🔴 Bitcoin Schock Prognose 🔴: BTC langfristig nur bei 30.000 $? Nur bei Pre-Sales geht es derzeit richtig hoch!

Bitcoin Schock Prognose: Langfristig bei 30.000?

Gro├č war die Freude, als der BTC-Kurs ├╝ber 31.000 $ stieg. So lag beispielsweise am 06. Juli 2023 der Preis bei 31.340,86 $. Auch am 13. Juli 2023 gab es positive Nachrichten f├╝r┬áAnleger, denn der BTC lag bei 31.657,51 $. Zugegeben, der Blick auf die Charts macht gute Laune. Zumindest dann, wenn man mit Preisen um die 30.000 $ zufrieden ist. Denn genau in diesem Bereich d├╝mpelt derzeit die Kryptow├Ąhrung Nummer 1 vor sich hin. Daher gibt es die ersten Bitcoin Schock Prognosen!

Bleibt BTC langfristig bei rund 30.000 $

Seit einem Monat geht es f├╝r Bitcoin vor allem seitw├Ąrts

Heute liegt der Bitcoin bei 30.303,42 $

K├Ânnte es sein, dass BTC auf diesem Niveau verharrt?

Bleibt es bei Seitw├Ąrtsbewegung f├╝r BTC?

In der Vergangenheit gab es zwei gro├če Anstiege f├╝r den BTC-Wert. Die Kursspitzen waren beachtlich und konnten viele Anleger endg├╝ltig von dem Potenzial der Kryptow├Ąhrung ├╝berzeugen. Die Stimmung unter den H├Ąndlern war entsprechend gut und viele Anf├Ąnger stiegen in den Kryptomarkt ein. Der Tiefpunkt folgte dann sogleich und Anfang des Jahres ging es auf unter 15.000 $ runter.

Treppenf├Ârmig ging es zun├Ąchst wieder rauf f├╝r BTC, wenn auch in kleinen Stufen. Seit ungef├Ąhr 5 Wochen sind die Bereiche, in denen sich Bitcoin bewegt, jedoch deutlich kleiner geworden und der Coin pendelt sich im Bereich um 30.000 $ ein. Bei Coinmarketcap finden sich private Sch├Ątzungen und Vorhersagen f├╝r die Entwicklung des Bitcoin-Wertes und die deuten allesamt auf einen sinkenden Kurs hin.

Offenbar sind auch viele Anleger der Meinung, dass es das zun├Ąchst war mit dem Bullrun f├╝r Bitcoin und andere Altcoins.

Ethereum macht es ├Ąhnlich und verharrt seitlich

Auch bei der Nummer 2 der erfolgreichsten Kryptow├Ąhrungen geht es derzeit weder rauf noch runter. Seit Mitte April ist wenig Erfreuliches ├╝ber ETH zu berichten. Mit ├╝ber 2.100 $ lag das Niveau hoch, aber danach ging es nur bergab. Der Tiefpunkt war Mitte Juni erreicht, als der ETH-Kurs bei 1.650,50 $ lag. Ein neues Hoch folgte, das von zwei Stufen gepr├Ągt war. Besonders erfolgreich war der 14. Juli 2023 mit einem Preis von 2.005,69 $ f├╝r einen ETH.

Heute liegt ETH bei 1,935,62 $ und damit ein weiteres Mal im Bereich rund um die wichtigen 2.000 $. Dieses Jahr ist Ethereum nur ein einziges Mal ├╝ber 2.000 $ gestiegen. Am 15. Mai 2022 lag der Ethereum-Preis das letzte Mal knapp ├╝ber 2.000 $. Anleger schauen nerv├Âs auf die Preise, denn die Erwartungen sind hoch. Seit der Umstellung auf den PoS und dem Shanghai-Update sind alle Augen auf die Charts gerichtet. Doch so richtig Freude will sich damit nicht einstellen.

Sind das nun bullische oder b├Ąrische Zeichen?

Obwohl Bitcoin zulegen konnte, gibt es Experten, die b├Ąrisch wirkende Signale in der Entwicklung sehen wollen. Andere Analysten entdecken eine tolle Chance f├╝r Anleger, jetzt noch g├╝nstig in Bitcoin zu investieren, bevor die Bullen endg├╝ltig loslegen. Es gibt Wort-Case-Szenarien, die von Preisen von mindestens 135.000 $ ausgehen. Doch offenbar sind die Bullen und B├Ąren in einem Kampf.

Positiv zu erw├Ąhnen ist der Antrag von BlackRock auf einen Bitcoin-ETF durch die SEC. Die US-Aufsichtsbeh├Ârde hatte den ersten Antrag von BlackRock zur├╝ckgewiesen, da die Angaben unvollst├Ąndig waren. Es fehlte vor allem die Angabe, mit welchem Krypto-Verwahrer der US-Verm├Âgensverwalter den Bitcoin-ETF aufsetzen wollte. Nun ist klar, dass es Coinbase sein wird.

Wie die SEC nun den Antrag auf einen b├Ârsengehandelten Bitcoin ETF bewertet, wird jetzt die Zeit zeigen. Leider konnten auch diese positiven Nachrichten den BTC nicht dazu bewegen, die 30.000er-Marke deutlich zu verlassen. Seit mehreren Wochen bestimmt der Seitw├Ąrtstrend das Chartbild und k├Ânnte ein Indiz f├╝r einen baldigen Ausbruch sein oder auch rein gar nichts bedeuten.

Bullen ziehen bei den Krypto Pre-Sales deutlich an

Bei einigen Krypto Pre-Sales sieht die Lage anders aus, hier k├Ânnen Analysten deutliche Zeichen f├╝r einen Bullenrun ausmachen.

Das liegt an den folgenden Faktoren:

Bei Wall Street Memes sind schon 80 % der Token ausverkauft

$WSM hat schon ├╝ber 46.000 einzelne Anleger gefunden

Trotz Kursverlusten bei den Altcoins ist das Potenzial der Meme-Coins enorm

Konkrete Gr├╝nde f├╝r den erfolgreichen Vorverkauf zeigen sich im Meme-Charakter

Auch Thug Life steht kurz vor Ende des Pre-Sales

Meme Markt zeigt sich enorm dynamisch

Wall Street Memes Pre-Sales nahezu ausverkauft

Von 30 Phasen sind bereits 23 Phasen im Vorverkauf ausverkauft. Der Pre-Sales beim Anti-Kapitalismus-Coin ist enorm erfolgreich. Anders als bei Bitcoin und Ethereum, die in der Seitw├Ąrtsbewegung verharren, geht der Vorverkauf bei Wall Street Memes wahrhaftig durch die Decke. Allein in den vergangenen 24 Stunden wurden mehr als 300.000 $ ins Projekt investiert.

Analysten sehen ein deutlichen Zeichen f├╝r FOMO bei Wall Street Memes. So kurz vor dem Ende des Meme-Coins haben viele Anleger die Angst, ihre Chance zu verpassen. Auch die g├╝nstigen Preise f├╝r die Token locken viele Anf├Ąnger in den Markt. Derzeit kostet der $WSM-Token nur 0,0316 $. Dieser Preis wird in zwei Tagen angehoben, dann beginnt die n├Ąchste Phase des Pre-Sales. Sie kaufen den nativen Utility-Token $WSM mit ETH, USDT oder BNB.

Thug Life geht mit ausverkauften Token in den Launch

Auch bei Thug Life handelt es sich um einen Meme Coin. Hier steht nicht die ironische, sarkastische oder humorvolle Kritik am Kapitalismus im Zentrum. Bei Thug Life dreht sich alles um das sogenannten Gangsta-Life. Dieser Ausdruck steht f├╝r Menschen, die eine harte Zeit hatten. Diese konnten sie jedoch mit Gl├╝ck und geschicktem finanziellen Investment ihre Chance ├╝berwinden.

Angelehnt an Tupac Schakur, der mit seinen Rap-Songs legend├Ąr wurde, steht der Begriff f├╝r harte Kerle, die alles mit Humor nehmen, egal wie schlecht es gerade f├╝r sie l├Ąuft. Thug Life ist ein Meme Coin, der die Gemeinschaft hinter sich versammelt, um Gleichgesinnte zusammenzubringen. Anleger kaufen den Pre-Sales-Token $THUG mit ETH oder USDT┬ázum derzeitigen Preis von nur 0,0007 $. Anders als bei Wall Street Memes gibt es bei Thug Life nur eine einzige Phase im Vorverkauf.

Fazit: Der vermeintliche Bullenrun steht noch in seinen Anf├Ąngen. Anders kann man die derzeitige Seitw├Ąrtsbewegung der Altcoins, allen voran Bitcoin, nicht bewerten. Wenn die Zeichen bullisch oder b├Ąrisch sind, sollte BTC zu einer Bewegung kommen, unabh├Ąngig ob nach oben oder nach unten. Aber derzeit ist wirklich nicht viel los mit der sonst so starken Kryptow├Ąhrung Nummer 1.

Die beiden Meme Coins, Wall Street Memes und Thug Life, stehlen derzeit BTC und ETH die Aufmerksamkeit. Denn anders als bei den beiden f├╝hrenden Altcoins l├Ąuft es f├╝r den Vorverkauf von $WSM und $THUG bestens.

