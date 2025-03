Bitcoin rutscht unter 90.000 US-Dollar - 'Kursanstieg am Sonntag war Strohfeuer'

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Bitcoin hat am Montag einen großen Teil seiner am Sonntag erzielten Gewinne wieder eingebüßt. Die größte und bekannteste Digitalwährung notierte auf der Handelsplattform Bitstamp bei fast 86.000 US-Dollar und damit nur etwas über dem Wert kurz vor den wohlwollenden Äußerungen des US-Präsidenten Donald Trump zu einer strategischen Kryptowährungsreserve in den Vereinigten Staaten am Wochenende. Diese Aussagen hatten zum Teil sehr deutliche Kurssprünge bei verschiedenen Kryptowährungen ausgelöst.

"Der jüngste Kursaufstieg des Bitcoins hat sich offensichtlich als ein Strohfeuer entpuppt", schrieb Marktanalyst Timo Emden von Emden Research. Die Euphorie über die jüngsten Äußerungen von Trump sei damit wieder einer nüchternen Betrachtungsweise gewichen. Anlegern sei am Ende des Tages womöglich doch eingeleuchtet, dass sie sich von Worten nichts kaufen können.

In Posts auf seiner Plattform Truth Social hatte der Republikaner die vergleichsweise kleinen Kryptowährungen XRP (Ripple), SOL (Solana) und ADA (Cardano) als Teil der Reserve erklärt. In einem zweiten Beitrag bekannte sich Trump dann auch zu den beiden führenden Kryptowährungen. "Ich liebe auch Bitcoin und Ethereum."

Am Markt wird nun über die Motive Trumps gemutmaßt, sich gerade jetzt zu Wort zu melden. Beobachter sehen einen Zusammenhang zu der schwachen Entwicklung des für die Altersvorsorge der Amerikaner wichtigen Aktienmarktes im Februar.

"Für einen Präsidenten, der davon lebt, der Held des Marktes zu sein, war die Entwicklung der Risikoanlagen in der vergangenen Woche alles andere als inspirierend", schrieben die Experten des Handelshauses QCP Capital. Das politische Kalkül sei klar - Trump brauche einen Sieg, bevor seine Zustimmungswerte zu sinken beginnen. Trump nehme diese Kennzahl wahrscheinlich sehr persönlich./la/ngu