MicroStrategy hat kürzlich sein Angebot von Wandelanleihen erhöht, um Unternehmensausgaben zu decken und weitere Bitcoins zu erwerben.

MicroStrategy erhöht Angebot an wandelbaren Anleihen

MicroStrategy ist bereits weitreichend für seine aggressive Bitcoin-Investitionsstrategie bekannt. Der Software-Entwickler versteht sich selbst als das weltweit erste Bitcoin-Entwicklungsunternehmen. "Wir sind ein börsennotiertes Unternehmen, das sich durch unsere Aktivitäten auf den Finanzmärkten, Interessenvertretung und technologische Innovation für die Weiterentwicklung des Bitcoin-Netzwerks einsetzt. Als operatives Unternehmen sind wir in der Lage, Cashflows sowie Erlöse aus Eigenkapital- und Fremdkapitalfinanzierungen zur Anhäufung von Bitcoin zu nutzen, das als unser primäres Treasury-Reservevermögen dient", so das Unternehmen. Vor wenigen Tagen hat MicroStrategy nun ein Angebot von vorrangigen Wandelanleihen mit einem Gesamtnennwert von 700 Millionen US-Dollar angekündigt (vorheriges Angebot: 600 Millionen US-Dollar).

Die Anleihen, die laut entsprechender Pressemitteilung bis zum Jahr 2030 laufen, weisen einen Zinssatz von 0,625 Prozent pro Jahr auf. Außerdem können sie zu einem Preis von jeweils 1.497,68 US-Dollar in MicroStrategy-Aktien umgewandelt werden, was einem Aufschlag von 21 Prozent gegenüber dem aktuellen Marktpreis entspreche.

Unter bestimmten Bedingungen haben Inhaber dieser Schuldverschreibungen zudem die Möglichkeit, von MicroStrategy den Rückkauf zu verlangen. MicroStrategy selbst behält sich das Recht vor, die Schuldverschreibungen nach März 2027 gegen Bargeld einzulösen, sofern der Aktienkurs bestimmte Bedingungen erfüllt.

Durch dieses Angebot plant MicroStrategy, netto 684,3 Millionen US-Dollar einzunehmen, mit der Möglichkeit, bei Ausübung zusätzlicher Optionen bis zu 782,0 Millionen US-Dollar zu generieren.

Bitcoin-Kauf

Genutzt werden sollen die daraus entstehenden Einnahmen entweder für den Erwerb weiterer Bitcoins oder für Unternehmensausgaben, heißt es in der Mitteilung weiter. Zuletzt erwarb MicroStrategy am 10. März 2024 12.000 Bitcoin, womit der Gesamtbestand mittlerweile bei 205.000 Bitcoin liegt. Der Schritt, das Angebot der Wandelanleihen zu erhöhen, erfolgte inmitten eines boomenden Kryptowährungsmarktes, wobei Bitcoin kürzlich neue Allzeithochs erreichte. Zuletzt konnte er am 11. März 2024 bei einem Preis von 72.259 US-Dollar ein neues Rekordhoch erreichen. Der Bitcoinbestand des Unternehmens hat bei dem derzeitigen Bitcoin-Kurs von 71.953,70 US-Dollar einen Wert von mehr als 14,95 Milliarden US-Dollar (Stand: 14.03.2024).

Analysten positiv für MicroStrategy

Bei den Analysten kommt MicroStrategy mit seiner Bitcoin-Investitionsstrategie scheinbar gut an. In den vergangenen drei Monaten bewerteten vier Wall Street-Experten die Aktie des Unternehmens, woraus sich eine starke Kaufempfehlung ergibt (4x "Buy"). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei mit 991,67 US-Dollar (mit einer hohen Prognose von 1.220,00 US-Dollar und einer niedrigen Prognose von 780,00 US-Dollar) jedoch 36,63 Prozent unterhalb des letzten Kurses von 1.048,33 US-Dollar (Stand 14. März 2024).

