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Bitcoin Prognose: Diese Anleger kaufen jetzt wirklich

25.03.26 00:58 Uhr

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bitcoin prognose

Der Kryptomarkt zeigt sich in den letzten 24 Stunden weiterhin stabil und verteidigt seine jüngste bullische Tendenz. Bitcoin kann sich oberhalb der Marke von 70.000 US-Dollar behaupten und sendet damit ein wichtiges Signal an den Markt. Immer wieder kommt es zu neuen Anschlusskäufen, die den Kurs potenziell in Richtung 75.000 US-Dollar treiben könnten. Dennoch zeigt sich ein bekanntes Muster: Gewinne werden schnell wieder abverkauft, und Bitcoin verharrt aktuell in einer Seitwärtsbewegung. Diese Dynamik betrifft auch den breiteren Kryptomarkt. In solchen Phasen ist besonders entscheidend, welche Investorengruppen aktiv sind und Kapital in den Markt bringen.

Bitcoin Analyse: Wale kaufen, Retail zögert

Ein Blick auf aktuelle On-Chain-Daten zeigt ein klares Bild: Während sich erste Anzeichen einer Rückkehr von Privatanlegern erkennen lassen, bleibt deren Engagement im Vergleich zu früheren Hochphasen weiterhin begrenzt. Die Kaufaktivität im Retail-Segment steigt zwar langsam an, doch die Bestände liegen noch deutlich unter dem Niveau vom Oktober 2024. Das deutet darauf hin, dass viele private Investoren dem Markt weiterhin fernbleiben – vermutlich geprägt von der hohen Volatilität der vergangenen Monate.

Gleichzeitig offenbart die Analyse eine gegensätzliche Entwicklung bei großen Marktteilnehmern. Sogenannte „Whales“, also kapitalkräftige Investoren, haben ihre Bitcoin-Bestände in den vergangenen Monaten signifikant ausgebaut. Besonders auffällig ist, dass diese Akkumulation genau in der Phase stattfand, in der sich viele Privatanleger aus dem Markt zurückgezogen hatten. Dieses Verhalten ist typisch für fortgeschrittene Marktzyklen: Institutionelle und erfahrene Investoren nutzen Phasen geringer Aufmerksamkeit, um Positionen aufzubauen.

Die Kombination aus vorsichtiger Retail-Rückkehr und anhaltender Whale-Akkumulation könnte mittelfristig als bullisches Signal interpretiert werden. Historisch betrachtet folgen auf solche Phasen häufig stärkere Aufwärtsbewegungen, sobald auch die breite Masse wieder in den Markt zurückkehrt. Kurzfristig bleibt Bitcoin jedoch in einer Konsolidierungsphase gefangen. Entscheidend wird sein, ob die aktuelle Nachfrage ausreicht, um die Widerstände nachhaltig zu durchbrechen und eine neue Dynamik in Richtung Allzeithoch auszulösen.

Ein weiterer spannender Indikator liefert zusätzliche Hinweise auf die aktuelle Marktstruktur: die Entwicklung der Whale-Adressen mit Beständen von über 1.000 Bitcoin. Über mehrere Wochen hinweg war hier ein klarer Rückgang zu beobachten – ein Zeichen dafür, dass große Marktteilnehmer entweder Gewinne realisiert oder ihre Bestände umstrukturiert haben. Diese Phase fiel zeitlich mit der jüngsten Seitwärtsbewegung und Unsicherheit im Markt zusammen.

Nun zeigt sich jedoch erstmals eine Trendwende. Der Whale Address Count beginnt wieder leicht anzusteigen, was darauf hindeutet, dass große Investoren erneut Positionen aufbauen oder bestehende Bestände ausweiten. Dieser Anstieg mag auf den ersten Blick moderat erscheinen, ist jedoch von hoher Bedeutung, da er häufig als Frühindikator für kommende Marktbewegungen gilt.

glasnode

Historisch betrachtet gehen steigende Whale-Bestände oft mit einer zunehmenden Marktstärke einher. Große Investoren agieren in der Regel antizyklisch und nutzen Phasen geringer Marktteilnahme, um sich strategisch zu positionieren. Dass dieser Trend nun wieder sichtbar wird, spricht dafür, dass institutionelles Kapital und kapitalkräftige Anleger weiterhin Vertrauen in die mittelfristige Entwicklung von Bitcoin haben.

In Kombination mit der langsamen Rückkehr der Privatanleger entsteht ein zunehmend konstruktives Gesamtbild. Sollte sich diese Entwicklung fortsetzen, könnte dies die Grundlage für eine nachhaltigere Aufwärtsbewegung bilden und die Chancen erhöhen, dass Bitcoin mittelfristig aus seiner aktuellen Seitwärtsrange nach oben ausbricht.

Neuer Treiber? Nachfrage nach Bitcoin-L2 explodiert

Trotz der zuletzt stabilen Kursentwicklung bleibt ein zentraler Faktor unverändert: Dem Markt fehlt aktuell noch die breite Nachfrage, um Bitcoin nachhaltig über entscheidende Widerstände zu treiben. Zwar zeigen institutionelle Investoren und Whales wieder verstärkt Interesse, doch ohne eine klare Rückkehr der Masse an Kapital bleibt das Aufwärtspotenzial zunächst begrenzt. Genau in solchen Marktphasen entscheidet sich jedoch oft, wohin die Reise mittelfristig geht.

Ein möglicher Gamechanger könnte die nächste Evolutionsstufe von Bitcoin sein: Layer-2-Technologien. Diese haben das Potenzial, Bitcoin nicht nur als Wertspeicher, sondern auch als skalierbare Infrastruktur für Anwendungen, Transaktionen und neue Use Cases zu etablieren. Sollte sich diese Entwicklung durchsetzen, könnte dies eine völlig neue Nachfragewelle auslösen – ein Szenario, das viele Marktbeobachter als klar bullish einstufen.

Besonders spannend ist in diesem Kontext das Projekt Bitcoin Hyper. Mit dem Ziel, eine leistungsstarke Layer-2-Lösung auf Basis der Solana Virtual Machine zu entwickeln, setzt das Projekt auf Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und Entwicklerfreundlichkeit. Die Integration der Solana Virtual Machine ermöglicht es, bestehende Entwickler-Ökosysteme effizient zu nutzen und Innovationen schneller auf Bitcoin zu bringen.

Direkt zum Bitcoin Hyper Presale

Bitcoin Hyper

Ein weiterer zentraler Baustein ist die geplante Bridge zwischen der Bitcoin-Blockchain und der Layer 2. Dadurch sollen Nutzer von der Sicherheit und Robustheit des Bitcoin-Netzwerks profitieren, während gleichzeitig moderne Anwendungen und deutlich höhere Transaktionsgeschwindigkeiten möglich werden. Die Vision: Ein vielseitiges, dynamisches Ökosystem, das Bitcoin über seine bisherige Rolle hinaus erweitert.

Für Investoren eröffnet sich hier eine frühe Einstiegsmöglichkeit. Der Presale bietet aktuell noch vergleichsweise günstige Konditionen, während erste Buchgewinne bereits möglich sind. Gleichzeitig sorgt eine Staking-Rendite von rund 37 % APY für zusätzliche Anreize. Besonders relevant: Der Preis steigt bereits kurzfristig weiter an – frühes Positionieren könnte sich entsprechend auszahlen.

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