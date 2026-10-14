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Bitcoin unter Druck

Bitcoin fällt unter 82.000 US-Dollar: Was die hohe US-Inflation für Anleger bedeutet

Bitcoin fällt unter 82.000 US-Dollar: Was die hohe US-Inflation für Anleger bedeutet

Der Bitcoin-Kurs hat am Mittwoch nach den US-Inflationsdaten nachgegeben. Die hohe Teuerung in den USA setzt die Kryptowährung unter Druck und rückt die weitere Zinsentwicklung in den Fokus.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BITCI/USD (Bitcicoin-US-Dollar)
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Nachdem sich die älteste und bekannteste Kryptowährung im frühen Handel über 83.000 US-Dollar gehalten hatte, fiel sie am Nachmittag auf der Handelsplattform Bitstamp bis auf 81.570 Dollar.

Der Bitcoin wurde durch einen deutlichen Anstieg der Inflation in den Vereinigten Staaten und die damit verbundene Spekulation auf eine weitere Zinserhöhung durch die US-Notenbank Fed belastet. Die Anleger setzten verstärkt auf festverzinsliche Anlegen wie Staatsanleihen, was die Nachfrage nach Kryptowährungen bremste, die keine Marktzinsen abwerfen.

"Anleger fürchten, dass der geldpolitische Gegenwind in Zukunft womöglich doch stärker ausfällt als gedacht", sagte Analyst Timo Emden vom Handelshaus Captrader. Seiner Einschätzung nach ist derzeit die Sorge vor geldpolitischen Enttäuschungen größer als die Risikobereitschaft der Anleger.

Seit Ende September hat sich der Bitcoin in einer vergleichsweise engen Handelsspanne gehalten. Nachdem der Kurs in den Sommermonaten bis auf etwa 60.000 Dollar gefallen war, konnte sich der Bitcoin im August und September wieder erholen. Trotz der Kursgewinne steht die Kryptowährung aber weiter deutlich unter dem Rekordhoch, das vor etwa einem Jahr bei über 120.000 Dollar erreicht worden war.

/jkr/he

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: REDPIXEL.PL / Shutterstock.com, Useacoin / Shutterstock.com

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