Bitcoin steigt und die Wall Street 🏦 bringt sich in Stellung. Auch 💎 Wall Street Memes kurz vor Ausbruch?

Mit einem ETF investieren Anleger in Verm├Âgenswerte, ohne diese selbst besitzen zu m├╝ssen. BlackRock, der weltweit gr├Â├čte Verm├Âgensverwalter, hat vor wenigen Tagen die Registrierung eines Bitcoin-ETF bei der US-B├Ârsenaufsicht SEC eingereicht.

Das Vorpreschen des Unternehmen wird von der ├╝berwiegenden Mehrheit als positiv bewertet. Experten gehen davon aus, dass der Antrag von BlackRock entgegen der derzeitigen Stimmung am US-Kryptomarkt durchaus Aussicht auf Erfolg hat. Bisher wurde von 450 eingereichten ETF-Antr├Ągen des erfolgreichen Verm├Âgensverwalters lediglich einer durch die SEC abgelehnt.

Zinspause statt Zinssorgen in den USA

Weitere Aktienkurssteigerungen erwartet, sagt Wall Street Experte Tom Lee

Kommt jetzt Expansion statt Rezession?

Sinkende Rohstoffpreise und starker Arbeitsmarkt befl├╝geln Finanzm├Ąrkte

Wall Street Memes steht kurz vor Ausbruch

├ťberraschende Erholung an den Aktienm├Ąrkten

Die j├╝ngste Aktienrally ist nicht von vielen Analysten erwartet worden. Einer, der aber schon Anfang des Jahres auf ein steigendes BIP aufmerksam macht, war der Experte Tom Lee. Der turbulente Handel an der Wall Street h├Ąngt wohl mit den anhaltenden Fortschritten bei den Tech-Werten zusammen.

Allen voran ist hier die K├╝nstliche Intelligenz zu nennen, die auch bei kleineren und konjunktursensiblen Unternehmen f├╝r einen Push sorgen konnte. Der technologielastige Nasdaq Composite stieg im laufenden Jahr um 29 %, was der beste Jahresstart seit 1983 ist. Die Handelsaktivit├Ąt hat sich seit Jahresbeginn mehr als verdoppelt. Die Kurse von KI-Unternehmen boomen derzeit an den M├Ąrkten.

ÔÇ×Die Angst, etwas zu verpassen, ist zur├╝ckÔÇť, wird Stephen Solaka, gesch├Ąftsf├╝hrender Gesellschafter der Belmont Capital Group, zitiert.

Die Wall Street verzeichnete im Juni durchschnittlich pro Tag mehr als 1,3 Millionen Call-Optionen f├╝r Nvidia, Intel und Advanced Micro Devices. Damit gab es einen neuen Monatsrekord f├╝r das Handelsvolumen, das zuletzt im November 2021 auf diesen Wert lag, als der Nasdaq Composite sein bisherigen Hoch erreichte.

Nach Angaben von Cboe Global Markets gab es laut Wall Street Journal auch Rekordaktivit├Ąten im Zusammenhang mit S&P-500-Indexoptionen, wobei der eint├Ągige Handel mit Calls stark anstieg. Dieser f├╝hrte zu stark erh├Âhten Preisen f├╝r solche Call-Optionen, ein Zeichen f├╝r die extreme Nachfrage.

In den kommenden Tagen werden H├Ąndler die wirtschaftliche Lage weiter beobachten und Daten analysieren, um die weitere Entwicklung einsch├Ątzen zu k├Ânnen. Die US-Notenbank hat entschlossen weitere Zinserh├Âhungen angek├╝ndigt, was die anf├Ąngliche Euphorie etwas abschw├Ąchte.

ÔÇ×Viele Menschen sind zu der Ansicht gelangt, dass der Aktienmarkt m├Âglicherweise bereits im letzten Herbst die Talsohle erreicht hatÔÇť, sagte Amy Wu Silverman, Leiterin der Derivatestrategie bei RBC Capital Markets. Quelle

Es ist aber eine gro├če FOMO zu sp├╝ren, also die Angst, etwas zu verpassen. Das bringt viele neue Anleger an die M├Ąrkte. Der S&P500 stieg um 13 %, was dazu f├╝hrte, dass viele Analysten ihre Anfang des Jahres prognostizierten d├╝steren Aussichten abgeschw├Ącht haben. Die aktuelle Aktien Rally wird zwar nur von einer Handvoll Technologieaktien angetrieben, dennoch ist die Begeisterung ├╝berall zu sp├╝ren. ┬á

Positive Aktienwerte befl├╝geln auch Wall Street Memes

Der Optimismus an der Wall Street beginnt sich auch auf andere Werte auszudehnen. Am Kryptomarkt zeigten sich zuletzt die f├╝hrenden Coins mit deutlichen Gewinnen. Bitcoin schaffte die 30.000er-Marke und andere Kryptow├Ąhrungen konnten mit Kursspr├╝ngen nach oben aufschlie├čen.

Es gab auch einen sprunghaften Anstieg bei der Nachfrage nach Utility-Token von Wall Street Memes, die derzeit in insgesamt 30 Phasen ├╝ber einen Vorverkauf an Privatanleger gehen.

99% of trading accounts on Twitter pic.twitter.com/vrb976fkE7 ÔÇö Wall Street Memes (@wallstmemes) June 25, 2023

Im Zusammenhang mit den positiven Werten der letzten Tage wurden mehrere Phasen vollst├Ąndig leergekauft. Das mag auch daran gelegen haben, dass Analysten schon seit vergangenem Monat auf die Underperformance des Blockchain-basierten Projektes aufmerksam gemacht hatten. Anleger investieren in Wall Street Memes, bei dem der Unterhaltungswert dominiert, um ein Statement abzugeben.

Die Memes, die von dem Team hinter dem Projekt regelm├Ą├čig in sozialen Medien ver├Âffentlicht werden, erreichen immer wieder extrem virale Reichweite. Die ├╝ber 1,1 Millionen Follower von Wall Street Memes geben zus├Ątzliche Energie.

Bisher hatten Anleger sehr vorsichtig auf neue ICOs im Kryptosektor reagiert. Doch jetzt gibt es einen ausgesprochen starken FOMO-Effekt. Das l├Ąsst sich an den Zahlen der Pre-Sales von Wall Street Memes deutlich erkennen.

Wall Street Memes profitiert von FOMO-Effekt

Nachdem die Analysten in den vergangenen Monaten Anlegern stets zur Vorsicht geraten hatten, steigen jetzt die Investitionen an den M├Ąrkten. Nicht nur am lokalen Aktienmarkt oder der Wall Street ist der Aufschwung deutlich sichtbar.

Where that money come from tho pic.twitter.com/MlFPJJ8hGJ ÔÇö Wall Street Memes (@wallstmemes) June 24, 2023

Auch wenn es nur einige wenige Technologiegiganten sind, die f├╝r die diesj├Ąhrige Aktienmarkt Rally verantwortlich zeichnen, werden viele anderen Unternehmen, auch Wall Street Memes, von der positiven Stimmung unter Anlegern profitieren.

Nach Wochen der Rezessionsangst und FOMO gibt es jetzt also steigende Aktienkurse. Bei dem nativen Utility-Token von Wall Street Memes, $WSM, handelt es sich um eine Kryptow├Ąhrung, die noch nicht an Exchanges handelbar ist. Der Vorverkauf stellt sicher, dass Anleger aus dem Privatsektor mit kleinen Betr├Ągen in ein noch junges Unternehmen investieren k├Ânnen.

Anstatt einer Rezession sieht eine Gruppe ausgewiesener Experten, allen voran der Mitbegr├╝nder der Investmentberatungsgesellschaft Fundstrat Global Advisors Tom Lee, nun die Chance auf eine tats├Ąchliche Expansion.

Da Wall Street Memes derzeit nur im Pre-Sales verf├╝gbar ist, d├╝rfte das den FOMO-Effekt zus├Ątzlich befeuern. Schlie├člich geht es darum, nichts zu verpassen, was den Zufluss in das Projekt weiter ansteigen lassen d├╝rfte.

Fazit: Auch wenn Zinssorgen den Dow Jones weiter in Atem halten und die diesj├Ąhrige Aktienrally nur eine kleine Welle ausl├Âsen konnte, sind die Zeichen dennoch positiv an den globalen Aktienm├Ąrkten. Die Wall Street ist nicht mehr von Rezessions├Ąngsten dominiert und erfahrene Verm├Âgensverwalter sehen Licht am Ende des Tunnels.

Davon profitiert auch Wall Street Memes, ein Krypto Pre-Sales, der sich mit Memes ├╝ber den Finanzmarkt und seine Auswirkungen besch├Ąftigt. Dabei steht der Unterhaltungsfaktor im Mittelpunkt, doch der native Token $WSM wird bald zum begehrten Spekulationsobjekt an Krypto-B├Ârsen. Sobald der Token Launch erfolgt ist, kann $WSM ohne Einschr├Ąnkungen gehandelt werden.

FOMO wird sich wahrscheinlich unmittelbar auf den WSM-Kurs auswirken, wenn die positiven Anzeichen an der Wall Street anhalten.

