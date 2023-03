🚀 Bitcoin steigt um 7%

Kryptow√§hrungen erleben einen weiteren Tag mit starken Kursgewinnen, wobei der Bitcoin um √ľber 7% steigt und die 27.000-Dollar-Marke ansteuert. Der beliebteste Coin hat heute das lokale Hoch vom Dienstag √ľberwunden und ein neues 9-Monats-Hoch erreicht. W√§hrend Kryptow√§hrungen zwischen Mitte Februar und Anfang M√§rz eine schwache Performance zeigten, hat der Markt f√ľr digitale Verm√∂genswerte diese Woche eine Umkehr vollzogen. Die Ma√ünahmen der US-Beh√∂rden, die darauf abzielen, die Ansteckungsgefahr durch den Zusammenbruch von Tech- und Krypto-Banken einzud√§mmen, l√∂sten eine Rallye am Kryptow√§hrungsmarkt aus. Bitcoin notiert derzeit mehr als 35% √ľber dem lokalen Tiefststand, der erst vor einer Woche, am 10. M√§rz 2023, erreicht wurde. Der gesamte Kryptow√§hrungsmarkt verzeichnete in dieser Woche solide Gewinne.

 

Eine Reihe von Kryptowährungen ist in der vergangenen Woche um mehr als 20% gestiegen! Quelle: xStation5 von XTB

Ein Blick auf den Bitcoin im D1-Chart zeigt, dass sich der Coin nicht nur vollst√§ndig vom Ausverkauf zwischen dem 21. Februar und dem 10. M√§rz erholt hat, sondern sogar deutlich √ľber den H√∂chststand von Mitte Freitag im Bereich von 25.000 Dollar gestiegen ist. Der Coin n√§hert sich der Marke von 27.000 Dollar. Kurzfristige potenzielle Widerstandsniveaus, die es zu beachten gilt, sind mit der unteren und oberen Grenze einer kurzfristigen Handelsspanne von Mai bis Juni 2022 bei 29.000 bzw. 31.500 Dollar markiert. Quelle: xStation5 von XTB

