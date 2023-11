Bitcoin Schock Prognose: BTC bis 2032 auf über 1M$ steigen?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

In der dynamischen Welt der Kryptowährungen steht Bitcoin (BTC) an einem entscheidenden Wendepunkt. Dieser Artikel analysiert die jüngsten Preisbewegungen und Prognosen, um ein umfassendes Bild des BTC-Wachstumspotenzials von 2023 bis 2032 zu zeichnen. Mit einer heutigen Bewertung von $36.441 und einer Marktkapitalisierung von $674 Milliarden bietet Bitcoin ein faszinierendes Feld für Spekulationen und Investitionen im Finanzsektor.

Kurzfristige Schwankungen: BTC’s Kampf um $37K

Im Rahmen der aktuellen Marktbewegungen ringt BTC um Stabilität oberhalb der $37.000 Marke. Die Analyse des Tagescharts zeigt, dass der BTC-Preis aufgrund hoher Verkaufsnachfrage Schwierigkeiten hat, sich über diesem Niveau zu halten. Insbesondere am 18. November ist zu beobachten, dass ein intensiver Verkaufsdruck einsetzte, als BTC versuchte, die $37.000 Marke zu überschreiten, jedoch daran scheiterte. Dieses Phänomen deutet auf eine starke Bärenpräsenz im Markt hin, die bestrebt ist, den Preis in eine Angstzone unter $35.000 zu drücken. Nichtsdestotrotz verbleibt ein gewisses Maß an Zuversicht bei den Käufern, welche versuchen, den Preis zu stabilisieren und einen weiteren Abwärtstrend zu verhindern.

Quelle: TradingView

Technische Indikatoren wie der RSI (Relative Strength Index) und der SMA (Simple Moving Average) spiegeln ebenfalls die aktuelle Marktunsicherheit wider. Der RSI-14 Trend verzeichnete einen Rückgang und liegt nun unterhalb des überkauften Bereichs bei einem Niveau von 59, was darauf hindeutet, dass der Kaufschwung nachlässt. Ebenso signalisiert der SMA-14 eine erhöhte Volatilität in den kommenden Stunden, was auf eine mögliche Fortsetzung der Preisschwankungen hindeutet.

Auf dem 4-Stunden-Chart kämpfen die Bullen darum, ihre Dominanz am EMA20 (Exponential Moving Average) zu erhöhen, während sie mit Verkaufsdruck nahe der $37.000 Marke konfrontiert sind. Der BoP (Balance of Power) Indikator zeigt sich in einem negativen Bereich bei 0.21, was darauf hindeutet, dass kurzfristige Verkäufer versuchen, den Abwärtstrend zu beschleunigen. Ergänzend dazu bildet die MACD (Moving Average Convergence Divergence) Trendlinie bärische Kerzen unterhalb der Signallinie, was das Vertrauen der Positionsinhaber in eine negative Marktbewegung stärkt.

Langfristige Aussichten: Potenzieller Anstieg auf $1.098.079

Die langfristige Betrachtung des BTC-Preises offenbart ein beeindruckendes Wachstumspotenzial. Prognosen deuten darauf hin, dass BTC bis zum Jahr 2032 einen Wert von bis zu $1.098.000 erreichen könnte. Dieses Szenario basiert auf aktuellen Marktdaten und Wachstumstrends in der Kryptowährungsbranche. Mit der heutigen Marktkapitalisierung von $674 Milliarden und einer Dominanz von 50% im Kryptowährungsmarkt, stellt BTC ein bedeutendes Anlageinstrument dar, dessen Wertentwicklung zunehmend Aufmerksamkeit in der Finanzwelt erregt.

I still expect Bitcoin to reach global adoption as money before 2032.



This means over $1,000,000 in purchasing power (2018 dollars).



And I expect 85% of that to happen over the span of a few months. https://t.co/kcCPYBCI3V — JW Weatherman (@JWWeatherman_) November 17, 2023

Weitere Projektionen bis 2029 zeigen ebenfalls ein kontinuierliches Wachstum. So wird für das Jahr 2026 ein potenzieller Preis von bis zu $112.363,00 und für 2029 ein Wert von bis zu $354.394,00 vorausgesagt. Diese Zahlen reflektieren die zunehmende Akzeptanz und Integration von Kryptowährungen in das globale Finanzsystem, was BTC eine zentrale Rolle in der digitalen Wirtschaft der Zukunft zuweist.

Diese langfristige Sichtweise wird durch das begrenzte Angebot von BTC untermauert, welches auf 21 Millionen Einheiten limitiert ist. Aktuell sind bereits 19,46 Millionen BTC im Umlauf, was den potenziellen Wertzuwachs bei steigender Nachfrage und begrenztem Angebot weiter unterstreicht. Angesichts dieser Faktoren erscheint das Szenario eines massiven Preisanstiegs von BTC bis zum Jahr 2032 nicht nur plausibel, sondern spiegelt auch die wachsende Bedeutung und das Vertrauen in Kryptowährungen wider.

Einfluss von ETFs: Der Weg zu $141.000

Der Einfluss von Exchange-Traded Funds (ETFs) auf den BTC-Preis ist ein signifikanter Faktor in der langfristigen Preisentwicklung. Die Analyse von CoinShares legt nahe, dass die Einführung eines Bitcoin-Spot-ETFs in den USA einen bedeutenden Zufluss an Kapital in den Bitcoin-Markt bringen könnte. Es wird geschätzt, dass innerhalb des ersten Jahres nach Einführung eines solchen ETFs etwa $14,4 Milliarden in den Bitcoin-Markt fließen könnten. Diese Schätzung basiert auf der Annahme, dass 10% der in den USA verfügbaren adressierbaren Vermögenswerte, etwa $14,4 Billionen, mit einer durchschnittlichen Allokation von 1% in einen Spot Bitcoin ETF investieren würden.

If #Bitcoin ETFs are launched in the US, could the price of $BTC reach US$141,000?



In his latest report, @jbutterfill examines the relationship that appears to exist between inflows as a percentage of Assets Under Management and changes in price: https://t.co/zOJkafKBYj



A… pic.twitter.com/iU1UTzbPzY — CoinShares (@CoinSharesCo) November 17, 2023

So eine voraussichtliche Preissteigerung basierend auf den prognostizierten ETF-Zuflüssen könnte den BTC-Preis auf bis zu $141.000 anheben. Diese Prognose gründet sich auf die Beziehung zwischen den wöchentlichen ETP (Exchange-Traded Product) Zuflüssen und ihrem Prozentsatz des AuM, was eine Korrelation mit Preisänderungen anzeigt. Allerdings bleibt die genaue Höhe der Zuflüsse und deren Auswirkungen auf den Markt schwer vorhersehbar, insbesondere angesichts der schrittweisen regulatorischen Genehmigungen und der steigenden Akzeptanz von Bitcoin in Unternehmenskreisen.

