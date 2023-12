Bitcoin steigt wieder, die Meme-Saison folgt! Jetzt die besten Kryptos akkumulieren?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Bitcoin (BTC) befindet sich derzeit in wieder in einer positiven Phase. Der Wert stieg im November stark an und brachte den Bitcoin Kurs auf 43.000 $, seinen höchsten Wert im Jahr 2023. Nun, da der breite Kryptomarkt folgt, wird erwartet, dass der Memecoin-Markt auch boomt.

Marktanalysten haben vor allem drei Kryptowährungen im Blick: Pepe (PEPE), Floki (FLOKI) und ein aufregendes neues Projekt, Meme Moguls (MGLS). Diese Projekte könnten im Laufe des Dezembers stark ansteigen und für Aufregung auf dem Markt sorgt.

Pepe Kurs erreicht neues Quartalshoch

Pepe eroberte die Kryptoszene im Mai 2023 im Sturm. Er wurde schnell zur Nummer eins der Memecoin-Trends, obwohl der Hype um Pepe abebbte, als der Memecoin aktiv nachließ. Trotzdem erlebte Pepe (PEPE) einen außergewöhnlichen Monat im November und steigt weiter an, mit einem zusätzlichen Preisanstieg von 38,82 % in der letzten Woche.

Dieser Anstieg wurde durch eine Ankündigung von Binance ausgelöst. Während Pepe zuvor wenig Nutzen hatte, kündigte Binance an, dass Pepe nun als Sicherheit auf seiner Plattform verwendet werden kann. Die Anleger werden dafür mit 10 Millionen Pepe Coins belohnt, was einen zusätzlichen Anstieg des Pepe Kurs und des Handelsvolumens ausgelöst hat.

Analysten spekulieren nun darüber, wie hoch Pepe bis Ende 2023 steigen könnte. Viele sagen voraus, dass während der aktuellen Marktsituation ein 20-facher Gewinn durchaus möglich sein könnte, während andere meinen, dass eine 5-fache Rendite wohl eher realistisch ist.

Wird Floki im Dezember ein Jahreshoch erreichen?

Floki (FLOKI) erlebte seinen besten Monat des Jahres 2023 im Oktober, woraufhin viele Experten glaubten, der Memecoin würde schnell wieder abstürzen. Doch Floki hat sich weiterhin gut entwickelt. Sein Wert ist im November um 29,6 % gestiegen, und sein tägliches Handelsvolumen hat an mehreren aufeinanderfolgenden Tagen die 100-Millionen-Dollar-Marke überschritten.

Neben dem erfolgreichen Kursanstieg gab Flokis Head of Operations, bekannt als B, auch eine Ankündigung zu Valhalla, dem NFT-Metaverse-Spiel des Projekts, in dem man spielend Geld verdienen kann. B erklärte, dass Floki’s Valhalla nach einer sorgfältigen Marktanalyse bei perfekten Marktbedingungen auf den Markt kommen werde.

Obwohl es kein konkretes Datum gibt, löste diese Nachricht in der Floki-Community einen Hype aus, und der Projektwert stieg nur 24 Stunden nach der Ankündigung auf 0,00004 $. Investoren sammeln nun Floki Token mit außergewöhnlichen Raten an, wobei viele vorhersagen, dass Floki im Jahr 2024 ein Top-Memecoin werden könnte.

Könnten Meme Moguls (MGLS) mit Pepe und Floki konkurrieren?

Während der Memecoin-Markt zu pumpen beginnt, glauben Investoren, dass Meme Moguls (MGLS) ein neuer Hype-Token werden könnte. Im Gegensatz zu den meisten Memecoins bietet Meme Moguls (MGLS) einen klaren Nutzen. Dieser führt ein innovatives Spiel ein, das sorgfältig entwickelt wurde, um den Nutzern zu helfen, ihr Investitionswissen aufzubauen.

Das Spiel Meme Moguls (MGLS) wird simulierte Investitionen einführen, bei denen die Nutzer 100.000 Dollar in virtueller Währung erhalten. Diese Währung kann verwendet werden, um Handelsstrategien zu testen, an Spielen teilzunehmen und Geldpreise sowie Meme-Belohnungen zu verdienen. Um ein realistisches Investitionserlebnis zu schaffen, können die Nutzer nur 20 % ihres Portfolios auf einmal investieren.

Ein weiteres einzigartiges Element von Meme Moguls (MGLS) ist sein Fokus auf die Community. Meme Moguls (MGLS) bringt die Meme-Community noch einen Schritt weiter, indem es eine eigene, lebhafte Community sowie Spiele anbietet, bei denen die Spieler gegeneinander antreten können.

Als ob dies nicht schon genug wäre, um Investoren zu begeistern, wird der Meme Moguls-Token, $MGLS, sowohl als In-Game-Währung als auch als Governance-Token fungieren, was ihm einen größeren Nutzen als den meisten Memecoins in Umlauf verleiht.

Mit dem bald beginnenden Presale können Investoren $MGLS zu einem Preis von nur 0,0019 $ erwerben, was in Anbetracht seines Potenzials ein echtes Schnäppchen sein könnte. Analysten spekulieren, dass Meme Moguls (MGLS) allein im ersten Jahr durchaus um das 100-fache steigen könnte und damit aktuelle Memecoins wie Pepe (PEPE) und Floki (FLOKI) übertrifft.

