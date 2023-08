Bitcoin Schock Prognose 😱 würde nichts Gutes für Anleger bedeuten! Wirklich gute Krypto News kommen von diesen Coins!

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur VerfĂŒgung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhĂ€lt CryptoPR unter UmstĂ€nden eine Provision – ohne dass fĂŒr Sie Kosten entstehen. FĂŒr Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

In den vergangenen 12 Monaten konnten sich Anleger von Bitcoin ĂŒber rund 30 % Gewinn freuen. Der BTC notiert aktuell bei 24.200,58 EUR und ist damit weit von der magischen 30.000er-Marke entfernt. Ganz zu schweigen von seinem letzten Allzeithoch am 10. November 2021 mit 63.723,68 EUR. Wenn man Bitcoin positiv bewerten möchte, dann gibt das Kurschart genug Möglichkeiten dafĂŒr her. Die Bitcoin Schock Prognose widmet sich jedoch der aktuellen Situation und geht maximal ein paar Wochen oder wenige Monate zurĂŒck.

Sinkt BTC wieder unter 20.000 EUR?

Am 12. MĂ€rz ging es zuletzt unter diesen Wert

15.404.05 EUR kostete 1 BTC am 21. November 2022

Deutschlandfunk sagt Bitcoin Ende fĂŒr 2022 vorher

Der Bitcoin Kurs könnte sich weiter nach unten bewegen

Bewegt sich Bitcoin-Kurs nach unten?

WĂ€hrend AnhĂ€nger der KryptowĂ€hrung Nummer 1 schon bei kleinsten positiven Kursbewegungen nach oben jubeln und den nĂ€chsten Bullenrun vorhersagen, sind Skeptiker und Kritiker von Bitcoin davon ĂŒberzeugt, sein Kurs wird sie zunĂ€chst weiter ins Minus bewegen, bevor es ĂŒberhaupt wieder bergauf gegen könnte.

Das Jahr 2023 war bisher von einigen leichten Kursgewinnen bei Bitcoin und anderen Altcoins geprĂ€gt. Aber auch vom großen Ausverkauf der fĂŒhrenden digitalen WĂ€hrung. So trennte sich SpaceX, Elon Musks Raumfahrtunternehmen, mit einem Schlag von allen seinen Bitcoin im Depot. Die Meldung verbreitete sich wie ein Lauffeuer und blieb bis heute von dem Unternehmen unkommentiert.

Doch nicht wenige Experten in der Branche bewerten das als endgĂŒltige Abkehr von Bitcoin, schließlich gilt Musk als kryptofreundlicher Prominenter. Warum er seine Bitcoin verkaufte, ist unklar. An LiquiditĂ€t dĂŒrfte es dem Raumfahrtunternehmen SpaceX eigentlich nicht gefehlt haben. Vielmehr sehen Analysten in dem Verkauf den Beweis dafĂŒr, dass der Bitcoin-Kurs weiter bergab gehen dĂŒrfte und sich SpaceX lediglich vor Verlusten schĂŒtzen wollte.

Bisher erinnerte der Kursverlauf an eine wilde Achterbahnfahrt

KryptowĂ€hrungen wie der Bitcoin waren und sind bekannt fĂŒr ihre hohe VolatilitĂ€t. Die Kurse springen innerhalb kĂŒrzester Zeit gerne in großen AbstĂ€nden nach oben und nach unten. Wer sich nicht als Daytrader seine Zeit verdingt, hat mit einem klassischen Investment in Bitcoin dieser Tage wenig Freude, also Gewinn.

Wer jetzt hingegen in den gĂŒnstigen Markt investieren möchte, sieht sich mit einem ĂŒberdurchschnittlich hohen Risiko konfrontiert, denn die Kurse sind lange Zeit in einer SeitwĂ€rtsbewegung verharrt und gegen jetzt eher nach also zu steigen.

Nicht-professionelle Bitcoin-Prognosen sind bei vielen Marktteilnehmern umstritten. Zu groß ist zugegebenermaßen die Spanne, in der sich der mögliche BTC-Preis in der Zukunft bewegen soll. Von einem Totalverlust, dem Verschwinden der KryptowĂ€hrung sowie fantastische Ergebnisse jenseits von 500.000 EUR ist alles dabei. Wer an Bitcoin und seinen Fortbestand glaubt, wird feststellen, dass die Prognosen derart vielversprechend sind, dass man das höhere Risiko, das natĂŒrlich besteht, durchaus eingehen könnte.

Bitcoin-Anleger brauchen starke Nerven

Schon hĂ€ufig wurde ĂŒber das mögliche Ende von Bitcoin und KryptowĂ€hrungen im Allgemeinen diskutiert. Der Deutschlandfunk berichtete im Januar 20218 gar davon, dass Ende könnte schon 2022 da sein. Wie wir wissen, ist dies nicht eingetreten.

Laut einer Studie der Citigroup wird der Bitcoin spĂ€testens im Jahr 2022 zusammenbrechen. Denn dann mĂŒsste ein Bitcoin zwischen 300.000 Dollar und 1,5 Millionen Dollar kosten, um die Stromkosten zu decken. Technologisch gehört der Bitcoin heute schon zum alten Eisen. Denn eine Bitcoin-Transaktion dauert zehn Minuten und kostet 20 Dollar. WĂ€hrend man langfristig fĂŒr den Bitcoin schwarz sehen kann, sind die Aussichten fĂŒr die dahinter liegende technologische Idee der Blockchain rosig. Quelle: Deutschlandfunk, 03. Januar 2018.

Auch die SĂŒddeutsche Zeitung sagte das Einbrechen der Krypto-Kurse vorher und stellte schon im August 2022 deren Daseinsberechtigung als Ganzes infrage.

DigitalwĂ€hrungen sollten die letzte Bastion sein, wenn es an den FinanzmĂ€rkten mal wieder schlecht lĂ€uft. Die aktuelle Krise aber zeigt: Das waren sie noch nie – und werden es nie sein. Quelle: SĂŒddeutsche Zeitung, 11. August 2022.

Bitcoin ist ein Kind der Finanzkrise. Diesen und Ă€hnliche SĂ€tze mĂŒssen Anleger dieser Tage wieder hĂ€ufiger lesen. Auch derzeit kann man von einer Krise sprechen, die angefĂŒhrt von höheren Zinsen und einer immer noch hohen Inflation zu einer Rezession gefĂŒhrt hat. Weltweit haben die Ereignisse der letzten Jahre ihre Spuren hinterlassen. Auch wenn eine Finanzkrise wie zuletzt 2008 diesmal nicht vorliegt, werden KryptowĂ€hrungen wie Bitcoin gerne als Grund im positiven wie negativen Sinne fĂŒr die aktuelle Krisenlage herangezogen.

Das mag einer der vielen GrĂŒnde sein, die dazu gefĂŒhrt haben, dass die Krypto-Kurse eben sind, wie sie derzeit nun mal sind. Sie bewegen sich allgemein wenig bis gar nicht nach oben, sondern neigen zu Wertverlusten und bescheren Anlegern graue Haare. Wer weiterhin an das Fortbestehen der digitalen WĂ€hrungen glaubt, braucht starke Nerven, um die angespannte Situation an den MĂ€rkten zu verkraften.

Warum Bitcoin nicht tot ist!

Das Kreditgeld, dass unsere Banken schaffen, fĂŒhrt laut Gegnern des klassischen Finanzsystems regelmĂ€ĂŸig zur Überschuldung und die eben am Ende zur Schuldenblase. Dass diese Blase gigantisch platzen kann, zeigen die jĂ€hrlichen Streitereien in den USA, um eine Erhöhung des Haushaltes, aufs Neue.

Bitcoin ist ein Kind der Finanzkrise und wollte eigentlich verhindern, dass das klassische Geldsystem von den zwei Defiziten, der langen sowie der teuren Transaktionen, beherrscht wird.

Klar ist, fĂŒr Bitcoin ist alles möglich: von erdrutschartigem Absturz bis hin zur spektakulĂ€ren Erholung. Viele Analysten sehen einen neuen Tiefpunkt kommen, weitere Verluste sind wahrscheinlich. Aber die Krypto-LeitwĂ€hrung könnte auch ganz unverhofft auf ein neue Allzeithoch zusteuern oder zumindest mittelfristig alle Verluste der Anleger ausgleichen.

Auch Wall Street Memes ist ein digitaler Vermögenswert aus dem Bereich der KryptowĂ€hrungen. Die Plattform widmet sich mit lustigen, ironischen oder sarkastischen Memes den globalen FinanzmĂ€rkten, den bekanntesten Investoren und der ein oder anderen finanziellen Fehlentscheidung. Wall Street Memes gibt es noch wenige Tage im Vorverkauf gĂŒnstig zu kaufen. Dann geht der native Utility-Token, der derzeit nur 0,0337 $ kostet, an die Exchanges und in den öffentlichen Handel.

Anleger können noch 30 Tage die Vorzugspreise fĂŒr den $WSM-Token nutzen, um in ein innovatives und ĂŒberaus erfolgreiches Meme-Projekt zu investieren. Die Community von Wall Street Memes ist schon ĂŒber 1,1 Millionen Follower groß und wĂ€chst tĂ€glich weiter an. Die hohe Reichweite, die dadurch mit den Memes erreicht wird, ist eine der SĂ€ulen des innovativen GeschĂ€ftsmodells, das jĂŒngst auch das Krypto-Staking eingefĂŒhrt hat.

Bullische Faktoren fĂŒr den Kryptomarkt und Bitcoin im Besonderen sind ganz klar die GenehmigungsantrĂ€ge fĂŒr derzeit 16 Bitcoin-ETFs in den USA. Außerdem das fĂŒr April 2024 erwartete Bitcoin-Halving, bei dem die Belohnung der Miner erneut halbiert wird. Das Asset wird also von Jahr zu Jahr rarer und dadurch auch potenziell kostbarer.

Direktes Handeln ohne Mittelsmann, das sogenannten Peer-2-Peer Trading steht nach wie vor im Zentrum von AnhĂ€ngern. KryptowĂ€hrungen haben ein enormes Potenzial und in der Vergangenheit bereits in zahlreichen FĂ€llen die Finanzwelt nachhaltig verĂ€ndert. Dieses Potenzial ist trotz schwacher Kurse nicht verschwunden. Die Bitcoin Prognose fĂŒr 2023 geht davon aus, dass das Jahr 2023 auch im weiteren Verlauf eher fĂŒr ruhige Fahrwasser an den MĂ€rkten steht.

Fazit: Die niedrigen Kurse könnten eine ideale Gelegenheit sein, das Depot aufzuwerten, zu diversifizieren oder Bitcoin nachzukaufen. Wer von Bitcoin und anderen KryptowĂ€hrungen ĂŒberzeugt ist, wird die derzeitige Phase der niedrigen Kurse sicherlich nutzen, um seinen Bitcoin Bestand aufzufĂŒllen. Auch Wall Street Memes könnte das Portfolio von Krypto-Anlegern bereichern.

Der native Meme-Coin eignet sich beispielsweise gut, um das Depot robuster zu machen oder Verluste durch die niedrigen Altcoin-Kurse auszugleichen. Über das Krypto-Staking steht bei Wall Street Memes darĂŒber hinaus eine Möglichkeit zum Aufbau eines passives Einkommens bereit.

———————————————–Unter UmstĂ€nden ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Webseite ist nicht fĂŒr die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulĂ€ssige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht fĂŒr den Anlegerschutz geeignet. FĂŒhren Sie Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Webseite steht Ihnen kostenlos zur VerfĂŒgung. Wir erhalten möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Webseite anbieten. —————————————–

Über die Autorin: Stefanie Herrnberger ist als freiberufliche Referentin und Redakteurin tĂ€tig. Ihre langjĂ€hrige berufliche Erfahrung in den Bereichen Blockchain, KryptowĂ€hrungen und NFTs bieten ihr den perfekten Background, um ĂŒber aktuelle Nachrichten und Entwicklungen an dezentralen und zentralen FinanzmĂ€rkten zu berichten. Seit mehreren Jahren investiert Stefanie in KryptowĂ€hrungen. Sie versteht die Herausforderungen und Chancen fĂŒr Kryptotrader. Veröffentlichungen: https://de.cryptonews.com/editors/stefanie-herrnberger https://blockchain-technologie.digital/ https://www.facebook.com/groups/cryptonewsde/