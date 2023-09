Bitcoin stagniert zu lange - Anleger weichen auf Bitcoin BSC aus! Steigt BTCBSC auch von 1 Dollar auf 25.000 Dollar?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Kryptomarkt war lange für seine extrem hohe Volatilität bekannt. Nicht nur bei Bitcoin konnten in den letzten Jahren Unsummen verdient werden. Zwar legen auch Aktien und andere Anlageklassen bei einem langen Anlagehorizont oft eine starke Performance hin, Bitcoin ist aber in den 10 Jahren von 2011 bis 2021 von 1 Dollar auf über 68.000 Dollar gestiegen. Ein Anstieg um das 68.000-fache kommt dann doch nicht so häufig bei anderen Assets vor – schon gar nicht in 10 Jahren. Seit dem Allzeithoch ist der Kurs inzwischen stark eingebrochen und der aktuelle Seitwärtstrend dauert vielen schon zu lange. Anleger weichen auf den neuen Bitcoin BSC aus und hoffen hier auf einen ähnlichen Anstieg wie beim Original.

Bitcoin im Jahr 2011 verpasst? Sichere dir jetzt Bitcoin BSC im Presale für 0,99 Dollar.

Es sind vor allem die Geschichten der Kursexplosionen, die Anleger innerhalb kürzester Zeit Unsummen verdienen lassen, die die Aufmerksamkeit vieler Investoren auf sich gezogen und auch viele Kleinanleger in den Krypto-Space gebracht haben. Egal ob es die Entwicklung bei Bitcoin in den Jahren von 2011 bis 2021 war, oder im Mega-Bullrun im Jahr 2021 die Explosion zahlreicher anderer Coins, die sich bis heute unter den größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung halten.



Noch vor 2 – 3 Jahren ist gefühlt kein Tag vergangen, an dem nicht bei einem der beliebten Coins von einer Verdoppelung, Verdreifachung oder noch höheren Anstiegen berichtet wurde. Die Geschichte von Dogecoin (DOGE) und Shiba Inu (SHIB) hat dann sogar Kenner der Branche nochmal in Staunen versetzt. PEPE hat heuer gezeigt, dass derartige Entwicklungen auch jenseits der großen Krypto-Bullruns möglich sind und hat Kleinanleger wieder mehr oder weniger über Nacht reich gemacht.

Inzwischen herrscht aber seit Monaten Funkstille. Nachdem der Bitcoin-Kurs in den ersten 4 Monaten des Jahres wieder um rund 90 % gestiegen ist und viele gehofft haben, die großen Rallyes stehen bald wieder an der Tagesordnung, geht es nun seit Monaten entweder bergab für die größte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung, oder der Kurs steckt in einem Seitwärtsverlauf fest, wie das aktuell der Fall ist.

In diesem Marktumfeld suchen viele schnell nach Alternativen, die zwar mehr Risiko mit sich bringen, aber eben doch noch innerhalb kurzer Zeit um ein Vielfaches steigen können. Mit Bitcoin BSC sind viele nun fündig geworden.

Jetzt mehr über Bitcoin BSC erfahren.

Bitcoin auf der BNB Smart Chain? Was kann $BTCBSC?

Mit Bitcoin BSC kommt ein Token, der von den Vorteilen zweier Welten profitieren könnte. Die Popularität der unangefochtenen Nummer eins Bitcoin und der Effizienz der BNB Smart Chain. Bitcoin BSC ist ein Bitcoin-Token, der auf der BNB Smart Chain gelauncht wird, wie der Name vermuten lässt.

Während das Original als älteste und größte Kryptowährung inzwischen nicht nur in die Jahre gekommen, sondern auch träge geworden ist, dreht $BTCBSC die Uhr nochmal ins Jahr 2011 zurück, setzt dabei aber auf eine neuere Blockchain mit all ihren Vorteilen.

Zum einen dauern Transaktionen auf der BNB Smart Chain nur ein paar Sekunden, während es auf der Bitcoin-Blockchain Minuten sind. Zum anderen kosten Transaktionen auf der BSC Cent-Beträge, während bei Bitcoin ein paar Dollar hingelegt werden müssen. Damit vereint das Team hinter $BTCBSC die Vorteile zweier Welten und begeistert damit die Krypto-Community.

Jetzt Bitcoin BSC-Website besuchen.

Zeitreise ins Jahr 2011

Bitcoin BSC überzeugt Anleger nicht nur mit dem Gedanken, Bitcoin und die Binance Smart Chain zu vereinen, sondern versetzt Krypto-Enthusiasten auch nochmal zurück in das Jahr 2011. Damals hat BTC zum ersten Mal die 1 Dollar Marke erreicht und es waren erst 6 Millionen Bitcoin im Umlauf. Inzwischen sind mehr als 19 Millionen der insgesamt 21 Millionen BTC geschürft.

Bei $BTCBSC dagegen beläuft sich das Angebot im Vorverkauf noch auf 6 Millionen Token, der Preis liegt dabei bei 0,99 Dollar – wie beim Original vor 12 Jahren. Im Gegensatz zu BTC kommt Bitcoin BSC aber mit dem Proof of Stake-Mechanismus zur Konsensfindung aus und für neue Token wird keine Rechenleistung benötigt. $BTCBSC kann gestaket werden, wobei das Staking-Protokoll auch komplett an Bitcoin angelehnt ist.

Hier gehts direkt zur Bitcoin BSC-Website.

Immer dann, wenn auf der Bitcoin-Blockchain ein neuer Block bestätigt wird, also alle 10 Minuten, erhalten Staker auch bei $BTCBSC Rewards. Diese werden – genau wie beim Original – alle 4 Jahre halbiert, sodass es auch hier 120 Jahre dauert, bis alle 21 Millionen $BTCBSC-Token ausgegeben werden. Die Zeitreise scheint damit mehr als gelungen.

Der große Vorteil beim Staking liegt darin, dass Käufer schon während des Presales damit anfangen können und so schon eine Rendite erzielen, bevor $BTCBSC überhaupt an den Kryptobörsen gelistet wird. Die jährliche Rendite (APY) liegt dabei aktuell noch bei über 1.500 % und mehr als die Hälfte der Käufer aus dem Presale hat sich bereits dazu entschieden, ihre Token zu staken, die dabei für 7 Tage nach dem Listing an den Kryptobörsen gesperrt werden.

Die APY sinkt, wenn der Staking-Pool größer wird und mehr Käufer sich dazu entscheiden, ihre Token zu staken, kann sich aber im hohen zweistelligen bis dreistelligen Bereich einpendeln, was immer noch einer beachtlichen Rendite entspricht.

Jetzt mehr über Bitcoin BSC erfahren.

Bitcoin BSC Nachfrage explodiert im Vorverkauf

Der $BTCBSC-Token ist erst seit 3 Tagen im Presale erhältlich und ist bereits weit über die 300.000 Dollar Marke hinausgeschossen. Das zeigt schnell, dass das Team hinter dem Projekt hier einen Nerv der Community getroffen hat. Da der Vorverkauf schon von Anfang an so viele Käufer anzieht, ist davon auszugehen, dass die Hard Cap von rund 6 Millionen Dollar schnell erreicht sein wird.

Im Presale haben Käufer noch den großen Vorteil, dass $BTCBSC zum Fixpreis von 0,99 Dollar erhältlich ist. Nach dem Listing an der dezentralen Kryptobörse PancakeSwap ist mit hoher Volatilität zu rechnen, bei der der Preis schnell um ein Vielfaches ansteigen kann, sodass der Einstieg wesentlich teurer werden kann.

Schon jetzt sind zahlreiche internationale Krypto-Websites auf das Projekt aufmerksam geworden und auch Analysten sprechen für $BTCBSC schon jetzt Kursziele von mehr als 10 Dollar aus, was einem Anstieg um das 10-fache bedeuten würde.

Auch wenn es nicht für einen Anstieg auf 25.000 Dollar wie beim Original reichen wird, kann Bitcoin BSC nach dem Handelsstart an den Kryptobörsen besser performen, als BTC in den letzten Jahren. Eine Rendite von weit mehr als 1.000 % in kurzer Zeit ist hier durchaus möglich, wie zahlreiche ähnliche Projekte wie BTC20 und BTC2.0 in den letzten Wochen bewiesen haben, die jeweils kurz nach ihrem Listing explodiert sind.

Jetzt Bitcoin BSC im Presale kaufen.







Über den Autor: Manuel Lippitz ist Unternehmer und Investor seit mehreren Jahren. Nach einigen erfolgreichen Firmengründungen gewann das Investieren in unterschiedlichste Assets für ihn immer mehr an Bedeutung. Auf seinem Immobilienblog schreibt er über das Leben als Vermieter und mit der Inbetriebnahme der ersten eigenen Miningstationen im Jahr 2020 konzentrierte er sich immer mehr auf Kryptowährungen & NFTs, sowie die Möglichkeiten, die damit einhergehen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.