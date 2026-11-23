Anlage im Blick

So viel hätten Anleger mit einem frühen Engagement in Bitcoin verlieren können.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 30.06.2026 bei 58.550,66 USD. Bei 97.032,06 USD erreichte Bitcoin am 14.01.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Am 22.11.2025 wurde Bitcoin bei 84.699,01 USD gehandelt. Wer vor 1 Jahr 100 USD in BTC investiert hat, hat nun 0,00118 Bitcoin im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 72,24 USD, da sich der Wert eines Coins am 22.11.2026 auf 61.184,83 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 27,76 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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