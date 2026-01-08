Bitcoin-Prognose

Galaxy Digital: Bitcoin steht 2026 vor schwierigen Zeiten

09.01.26 03:26 Uhr

Trotz schwieriger Zeiten prognostiziert ein Analyst von Galaxy Digital einen sehr optimistischen Bitcoin-Kurs bis Ende 2027.

• 2026 ist für Bitcoin schwer vorherzusagen wegen hoher Unsicherheit und makroökonomischen Risiken

• Bitcoin zeigt zunehmende Reife und wachsende institutionelle Beteiligung

• Galaxy Digital Analyst bleibt langfristig optimistisch und sieht die Möglichkeit, dass Bitcoin 2027 bei 250.000 US-Dollar liegen könnte

Die Aussichten für Bitcoin sind für 2026 schwer einzuschätzen, so Alex Thorn, Leiter der Research Abteilung bei Galaxy Digital in seinem Post auf X (ehemals Twitter) am 21. Dezember 2025:

BTC will hit $250k by year-end 2027. 2026 is too chaotic to predict, though Bitcoin making new all-time highs in 2026 is still possible. Options markets are currently pricing about equal odds of $70k or $130k for month-end June 2026, and equal odds of $50k or $250k by year-end… - Alex Thorn (@intangiblecoins) December 21, 2025

Aus Sicht von Alex Thorn von Galaxy Digital steht Bitcoin im Jahr 2026 vor besonderen Herausforderungen. Unsichere Marktentwicklungen, anhaltende makroökonomische Risiken und eine sich verändernde Volatilitätsstruktur erschweren klare Prognosen. Zum Zeitpunkt der Analyse steckt der Krypto-Markt insgesamt in einer deutlichen Schwächephase und Bitcoin konnte seine frühere Aufwärtsbewegung noch nicht stabilisieren. Hinzu kommen weitere Unsicherheitsfaktoren: Geldpolitische Entscheidungen, das Tempo bei Investitionen in Künstliche Intelligenz und die anstehenden US-Zwischenwahlen im November 2026 könnten die Marktbewegungen in den kommenden Monaten zusätzlich beeinflussen. Trotz dieser Faktoren bleibt Thorn langfristig zuversichtlich für die weitere Entwicklung von Bitcoin.

Bitcoin 2025: Starker Start, schwaches Jahresende

Der Analyse von Alex Thorn zufolge begann das Jahr 2025 für Bitcoin vielversprechend: Neue Allzeithochs, zunehmende Onchain-Aktivität oder die stetig wachesende institutionelle Beteiligung sorgten für Aufwind am Krypto-Markt. Doch im weiteren Verlauf verlagerte sich das Geschehen: Neubewertungen, Rotation und Anpassungen setzten den Kurs unter Druck. Auf einen bullischen Beginn folgte im Dezember 2025 ein Rückgang auf rund 90.000 US-Dollar. Belastend wirkten vor allem makroökonomische Rückschläge, Anpassungen im Anlegerverhalten, Liquidationen stark gehebelter Positionen sowie größere Verkäufe durch sogenannte Bitcoin-Wale.

2026 als anspruchsvolles Übergangsjahr

Das seitwärts gerichtete Marktumfeld bildet, laut Analyse, den Ausgangspunkt für ein schwieriges Jahr 2026. Gleichzeitig könnte diese Phase strukturelle Veränderungen im Kryptomarkt beschleunigen. Stablecoins könnten klassische Zahlungsnetzwerke überholen, tokenisierte Vermögenswerte stärker in etablierte Kapital- und Sicherheitenmärkte integriert werden und Unternehmens-Blockchains in Betrieb gehen. Auch DeFi-Anwendungen, Prognosemärkte und KI-basierte Zahlungssysteme dürften weiter an Bedeutung gewinnen, so die Analyse weiter.

Optionsmärkte spiegeln Unsicherheit wider

Die hohe Unsicherheit zeigt sich besonders an den Optionsmärkten. Für Juni 2026 reichen die erwarteten Kursniveaus von etwa 70.000 bis 130.000 US-Dollar, bis zum Jahresende 2026 sogar von 50.000 bis 250.000 US-Dollar, so die Analyse weiter. Solange es Bitcoin nicht gelingt, sich nachhaltig oberhalb von 100.000 bis 105.000 US-Dollar zu etablieren, sieht Thorn weiterhin ein erhöhtes kurzfristiges Abwärtsrisiko.

Reifung als Anlageklasse

Bitcoin entwickelt sich immer stärker zu einer etablierten Anlageklasse. Diese Entwicklung wird voraussichtlich anhalten, da die Nachfrage von institutionellen Investoren steigt und Absicherungen außerhalb des US-Dollars zunehmend an Bedeutung gewinnen. In Kombination mit einer lockeren Geldpolitik und dem Bedarf des Marktes nach solchen Alternativen könnte Bitcoin in den nächsten zwei Jahren ähnlich wie Gold als Absicherung gegen Geldentwertung anerkannt werden, so die Analyse weiter.

Langfristige Perspektive bleibt positiv

Trotz möglicher Seitwärtsbewegungen oder zwischenzeitlicher Rückgänge im Jahr 2026 bleibt Thorn langfristig optimistisch. Der Ausbau institutioneller Zugänge, mögliche geldpolitische Lockerungen und die Suche nach Alternativen zu staatlich ausgegebenen Währungen könnten Bitcoin langfristig als Absicherung gegen Geldentwertung etablieren. Vor diesem Hintergrund prognostiziert Alex Thorn von Galaxy Digital einen möglichen Bitcoin-Kurs von bis zu 250.000 US-Dollar bis Ende 2027.

Redaktion finanzen.net