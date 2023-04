Bitcoin weiterhin unter 28.000 Dollar während Ecoterra auf über 100.000 Dollar steigt

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Weiterhin wenig Bewegung am Kryptomarkt. Vor allem der Bitcoin-Kurs befindet sich nun schon überdurchschnittlich lange bei rund 28.000 Dollar. Eine so lange Phase der Preisstabilität gibt es bei der größten Kryptowährung nach Marktkapitalisierung sehr selten. Am 17. März hat der Kurs das erste Mal in diesem Jahr den aktuellen Wert erreicht und sich seitdem nicht mehr nennenswert weit nach oben oder unten bewegt. Hier dürfte es also in Kürze zu einer entsprechenden Bewegung kommen, der Seitwärtsverlauf dürfte nicht mehr ewig anhalten. Inzwischen läuft das neue Krypto-Projekt Ecoterra äußerst erfolgreich an und überschreitet die 100.000 Dollar Marke.

Der Gesamtwert aller im Umlauf befindlichen Kryptowährungen beläuft sich am Sonntag auf 1,172 Billionen Dollar und ist damit von seinem Hoch bei über 1,2 Billionen Dollar deutlich zurückgegangen. Inzwischen wurden weit mehr als 30 Milliarden Dollar wieder abgezogen, in den letzten 24 Stunden liegt der Markt um 0,9 % tiefer. Der Bitcoin als mit Abstand größte digitale Währung verzeichnet dabei ein Minus von 0,45 % und verliert so deutlich weniger als der Durchschnitt. Vor allem Platz 2 – Ethereum – hat mit viel höheren Verlusten von 1,8 % zu kämpfen. Auf Wochensicht ergibt sich beim Bitcoin ein Minus von 1,7 %. Damit beläuft sich die Marktkapitalisierung der digitalen Leitwährung auf 534 Milliarden Dollar.

Seit Ethereum sich in der Mitte der Woche Marktanteile vom Bitcoin geholt hat, scheint das Verhältnis nun wieder in alte Muster zu fallen – der BTC macht wieder mehr als 46,1 % des gesamten Marktes aus und Ethereum liegt wieder auf unter 19 %. Allerdings könnte es in der nächsten Woche zu Verschiebungen der Anteile zugunsten von Ethereum kommen, wenn das Upgrade auf der Blockchain erfolgreich durchgeführt wurde und die Investoren, die wegen dem Ereignis seit Wochen zögern, dann bei ETH einsteigen. Für den Bitcoin-Kurs könnte das bedeuten, dass hier ein leichter Rückgang zustande kommt und Ether den BTC in der nächsten Woche outperformt.

Derzeit beläuft sich der Preis für einen BTC auf 27.915 Dollar. In den letzten 12 Monaten ist nun das 3. Mal, dass der BTC-Kurs eine so lange Phase der Preisstabilität erlebt, während das in den 2 Jahren davor so gut wie nie der Fall war. Am Ähnlichsten sieht das aktuelle Muster der Zeit von Mai – Juni 2022. Der Seitwärtsverlauf wurde damals von einem massiven weiteren Kursrutsch unterbrochen. Allerdings war das auch mitten im Bärenmarkt der erste Versuch, zu stabilisieren. Inzwischen sind seit Januar die Bullen am Drücker, weshalb es diesmal natürlich zu einem Ausbruch nach oben hin kommen könnte.

Abhängig dürfte das in erster Linie von den Behörden und deren Bemühungen sein, den Markt weiter zu regulieren. Die bisherigen Schritte in diese Richtung haben den Kurs allerdings immer nur kurzfristig gedrückt und nichts an der langfristigen Aufwärtsbewegung geändert. Bleibt es dabei, dann dürfte es mittelfristig auch genau bis in die Preiszone vom Mai-Juni letzten Jahres für den Bitcoin-Kurs weitergehen.

Das bedeutet, dass beim Überschreiten der 30.000 Dollar Marke genug Dynamik aufkommen könnte, um den Kurs bis zum Widerstand im Bereich zwischen 32.000 und 32.500 Dollar zu pushen. Hier dürfte es denn aber zu einer Korrektur kommen, bei der der Kurs auch nochmal zurück unter die 30.000 Dollar Marke fallen könnte.

Ecoterra startet bullisch

In der Zwischenzeit explodiert bei Ecoterra die Nachfrage. Das neue Krypto-Projekt, das ein Recycle 2 Earn Konzept verfolgt, scheint gut bei Investoren anzukommen und hat in der Nacht von gestern auf heute die 100.000 Dollar Marke mit dem Vorverkauf der $ECOTERRA-Token überschritten.

Ziel der Plattform ist es, Privatpersonen und Unternehmen für Nachhaltigkeit mit $ECOTERRA-Token zu belohnen. Wer Strom aus erneuerbaren Energien bezieht und das mit seiner Stromrechnung belegen kann, erhält Coins, wer Recycelt, erhält Coins und je höher die Bemühungen der Community sind, desto mehr Belohnung wird ausgeschüttet. Vor allem die Möglichkeit, sich ein Profil anzulegen, das durch die Transparenz der Blockchain für jeden einsehbar ist, dürfte Unternehmen anziehen.

Bisher werben zwar viele Unternehmen mit Nachhaltigkeit, für Verbraucher ist es aber oft nicht nachvollziehbar, ob die Firmen, bei denen sie einkaufen, wirklich nachhaltig agieren. In Zukunft schafft ein Blick auf das Ecoterra-Profil des jeweiligen Unternehmens Klarheit. Dadurch könnte auch schnell ein Wettbewerb untereinander entstehen, der Unternehmen antreibt, noch mehr auf Nachhaltigkeit zu setzen.

Hohes Gewinnpotenzial

Neben den langfristigen Möglichkeiten, die sich für Investoren durch Ecoterra ergeben, ist auch kurzfristig hohes Gewinnpotenzial gegeben. Der Vorverkauf läuft erst seit Kurzem und ist noch in der ersten Phase, wodurch ein $ECOTERRA noch für 0,004 USDT erhältlich ist. Gelistet soll der Coin aber für 0,01 USDT werden. Das heißt, dass bis zum Verkaufsstart an den Kryptobörsen schon ein Buchgewinn von 150 % möglich ist für alle, die noch vor dern nächsten Vorverkaufsphase einsteigen. In mehreren Stufen wird der Preis noch mehrfach angehoben, weshalb ein früher Einstieg die besten Chancen auf hohe Gewinne bringt.

