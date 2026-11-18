Bitcoin rutscht auf 64.000 D

Bitcoin fiel am Mittwochnachmittag auf rund 64.000 Dollar, während die US-Spot-Bitcoin-ETFs am Dienstag erneut Abflüsse von rund 240 Millionen Dollar verzeichneten. Nun richtet sich der Blick auf das Fed-Protokoll um 20:00 Uhr MEZ und die erwartete Preisfestsetzung für den Anthropic-Börsengang.

• Das Protokoll der Fed-Sitzung vom Oktober wird heute veröffentlicht, eine Zinserhöhung im Dezember ist zu 94 Prozent eingepreist, während der Bitcoin-Optionsverfall am Freitag bei rund 34.000 BTC stattfindet.

• US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten am Montag einen ersten Nettozufluss seit sieben Tagen, gefolgt von erneuten Abflüssen am Dienstag, insgesamt etwa 2,6 Milliarden US-Dollar im November.

• Der Kryptomarkt gibt am Mittwoch leicht nach, Bitcoin fällt auf rund 64.000 US-Dollar, was mehr als 13 Prozent Wochensverlust bedeutet; Ethereum und Solana verzeichnen ebenfalls Kursrückgänge.

Das Wichtigste in Kürze:

Bitcoin notierte am 18. November 2026 um 12:31 Uhr MEZ bei 64.130,88 US-Dollar, ein Minus von 1,13 Prozent gegenüber dem Vortag von 64.861,77 US-Dollar, und lag am Nachmittag bei rund 64.000 US-Dollar; Ethereum gab um 1,41 Prozent auf 1.796,36 US-Dollar nach.

US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten am Montag einen Nettozufluss von 7,9 Millionen US-Dollar, den ersten nach sieben Abflusstagen. Am Dienstag flossen wieder rund 240 Millionen US-Dollar ab; im November summieren sich die Abflüsse auf rund 2,6 Milliarden US-Dollar.

Heute um 20:00 Uhr MEZ erscheint das Protokoll der Fed-Sitzung vom 27. und 28. Oktober. Eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte im Dezember ist zu rund 94 Prozent eingepreist; am Freitag verfallen Bitcoin-Optionen auf rund 34.000 BTC.

Der Kryptomarkt gibt am Mittwochnachmittag leicht nach. Bitcoin notierte am 18. November 2026 um 12:31 Uhr MEZ bei 64.130,88 US-Dollar, ein Minus von 1,13 Prozent gegenüber dem Vortag von 64.861,77 US-Dollar, nach 64.619,21 US-Dollar um 09:41 Uhr. Am Wochenende war der Kurs zeitweise auf rund 62.000 US-Dollar gefallen. Auf Wochensicht liegt Bitcoin damit mehr als 13 Prozent im Minus. Solana verlor um 12:31 Uhr MEZ 0,72 Prozent auf 74,46 US-Dollar, nach 75,00 US-Dollar am Vortag. Auch die starken Nvidia-Zahlen vom Vorabend hatten den Kryptomarkt nicht beflügelt.

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ETF-Flüsse: Kurze Pause, dann wieder Abflüsse

Die Nachfrage institutioneller Anleger bleibt schwach. Am Montag meldeten die US-Spot-Bitcoin-ETFs mit 7,9 Millionen US-Dollar erstmals seit sieben Handelstagen wieder einen Nettozufluss. Der Fonds IBIT von BlackRock sammelte 76,5 Millionen US-Dollar ein und beendete damit eine Serie von elf Abflusstagen. Am Dienstag folgten jedoch erneut Abflüsse: Aus Bitcoin-ETFs flossen rund 240 Millionen US-Dollar ab, aus Ethereum-ETFs weitere 29 Millionen US-Dollar. Im bisherigen November summieren sich die Abflüsse bei den Bitcoin-Fonds auf rund 2,6 Milliarden US-Dollar, in den sieben Abflusstagen vor Montag waren es 1,91 Milliarden US-Dollar. Die Zahlen für den heutigen Mittwoch erscheinen nach US-Handelsschluss.

Anthropic-Börsengang: Zieht er Kapital aus Krypto ab?

Ein Gesprächsthema am Markt ist der Börsengang von Anthropic. Das KI-Unternehmen bietet 825 Millionen Aktien an. Die bisherige Preisspanne liegt bei 70 bis 78 US-Dollar, doch angesichts hoher Nachfrage könnte der Ausgabepreis auf über 80 US-Dollar steigen. Die Preisfestsetzung wird heute erwartet, die Erstnotiz an der Nasdaq soll morgen folgen. Binance-Gründer Changpeng Zhao nannte den Börsengang als möglichen Grund für die Schwäche von Bitcoin und Gold, weil institutionelle Anleger Kapital umschichten könnten. Einen belegten Zusammenhang zwischen dem Börsengang und den ETF-Abflüssen gibt es bisher nicht. Nach Einschätzung anderer Beobachter bieten die Zinssorgen und der starke Dollar eine plausiblere Erklärung. Bitcoin hatte in den vergangenen sieben Tagen mehr als 13 Prozent verloren.

Fed-Protokoll heute Abend, Optionsverfall am Freitag, wichtige Marken

Heute um 20:00 Uhr MEZ veröffentlicht die Fed das Protokoll der Sitzung vom 27. und 28. Oktober, bei der zwei Mitglieder für eine Zinserhöhung stimmten. Nach CME-FedWatch-Daten liegt die Wahrscheinlichkeit einer Erhöhung um 25 Basispunkte am 9. Dezember bei rund 94 Prozent. Ein größerer Zinsschritt gilt als deutlich weniger wahrscheinlich. Am Freitag um 9:00 Uhr MEZ verfallen auf Deribit Bitcoin-Optionen auf rund 34.000 BTC, der Punkt des größten Schmerzes liegt bei rund 71.000 US-Dollar. Bereits am Donnerstag um 18:15 Uhr MEZ spricht Fed-Gouverneurin Lisa Cook. Für Bitcoin gelten 63.879 US-Dollar als nahe Unterstützung und das Wochenendtief bei rund 62.000 US-Dollar als weitere wichtige Marke. Nach oben liegt der nächste Widerstand bei 65.980 US-Dollar, darüber verläuft die 200-Wochen-Linie bei rund 67.800 US-Dollar. Strategy kaufte in der Vorwoche 485 Bitcoin und hält nun 850.849 Bitcoin zu einem durchschnittlichen Kaufpreis von rund 75.452 US-Dollar.

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Dominik Teichgräber, Redaktion TraderFox (finanzen.net).

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