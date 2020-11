Bitcoin reagiert zunächst nicht auf US-Wahlkrimi

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Wahlen in den USA haben an den Kryptomärkten bisher keine signifikanten Bewegungen ausgelöst. Der Kurs der bedeutendsten Digitalwährung Bitcoin lag auf der Handelsplattform Bitstamp am Mittwochvormittag mit 1,25 Prozent im Plus bei knapp 13 700 US-Dollar. Zuvor hatte er in der Nacht noch die Marke von 14 000 Dollar überschritten. Laut Händlern verzichten viele Investoren wegen der Unsicherheiten rund um die US-Wahl auf eine klare Positionierung.

