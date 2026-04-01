Bitcoin Prognose: Miner senden dieses Signal!

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Der Kryptomarkt zeigt sich zum Wochenstart schwächer. Bitcoin wurde im Bereich um 80.000 US-Dollar erneut abgewiesen und rutschte im Anschluss zurück auf rund 77.000 US-Dollar. Damit steht ein Minus von etwa 3 Prozent innerhalb der letzten 24 Stunden zu Buche. Ein nachhaltiger Ausbruch bleibt somit weiterhin aus, stattdessen setzt sich die Seitwärtsbewegung fort.

Die Dynamik fehlt aktuell, während Marktteilnehmer auf neue Impulse warten. In dieser Phase lohnt sich ein genauer Blick auf On-Chain-Daten – insbesondere auf das Verhalten der Miner, die eine zentrale Rolle für das kurzfristige Angebot am Markt spielen.

Sinkende Miner-Aktivität: Warum das kurzfristig bullisch sein könnte

Ein besonders spannender Indikator liefert aktuell Einblicke in das Verhalten der Bitcoin-Miner: die sogenannten „Miner Depositing Transactions“. Diese Metrik misst, wie häufig Miner ihre geschürften Coins an Börsen senden – typischerweise mit dem Ziel, diese zu verkaufen. Genau hier zeigt sich derzeit eine klare Entwicklung: Die Anzahl dieser Transaktionen ist zuletzt deutlich zurückgegangen und befindet sich inzwischen auf einem der niedrigsten Niveaus seit langer Zeit.

Noch Ende 2025 war das Bild ein anderes. Damals kam es immer wieder zu starken Anstiegen bei den Einzahlungen der Miner, teilweise mit über 100.000 Transaktionen. Diese Phasen gingen oft mit erhöhter Verkaufsaktivität einher und setzten den Markt kurzfristig unter Druck. Seit Beginn des Jahres 2026 hat sich dieses Bild jedoch spürbar gewandelt. Die Peaks werden seltener, die Ausschläge flacher – und die Aktivität insgesamt nimmt kontinuierlich ab.

Decline in Miner Deposit Transactions to Low Levels



“The market is experiencing a period of reduced selling pressure from miners, which is a positive factor in the short term, especially if market demand remains at current levels or continues to rise.” – By @ArabxChain pic.twitter.com/QXWaSV1Xvv — CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) April 27, 2026

Aktuell liegt die Zahl der Miner-Deposit-Transaktionen nur noch bei rund 8.000 pro Tag. Das deutet darauf hin, dass Miner deutlich weniger Coins an Börsen transferieren. Die Interpretation liegt nahe: Der Verkaufsdruck von dieser wichtigen Marktgruppe hat spürbar nachgelassen. Statt Gewinne mitzunehmen, scheinen viele Miner ihre Bestände zurückzuhalten.

Für den Markt kann das ein entscheidender Faktor sein. Weniger Verkaufsdruck bedeutet, dass bei gleichbleibender oder steigender Nachfrage weniger Angebot auf den Markt trifft. In einem solchen Umfeld kann sich der Preis stabilisieren oder sogar steigen, ohne dass neue massive Kapitalzuflüsse notwendig sind.

Darüber hinaus signalisiert dieses Verhalten oft auch Vertrauen. Miner gelten als eine der fundamentalsten Gruppen im Bitcoin-Ökosystem. Wenn sie ihre Coins halten, kann das darauf hindeuten, dass sie von höheren Preisen in der Zukunft ausgehen oder zumindest aktuell keinen Verkaufsanreiz sehen.

Kurzfristig ist diese Entwicklung daher als bullisch zu werten. Gerade in einer Phase der Konsolidierung könnte die reduzierte Aktivität der Miner den Markt nach unten absichern und eine Grundlage für den nächsten Aufwärtsimpuls schaffen – vorausgesetzt, die Nachfrage bleibt stabil oder zieht wieder an.

Neuer Kurstreiber? Warum Bitcoin-L2 jetzt entscheidend werden könnte

Während die On-Chain-Daten aktuell vor allem kurzfristig für Entlastung sorgen, stellt sich mittelfristig eine entscheidende Frage: Woher kommt der nächste große Impuls für Bitcoin? Denn klar ist – reine Angebotsverknappung allein reicht langfristig nicht aus. Entscheidend wird sein, ob Bitcoin zusätzlichen Nutzen generieren kann. Genau hier kommen Layer-2-Lösungen ins Spiel.

Die Idee dahinter ist simpel, aber wirkungsvoll: Bitcoin soll nicht mehr nur als „digitales Gold“ fungieren, sondern aktiv in Ökosystemen eingesetzt werden können – sei es im DeFi-Bereich, bei Zahlungen oder sogar bei tokenisierten Assets. Sollte sich dieser Trend durchsetzen, würde das die Nachfrage nach nativen Bitcoins deutlich erhöhen, da diese als Basis-Asset für viele Anwendungen benötigt werden. Ein wachsender Nutzen könnte somit direkt in steigende Kurse übersetzt werden.

Ein Projekt, das in diesem Kontext aktuell besonders viel Aufmerksamkeit erhält, ist Bitcoin Hyper. Der Ansatz kombiniert die Sicherheit und Liquidität von Bitcoin mit der Geschwindigkeit und Skalierbarkeit moderner Blockchains wie Solana. Möglich wird das durch eine innovative Architektur mit einer zk-basierten Bridge zwischen Layer 1 und Layer 2, wodurch Transaktionen effizient und gleichzeitig sicher abgewickelt werden können.

Direkt zum Bitcoin Hyper Presale

Bemerkenswert ist vor allem die Dynamik im Presale. Trotz eines insgesamt eher schwachen Marktumfelds konnte Bitcoin Hyper bereits rund 32,5 Millionen US-Dollar einsammeln – ein klares Zeichen für starkes Investoreninteresse. Hinzu kommt ein Staking-Modell mit rund 36 Prozent APY, das zusätzliche Anreize für frühe Teilnehmer schafft.

Sollte sich dieser Trend fortsetzen, könnte genau hier ein neuer Kurstreiber für Bitcoin entstehen. Denn je stärker Layer-2-Lösungen den Nutzen erweitern, desto größer wird auch die Nachfrage nach dem zugrunde liegenden Asset. Das ist dann bullisch für HYPER und BTC.

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