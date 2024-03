Bitcoin steigt, aber Memecoins NORMIE, BOBAOPPA, DOGE, BONK, FLOKI, WIF, MEMEAI stärker!

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Während Bitcoin wieder im einstelligen Prozentbereich steigt, sind es bei den meisten führenden Memecoins wieder zweistellig Anstiege und bei einigen sogar zwölfstellige Prozentzahlen. Warum gerade jetzt Bitcoin und die Memecoins zulegen und welche von ihnen in der letzten Zeit für das meiste Aufsehen gesorgt haben, erfahren Sie hier.

Positiver Ausblick auf den Kryptomarkt

Aufgrund der optimistischen Einschätzung von Larry Fink, dem Geschäftsführer des weltweit größten Vermögensverwalters, bezüglich der Zulassung des Ethereum-Spot-ETFs, konnte der Kryptomarkt wieder an Kraft gewinnen.

Dabei sieht Fink selbst eine Einstufung als Wertpapier nicht als Hindernis für die Genehmigung der ETH-ETFs an. Danach hat die Nachfrage nach Bitcoin, Ethereum und anderen Kryptowährungen wieder zugenommen.

Insbesondere der einflussreiche Vermögensverwalter BlackRock hat aufgrund des großen Erfolgs seines Bitcoin-Spot-ETFs ein Interesse an weiteren Krypto-ETFs, auch wenn nach den Äußerungen von Robert Mitchnick von BlackRock die mit Abstand größte Nachfrage bei Bitcoin zu verzeichnen ist.

Auch Goldman Sachs äußerte sich mit ähnlichen Worten, wohingegen eine Umfrage von Bybit auf ein gleich großes Interesse von institutionellen Investoren bei Bitcoin und Ethereum hinweist.

Asset-Allokation der institutionellen Investoren – Quelle: Bybit

Morgen werden die PCE und PCE-Kerninflation veröffentlicht. Ebenso wird sich Jerome Powell am 29. März zu Wort melden. Laut Dot-Plots sind weiterhin 3 Zinssenkungen für dieses Jahr geplant.

Zudem wird es zu einem der größten Options-Verfälle in der Geschichte des Kryptomarktes kommen, mit 9,5 Mrd. USD in BTC und 5,7 Mrd. USD in ETH. Dies wird richtungsentscheidend für die Entwicklung des Kryptomarktes in den kommenden Tagen.

Bitcoin wird auch durch das Halving angetrieben, welches bereits am 19. April erfolgen soll. Dies hat historisch betrachtet immer starke Kursanstiege verursacht, wobei es selbst während eines Krypto-Bullenmarktes immer wieder zu Korrekturen von 20 bis 40 % kommt.

Dennoch sind insbesondere nun wegen der hohen Nachfrage nach den Krypto-ETFs die Erwartungen hoch, dass Bitcoin und der Kryptomarkt überdurchschnittlich steigen.

Darum geht es für Memecoins „to the moon“

Eine besonders hohe Nachfrage haben hingegen die Memecoins verzeichnet. Laut der Kryptodaten-Website Dune machten die Memetoken am 4. März 46,8 % aller Transaktionen der dezentralen Kryptobörsen aus. Aber auch zuletzt waren sie mit 29,3 % der gefragteste Kryptosektor.

Wie bedeutenden die Memecoins für den Erfolg einer Blockchain sein können, haben auch die Entwicklungen von Solana und Ethereum gezeigt. Wobei erstere Blockchain aufgrund der Attraktivität der Memecoins zeitweise den Smart-Contract-Marktführer im DEX-Handelsvolumen übertreffen konnte.

Laut SolanaFM wurden während des Solana-Memecoins-Hypes täglich mehr als 20.000 neue Memetoken erstellt. Dies war auch der Grund, weshalb Solana selbst dem seitwärts neigendem Markt zum Trotz enorme Kursanstiege verzeichnen konnte.

Denn die Anzahl der täglich aktiven Wallets hat selbst die Höchststände aus dem Jahr 2022 übertroffen und die Gebühreneinnahmen haben sich im Vergleich zum Jahresbeginn fast verfünffacht.

Auch heute sind 4 der 10 größten Kursgewinner der Top 100 der Kryptowährungen Memecoins, wieDogecoin mit einem Plus von 16,87 %, Floki mit 14,79 %, Bonk mit 10,18 % und WIF mit 22,12 %.

Überdies haben es die Memetoken auf CoinMarketCap (CMC) unter einen der 4 heißesten Kryptosektoren geschafft, die einen extra Tab in der Ranking-Übersicht erhalten. Am heutigen Tage zählen sie laut CMC zu dem Sektor mit dem größten durchschnittlichen Kursgewinn von 17.986.994 %, aber auch der konservativere Wert der Marktkapitalisierung konnte im Schnitt um 10,25 % zulegen.

Gefragteste neue Memecoins der letzten Zeit

Sind Sie auf der Suche nach den gefragtesten neuen Memecoins der letzten Zeit? Dann verpassen Sie jetzt nicht die Folgenden:

Slothana

Slothana wurde von dem Faultier-Memecoin SLERF inspiriert, dessen Gründer aus Versehen die Token der Vorverkaufsinvestoren an eine Burning-Wallet gesendet und somit vernichtet hat. Somit erreichte er eine große Aufmerksamkeit, als selbst Bloomberg über den Memecoin berichtet hat. Bei Slothana soll es hingegen nicht zu solchen Unannehmlichkeiten kommen. Er träumt lieber darüber, wie er ohne Arbeit aus 420 USD 420 Mio. USD machen kann.

Noch befindet sich Slothana im Vorverkauf, jedoch konnten schon am zweiten Tag Coins für 1,75 Mio. USD verkauft werden. Denn das aufmerksame Team hat den neusten Trend unter den Presales geschickt erkannt. Zudem gibt es Gerüchte, dass es sich bei den Gründern um Mitglieder von dem erfolgreichen Memecoin Smog handelt. Im Unterschied zu diesem befindet sich Slothana jedoch noch ganz am Anfang.

Dogecoin20

Dogecoin20 stellt eine technologisch und tokenomisch optimierte Variante von Dogecoin, dem größten Memecoin dar. Denn er spart 99,99 % von dessen Strombedarf pro Transaktion, womit Umwelt und Klima geschützt und ein regulierungssicherer Coin geboten werden sollen. Ebenso sind die Token streng limitiert, sodass die Entwertungsmechanismen von DOGE eliminiert werden.

Zudem profitieren Investoren nicht nur von dem Kurssteigerungspotenzial, sondern ebenso von dem passiven Einkommen durch die Staking-Rendite von 86 %. Das Finanzierungsziel von 10 Mio. USD wurde erfolgreich erreicht und in weniger als 23 Tagen wird das erste Listing stattfinden. Aufgrund des angestauten Kaufdrucks könnte sich dieser dann explosionsartig entladen.

Smog

Der Memecoin Smog versetzte den Kryptomarkt ins Staunen, nachdem er nach nur einem Monat auf mehr als 100.000 Tokeninhaber und auf ein Kursplus von über 27.721 % gekommen ist. Überdies hat Smog das, was ein Memecoin am meisten benötigt: eine aktive Community. Denn es wurden bereits über 6 Mio. Community-Aufgaben erfüllt, die den Coin in den Rankings und auf den Krypto-Websites ins Zentrum der Aufmerksamkeit rücken.

Auf diese Weise hat es Smog bereits im ersten Monat unter die Top 15 der größten Memecoins geschafft. Nachdem er durch die Schwäche des Kryptomarktes etwas unter Druck gekommen ist, bietet sich nun ein Ausbruchsmuster zu einem niedrigeren Preis. Durch die bevorstehende erste CEX-Listung und den Abschluss des großen AirDrops von 1 Mio. USD dürfte Smog am ehesten nach oben explodieren.

Sponge

Das Team von Sponge möchte seine als Memecoin erlange Viralität nutzen, um damit ein neuartiges P2E-Rennspiel der Extraklasse zu entwickeln. Erst kürzlich fand dafür die Optimierung des Coins statt, bei welcher Sponge auf die Blockchain von Polygon migriert ist. Somit kann dank noch einer niedrigeren Transaktionsgebühren und einer höheren Geschwindigkeit wirkliches On-Chain-Gaming ermöglicht werden, was heute leider noch keine Selbstverständlichkeit unter P2E-Spielen ist.

Der einzigartige GameFi-Coin hat auch Wale wie Justin Sun von Tron überzeugt, welcher auf der Liste der größten Tokeninhaber steht. Durch solche hochkarätigen Kryptopersönlichkeiten könnte das Projekt aber nicht nur von bedeutenden Kapitalzuflüssen profitieren. Hinzu kommen die Expertise und Netzwerkeffekte. Seit dem Start des neuen Coins konnte dieser schon um 351 % steigen, wobei er vor Kurzem noch bei einem Plus von mehr als 674 % stand.

Normie steigt wie eine Rakete 181.606.693.412 %

Der größte Kursgewinner ist Normie, der in nur 2 Tagen mit einem Handelsvolumen von etwas mehr als 11 Mio. USD eine Marktkapitalisierung von 49,32 Mrd. USD erreicht hat. Dabei ist er in nur einer Woche um 181.606.693.412 % gestiegen. Somit hätte man bereits mit 1 USD fast 1,82 Mrd. USD verdienen können. Jedoch ist das Handelsvolumen zu niedrig, sodass der Kurs bei so hohen Verkäufen stark einbrechen würde. Das Besondere an ihm ist, dass er keine Website und keinen Twitter-Account hat.

Bobaoppa wirbt 22 Mio. USD in wenigen Stunden ein

Ebenfalls beeindruckend war der neu gestartete Memecoin-Presale von Bobaoppa, der laut Binance trotz Mindestinvestment von 1 SOL schon mehr als 120.522,73 SOL und somit fast 22 Mio. USD erreicht hat. Bei Bobaoppa handelt es sich um einen Hunde-Memecoin, der von Huang Licheng stammt, der im Krypto-Space auch als Brother Maji bekannt ist.

