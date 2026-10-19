DAX 25.359 -1,0%ESt50 6.147 -0,9%MSCI World 4.908 -0,5%Top 10 Crypto 11,00 +2,9%Nas 26.140 -2,1%Bitcoin 73.975 +1,3%Euro 1,1210 -0,3%Öl 108,6 -1,1%Gold 4.167 +0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Investition im Fokus

Bitcoin: So hätte sich ein Investment von vor 10 Jahren ausgezahlt

Bitcoin: So hätte sich ein Investment von vor 10 Jahren ausgezahlt

So viel hätten Investoren mit einem frühen Engagement in Bitcoin verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
82,914.66 USD 958.00 USD 1.17 %
Charts | News

Vor 10 Jahren war ein Bitcoin 640,05 USD wert. Wenn ein Investor damals 1.000 USD in BTC investiert hätte, hätte er nun 1,562 Bitcoin im Depot. Da sich der Kurs von BTC-USD gestern auf 81.956,67 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 128.047,29 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 12.704,73 Prozent angewachsen.

Bei 58.550,66 USD erreichte BTC am 30.06.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Bei 114.490,94 USD erreichte Bitcoin am 26.10.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Gajus / Shutterstock.com

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.