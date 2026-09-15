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Krypto-Marktbericht

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Dienstagmittag um die Kurse der Digitalwährungen

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Dienstagmittag um die Kurse der Digitalwährungen

Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Mittag entwickeln.

Werte in diesem Artikel
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587.17 CHF -2.00 CHF -0.34 %
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Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin liegt um 12:31 bei 76.865,72 US-Dollar und damit 1,79 Prozent im Minus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 78.270,18 US-Dollar.

Von Verlusten bleibt auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 nicht verschont – er verliert heute 2,8 Prozent auf 10,11 EUR. Die Performance im Vergleich zur Erstnotiz: 9,6 Prozent.

Währenddessen zeigt sich Litecoin im Minus. Im Vergleich zum Vortag (53,18 US-Dollar) geht es um 1,14 Prozent auf 52,57 US-Dollar nach unten.

In der Zwischenzeit muss Ethereum Verluste verbuchen. Um 12:31 fällt der Ethereum-Kurs um 1,63 Prozent auf 2.473,71 US-Dollar. Am Vortag standen noch 2.514,58 US-Dollar an der Tafel.

Zudem gibt Bitcoin Cash nach. Um 0,71 Prozent reduziert sich der Bitcoin Cash-Kurs um 12:31 auf 222,12 US-Dollar, nachdem Bitcoin Cash am Vortag noch 223,70 US-Dollar wert war.

Währenddessen verliert der Ripple-Kurs um 1,57 Prozent auf 1,400 US-Dollar. Gestern war Ripple noch 1,422 US-Dollar wert.

Derweil notiert der Monero-Kurs bei 516,40 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (512,53 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,76 Prozent.

Währenddessen kommt der Cardano-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:31 werden 0,2051 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 12:31 wurde ein Kurs von 0,1942 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,1914 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3382 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 12:31 auf 0,3386 US-Dollar beziffert.

Zeitgleich verringert sich der Binancecoin-Kurs um 0,34 Prozent auf 718,51 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 720,93 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:31 werden 0,0826 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Daneben wertet Solana um 12:31 ab. Es geht 1,76 Prozent auf 100,76 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 102,56 US-Dollar stand.

Zudem gibt Avalanche am Dienstagmittag nach. Um 0,66 Prozent auf 7,524 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Avalanche-Kurs bei 7,574 US-Dollar.

Indessen verringert sich der Chainlink-Kurs um 1,35 Prozent auf 11,37 US-Dollar. Am Vortag notierte Chainlink bei 11,52 US-Dollar.

In der Zwischenzeit muss Sui Verluste verbuchen. Um 12:31 fällt der Sui-Kurs um 1,74 Prozent auf 0,7095 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,7220 US-Dollar an der Tafel.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Lukasz Stefanski / Shutterstock.com

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