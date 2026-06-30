Bitcoin-Tief 2026

Chinas Miner-Legende Jiang Zhuoer und BitMEX-Mitgründer Arthur Hayes erwarten unabhängig voneinander ein Bitcoin-Tief Ende 2026 - mit ähnlichen Kurszielen.

• Jiang Zhuoer prognostiziert ein Bitcoin-Tief zwischen 42.000 und 44.000 US-Dollar zum Jahresende

• Grundlage ist das Multiple zum Nettoinventarwert (mNAV) der Strategy-Aktie

• Arthur Hayes gelangt auf anderem Weg zu einem vergleichbaren Zielkurs



mNAV von Strategy sendet bärisches Signal

Jiang Zhuoer, eine der prominentesten Stimmen im chinesischen Bitcoin-Mining, hat eine detaillierte Kursanalyse für Bitcoin bis Ende 2026 vorgelegt. Grundlage seiner Einschätzung ist das sogenannte mNAV von Strategy - ein Kennwert, der den Aktienkurs des Unternehmens ins Verhältnis zum Bitcoin-Bestand je Aktie setzt. Liegt dieser Wert unter 1,0, wird die Aktie geringer bewertet als der zugrunde liegende Bitcoin-Bestand. Zhuoer bezifferte das mNAV kürzlich auf 0,72 - ein Niveau, das zuletzt im Mai 2022 erreicht wurde.

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Damals markierte das mNAV mit einem Wert von rund 0,7 ein vorläufiges Tief, während Bitcoin bei etwa 31.000 US-Dollar notierte. Erst rund sechs Monate später, im November 2022, erreichte der Kurs infolge des FTX-Zusammenbruchs seinen zyklischen Tiefpunkt bei ungefähr 15.650 US-Dollar. Zhuoer interpretiert den aktuellen mNAV-Stand daher nicht als unmittelbares Kaufsignal, sondern als einen frühen Indikator, dem weiteres Abwärtspotenzial folgen könnte. Er betrachtet das Niveau explizit als Signal, nicht als Zeitpunkt für das endgültige Kurstief.

Ergänzend stützt Zhuoer seine Prognose auf ein Vier-Jahres-Zyklus-Modell, das er mit einem springenden Ball vergleicht, der mit jeder Bewegung an Höhe verliert. Aus diesem Modell leitet er ein Tief rund um den 31. Oktober 2026 ab. Der erfahrene Miner, der bereits mehrere Halving-Zyklen begleitet hat, positioniert sich derzeit mit Short-Exposure auf fallende Kurse und plant, nahe des erwarteten Tiefs wieder long zu gehen.

Hayes mit taktischer Absicherung trotz bullishem Langfristausblick

Unabhängig von Zhuoers Analyse kommt auch Arthur Hayes laut BeInCrypto zu einem vergleichbaren Kursziel. Der BitMEX-Mitgründer äußerte sich am 12. Juni gegenüber dem Content-Creator EllioTrades und erwartet, dass Bitcoin innerhalb von sechs Monaten auf etwa 40.000 US-Dollar zurückfallen könnte. Hayes betonte jedoch, dass es sich bei seiner Positionierung um eine taktische Absicherung handelt - keine strukturelle Neuausrichtung seines Portfolios. Er hält Put-Spreads zur Absicherung, bleibt aber in seinen Kernpositionen weiterhin stark auf steigende Kurse ausgerichtet.

Sein mittelfristiges Kursziel für Bitcoin zum Jahresende liegt laut dem Bericht deutlich über 200.000 US-Dollar. Die Absicherung über Derivate spiegelt damit weniger eine fundamentale Skepsis als vielmehr ein Risikomanagement innerhalb eines ansonsten bullish ausgerichteten Portfolios wider. Hayes und Zhuoer nähern sich dem gleichen Kursziel also über unterschiedliche Methoden - der eine über eine Unternehmenskennzahl, der andere über ein makroökonomisches Zyklusmodell.

Aktuelle Marktlage und Abwärtspotenzial im Vergleich

Bitcoin wird derzeit bei rund 58.767 US-Dollar gehandelt (Stand: 30.06.2026). Gemessen an diesem Niveau würde Zhuoers Zielkorridor zwischen 44.000 US-Dollar und 42.000 US-Dollar einem weiteren Rückgang von rund 25 bis 29 Prozent entsprechen. Die von Hayes genannte Marke von 40.000 US-Dollar impliziert einen Fall von rund 32 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs.

Ob das mNAV von Strategy erneut als verlässlicher Vorlaufindikator für den Bitcoin-Kurs fungiert, bleibt abzuwarten. Sollte das Muster aus 2022 - mit einem Vorlauf von rund sechs Monaten zwischen mNAV-Tief und Kursboden - abermals Gültigkeit besitzen, dürfte dies die Debatte um die weitere Kursentwicklung bis zum Jahresende 2026 prägen.

Julia Walter, Redaktion finanzen.net