahrzehnten die Bevölkerung systematisch terrorisieren, hat er bereits beachtenswerte Erfolge erzielt. Ein Artikel der Neuen Zürcher Zeitung berichtet, dass die Mordrate in El Salvador seit seinem Amtsantritt im Jahr 2019 um mehr als 90 Prozent gefallen ist - von einer der weltweit höchsten Raten mit 38 Morden pro 100.000 Einwohner auf 2,4 Morde pro 100.000 Einwohner. Dieser signifikante Rückgang machte El Salvador, das einst als eines der gefährlichsten Länder der Welt galt, zu dem Land mit der weltweit höchsten Inhaftierungsrate.

Die Bevölkerung scheint Bukeles Strategie zu unterstützen - im Februar 2024 wurde er mit 84,65 Prozent der Stimmen wiedergewählt. Eine ähnlich radikale Strategie scheint er auch im Bereich der Wirtschaftspolitik zu planen. In einem Beitrag auf X betonte er: "Wir haben es mit der Sicherheit getan, jetzt werden wir es mit der Wirtschaft tun", und fügte hinzu: "Wir werden sie eines Besseren belehren... wieder einmal".

