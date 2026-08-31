Bitcoin: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr eingefahren

Krypto-Anlage im Fokus

31.08.26 11:03 Uhr

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Bitcoin-Einstiegs gewesen.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 30.06.2026 bei 58.550,66 USD. Bei 124.774,17 USD erreichte die Kryptowährung am 06.10.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Bitcoin wurde am 30.08.2025 zu einem Wert von 108.780,82 USD gehandelt. Wer vor 1 Jahr 100 USD in BTC investiert hat, hat nun 0,00092 Bitcoin im Portfolio. Mit dem BTC-USD-Kurs vom 30.08.2026 gerechnet (77.439,24 USD), wäre das Investment nun 71,19 USD wert. Das entspricht einem Minus von 28,81 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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