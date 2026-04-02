Bitcoin: So lukrativ wäre eine Investition von vor 10 Jahren gewesen

BTC-Performance

So viel hätten Investoren mit einem frühen Bitcoin-Engagement verdienen können.

Bitcoin notierte am 05.04.2016 bei 424,42 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,2356 BTC im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 16.248,17 USD, da sich der Wert von Bitcoin am 05.04.2026 auf 68.960,49 USD belief. Damit wäre die Investition 16.148,17 Prozent mehr wert.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 05.02.2026 bei 62.896,90 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 124.774,17 USD und wurde am 06.10.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net