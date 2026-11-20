FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Bitcoin ist am Freitagnachmittag im Zuge des Ausverkaufs von Technologieaktien kräftig gefallen. Der Kurs für die älteste und bekannteste Kryptowährung rutschte bis auf 58.700 Dollar und damit auf den niedrigsten Stand seit Anfang Juli ab. Kurz nach 17 Uhr konnte sich der Bitcoin etwas erholen, lag aber mit 59.500 US-Dollar immer noch rund 3.000 Dollar oder rund fünf Prozent unter dem Niveau vom Donnerstagabend. Damit baute der Bitcoin das Wochenminus auf etwas mehr als 13 Prozent aus.

Ein Grund für den starken Kursrückgang ist zum einen die Erwartung steigender Zinsen in den USA, die andere Anlageformen attraktiver macht. Zum anderen belastet der starke Rückgang der US-Technologieaktien, da dadurch die Risikofreudigkeit der Investoren sinkt. Darunter leidet der für seine hohe Volatilität bekannte Bitcoin.

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Die jahrelang gefragte Digitalwährung steht seit einiger Zeit bei heftigen Schwankungen stark unter Druck. Im bisherigen Jahresverlauf sackte der Kurs um fast ein Drittel ab, nachdem er 2025 bereits um sechs Prozent nachgegeben hatte. Es war erst das vierte Verlustjahr in der Geschichte der Digitalwährung, die es seit 2009 gibt.

Seit dem Rekordhoch von mehr als 126.000 Dollar im Oktober 2025 büßte der Bitcoin-Kurs etwas mehr als 50 Prozent ein. Mit den jüngsten Verlusten ist der Bitcoin auch auf Fünfjahressicht kaum mehr im Plus. Längerfristig gesehen ist er allerdings weiter eine der erfolgreichsten Anlageklassen. Seit November 2016 verteuerte sich der Bitcoin um rund 7.900 Prozent. Das heißt: Der Kurs kletterte um fast das 80-Fache nach oben.

Die Marktkapitalisierung des Bitcoins liegt aktuell bei knapp 1,2 Billionen Dollar. Der Bitcoin dominiert damit weiter den Kryptowährungsmarkt. Bei CoinMarketCap wird der Wert aller Digitalwährungen mit rund zwei Billionen Dollar angegeben. Mit rund 200 Milliarden Dollar beziehungsweise 175 Milliarden Dollar folgen Ethereum und Tether./zb/he