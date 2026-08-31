Bitcoin: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr eingefahren
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Bitcoin-Einstiegs gewesen.
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Bitcoin wurde am 30.08.2025 zu einem Wert von 108.780,82 USD gehandelt. Wer vor 1 Jahr 100 USD in BTC investiert hat, hat nun 0,00092 Bitcoin im Portfolio. Mit dem BTC-USD-Kurs vom 30.08.2026 gerechnet (77.439,24 USD), wäre das Investment nun 71,19 USD wert. Das entspricht einem Minus von 28,81 Prozent.
Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 30.06.2026 bei 58.550,66 USD. Bei 124.774,17 USD erreichte die Kryptowährung am 06.10.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
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