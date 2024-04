Bitcoin Runes: So profitieren Sie jetzt vom nächsten Krypto Megatrend

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Nachdem einige BRC-20-Token auf Bitcoin enorme Marktkapitalisierungen in Milliardenhöhe verzeichnet haben, zeichnet sich nun der nächste potenzielle Megatrend des Kryptomarktes ab. Denn nach dem drohenden Verbot der Inscriptions wurde inzwischen mit den Bitcoin Runes eine verbesserte Version der Ordinals herausgegeben, welche sich auch langfristig durchsetzen könnte. Zumindest zu Anfang könnte sie Spekulanten hervorragende Trading-Chancen mit schnell steigenden Kursen bieten, wie es nicht selten bei neuen Phänomenen am Kryptomarkt zu beobachten ist. Lesen Sie jetzt den Beitrag, um von Anfang an beim wahrscheinlich nächsten Hype dabei zu sein.

Bitcoin Runes sollen mit dem Halving am 20. April eingeführt werden

Der Kryptomarkt wartet bereits gespannt auf den Start des schon im September 2023 von Casey Rodarmor, dem Erfinder des BRC-20-Tokenstandards, vorgestellten Runes Protocol. Dessen Start soll zeitgleich mit dem alle vier Jahre stattfindenden Bitcoin Halving erfolgen, das am 20. April gegen 3:09 Uhr erwartet wird.

Bei Runes handelt es sich um einen neuen Tokenstandard für fungible Coins auf der Blockchain von Bitcoin. Er soll leichtgewichtiger, effizienter und nutzerfreundlicher als die BRC-20-Token sein, die ein Teil des RSK-Netzwerkes von Rootstock sind, das Smart Contracts auf Bitcoin ermöglicht.

Entwickelt wurden die BRC-20 als eine eigene Version der ERC-20-Token, welche auf der Chain von Ethereum herausgegeben werden. Seit März 2023 haben sie zunehmend an Beliebtheit gewonnen und eine Wiederbelebung der Entwickler-Community bewirkt, welche seitdem auch immer mehr Layer-2s gestartet hat.

Mithilfe des Runes Protocols können die Nutzer ihre fungiblen Token herausgeben und verwalten. Dafür werden die unverbrauchten Transaktionsausgaben (UTXOs) von Bitcoin verwendet.

Auch wenn es sich bei Bitcoin Runes nicht um den ersten Tokenstandard handelt, so wird dennoch von einigen erwartet, dass es sich um die erste Technologie handelt, welcher eine effiziente und nutzerfreundliche Erstellung von Kryptowährungen auf Bitcoin ermöglicht.

Genau genommen werden bei dem Runes Protocol beim Erstellen und Transferieren von Coins Nachrichten an die Bitcoin-Transaktionen angehängt, welche auch als Runestones bekannt sind. Dabei können unnötige Elemente eingespart werden, was das Netzwerk entlastet.

Das sind die ersten Bitcoin Runes

Den ersten Runes-Token soll der Entwickler des Protokolls, Casey Rodarmor, starten, sobald das Bitcoin Halving am 20. April absolviert und das Runes Protocol gelauncht wurde.

Zudem ist zu erwarten, dass nach dem Start des Runes Protocols große Mengen an Token von anderen Entwicklern herausgegeben werden. Einige von ihnen könnten vor allem zu Beginn von steilen Kursanstiegen profitieren, wie es auch bei den BRC-20-Token gesehen wurde.

Allerdings gibt es bereits Krypto-Projekte, die einen Bezug zu den Bitcoin Runes haben. Unter anderem wurden Bitcoin-Ordinals-NFT-Kollektionen entwickelt, welche Sie im Folgenden entdecken können:

Runestones

Bei den Runestones handelt es sich um eine NFT-Kollektion mit 112.400 verschiedenen, dreidimensionale Runen-Steine. Diese sollen ein Anrecht auf einen künftigen AirDrop geben, welcher Rune-Token ausschüttet. Dies ist wahrscheinlich auch der Grund, weshalb die Bitcoin Ordinals auf dem NFT-Marktplatz Magic Eden aktuell die Top-Kollektion Nummer 1 ist.

Sie kommen derzeit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 9.200 BTC oder umgerechnet 541,58 Mio. EUR. Dabei erzielen die Runestones-NFTs ein Handelsvolumen von 106,7 BTC, was derzeit rund 6,28 Mio. EUR entspricht. Zudem zählen die Runestones bereits 75.900 Inhaber.

Runestones Ordinals NFTs | Quelle: Magic Eden

Seitdem die Runestones am 14. Mai erstmalig mit einem Bodenpreis von 0,0169 BTC herausgegeben wurden, konnten sie bis zu ihrem Hoch am 11. April auf 0,095114 BTC und somit um bis zu 462,8 % zulegen.

Aber auch jetzt noch liegt der Bodenpreis der Runestones mit 0,082 BTC oder umgerechnet rund 4.827 EUR noch 385,2 % über dem Anfangspreis. Möglicherweise könnten die Runestones bis zum Halving und auch in der Anfangszeit danach noch stärker steigen.

Entwicklung des Bodenpreises der Runestones Ordinals NFTs | Quelle: Magic Eden

Rune Pups

Eine weitere Bitcoin-Ordinals-NFT-Kollektion sind die Rune Pups. Sie besteht aus 10.778 NFTs mit lachenden Welpen, welche aus unterschiedlichen Runen zusammengesetzt wurden. Von allen NFT-Kollektionen auf Magic Eden liegen die Rune Pups derzeit auf Platz 6.

Sie kommen auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 3.900 BTC, was umgerechnet 229.584.457 EUR entspricht. Dabei erzielen sie ein Handelsvolumen von 18,04 BTC und 5.400 Tokeninhaber.

Rune Pups Ordinals NFTs | Quelle: Magic Eden

Herausgegeben wurden die Rune Pups erstmalig am 18. März mit einem Bodenpreis in Höhe von 0,023 BTC. Seitdem konnten sie schon auf bis zu 0,185 BTC ansteigen, was einem Kursplus von 704,35 % entspricht. Derzeit liegt der Bodenpreis bei 0,1359 BTC oder umgerechnet 8.000 EUR, was 491,30 % über dem Ausgabepreis liegt.

Aktuell sieht es so aus, als ob der Chartverlauf nach einer Bodenbildung gerade wieder an Fahrt gewinnt und im Zusammenhang mit dem Bitcoin-Halving und auch in der Zeit danach überdurchschnittlich steigen könnte.

Entwicklung des Bodenpreises der Rune Pups Ordinals NFTs | Quelle: Magic Eden

99Bitcoins

Bei 99Bitcoins handelt es sich um eine auf der Blockchain von Bitcoin herausgegebene Web3-Bildungsplattform, die das Lernen so motivierend, spaßig und lukrativ wie noch nie gestalten soll. Dafür verwendet sie die förderlichen Eigenschaften der Gamifizierung und der Belohnungen in Kryptowährungen über Learn-to-Earn.

Dabei hat die Gamifizierung einen positiven Einfluss auf Engagement und Durchhaltevermögen, während sie gleichzeitig personalisiertes Lernen, sofortige Feedbacks und mehr bietet. Anstelle von aufgeschobenen Belohnungen bei den regulären Fortbildungen, erhalten sie die Lernenden bei 99Bitcoins schon sofort.

Dabei wird ein umfangreiches Sortiment mit Kursen, Webinare, Strategien und vielem mehr geboten. Schon jetzt blickt 99Bitcoins auf eine Erfolgshistorie von 11 Jahren mit 709.000 YouTube-Abonnenten und mehr als 2,8 Mio. Kursteilnehmer zurück. Vor allem angesichts der Massen von neuen Investoren durch den Bullenmarkt könnte es eine besonders starke Nachfrage verzeichnen.

Noch befindet sich 99Bitcoins in dem Vorverkauf, in welchem die Coins für 0,00101 USD angeboten werden. Schnell konnten Token im Wert von fast einer halben Million verkauft werden. Nur noch für kurze Zeit können sich Anleger bis zu 11,8 % Buchgewinne durch Preiserhöhungen und eine Staking-Rendite von 4.020 % sichern.

So können Sie Bitcoin Runes erwerben

Sollten Sie eigene Runes erstellen wollen, was bei diesen „etching“ (ätzen) genannt wird, müssen Sie zunächst Bitcoin Core installieren und eine eigene Node betreiben. Danach installieren Sie den Client für das Ordinals und Runes Protocol. Bevor das Runes Protokoll freigegeben wird, können Sie bereits auf dem Testnetz das Ätzen, Prägen und Senden üben.

Wenn Sie hingegen Runes-Token kaufen wollen, können Sie dies noch vor der Freigabe des Protokolls über den NFT-Marktplatz Magic Eden tun. Dafür verbinden Sie einfach eine kompatible Wallet mit der Website, wie beispielsweise Xverse, um anschließend die NFTs zu erwerben. Sobald das Runes Protocol gelauncht wurde, wird im Anschluss der AirDrop erfolgen.

Sobald die Bitcoin Runes weiter etabliert sind, können Sie sie auch über zentrale und dezentrale Kryptobörsen erwerben, wo Sie sie neben anderen Kryptowährungen handeln können. Zur Verfügung stehen beispielsweise die Handelsplattform ALEX, RunePro und RuneAlpha. Für einen möglichst frühen Einstieg in einen der ersten Coins sind hingegen die NFTs notwendig.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.