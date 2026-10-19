Bitcoin: So hätte sich ein Investment von vor 10 Jahren ausgezahlt
So viel hätten Investoren mit einem frühen Engagement in Bitcoin verdienen können.
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Vor 10 Jahren war ein Bitcoin 640,05 USD wert. Wenn ein Investor damals 1.000 USD in BTC investiert hätte, hätte er nun 1,562 Bitcoin im Depot. Da sich der Kurs von BTC-USD gestern auf 81.956,67 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 128.047,29 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 12.704,73 Prozent angewachsen.
Bei 58.550,66 USD erreichte BTC am 30.06.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Bei 114.490,94 USD erreichte Bitcoin am 26.10.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
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