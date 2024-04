Bitcoin steigt über 63 000 Dollar

Heute im Fokus

Nestlé steht wegen Zucker in Babynahrung in der Kritik. EZB hat anscheinend Bedenken wegen Managementwechsel bei UniCredit. Norwegischer Staatsfonds erzielt dank Aktien von NVIDIA und Microsoft Rekordgewinn. Aktionäre fordern: TotalEnergies-CEO darf nicht auch Chairman sein. RBI muss Russland-Engagement wohl schneller senken. Merck erwartet organisches Wachstum in 2024. thyssenkrupp-Betriebsrat stellt Bedingungen an Neuordnung der Stahl-Sparte. Sartorius enttäuscht mit Bilanz.