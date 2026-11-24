Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Dienstagnachmittag um die Kurse der Digitalwährungen
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Dienstagnachmittag.
Werte in diesem Artikel
Am Nachmittag verbilligt sich der Bitcoin-Kurs um 2,56 Prozent. Damit ist Bitcoin um 17:11 59.586,53 US-Dollar wert, nach 61.149,89 US-Dollar am Vortag.
Von Verlusten bleibt auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 nicht verschont – er verliert heute 3,8 Prozent auf 8,00 EUR. Die Performance im Vergleich zur Erstnotiz: -13,2 Prozent.
Zudem gibt Litecoin nach. Um 2,90 Prozent reduziert sich der Litecoin-Kurs um 17:11 auf 40,11 US-Dollar, nachdem Litecoin am Vortag noch 41,30 US-Dollar wert war.
Währenddessen verliert der Ethereum-Kurs um 2,02 Prozent auf 1.673,05 US-Dollar. Gestern war Ethereum noch 1.707,49 US-Dollar wert.
In der Zwischenzeit verbucht der Bitcoin Cash-Kurs Verluste in Höhe von 2,12 Prozent auf 195,53 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 199,77 US-Dollar wert.
Indes fällt der Ripple-Kurs. Für Ripple geht es nach 0,9374 US-Dollar am Vortag auf 0,9134 US-Dollar nach unten (2,56 Prozent).
Nach 484,28 US-Dollar am Vortag ist der Monero-Kurs am Dienstagnachmittag um 1,52 Prozent auf 491,63 US-Dollar gestiegen.
Daneben präsentiert sich Cardano mit einem Abschlag. Um 17:11 notiert der Cardano-Kurs 3,60 Prozent schwächer bei 0,1426 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 0,1480 US-Dollar.
Daneben präsentiert sich Stellar mit einem Abschlag. Um 17:11 notiert der Stellar-Kurs 4,82 Prozent schwächer bei 0,1234 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 0,1297 US-Dollar.
In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Dienstagnachmittag lag der Tron-Kurs bei 0,3074 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3095 US-Dollar.
Indessen verringert sich der Binancecoin-Kurs um 1,85 Prozent auf 544,96 US-Dollar. Am Vortag notierte Binancecoin bei 555,25 US-Dollar.
Nach 0,0562 US-Dollar am Vortag ist der Dogecoin-Kurs am Dienstagnachmittag um 2,97 Prozent auf 0,0545 US-Dollar gesunken.
Indessen verringert sich der Solana-Kurs um 4,11 Prozent auf 68,89 US-Dollar. Am Vortag notierte Solana bei 71,84 US-Dollar.
In der Zwischenzeit muss Avalanche Verluste verbuchen. Um 17:11 fällt der Avalanche-Kurs um 3,92 Prozent auf 6,497 US-Dollar. Am Vortag standen noch 6,762 US-Dollar an der Tafel.
Indes fällt der Chainlink-Kurs. Für Chainlink geht es nach 8,982 US-Dollar am Vortag auf 8,749 US-Dollar nach unten (2,59 Prozent).
Derweil geht es für den Sui-Kurs bergab. Sui sinkt 4,71 Prozent auf 0,6397 US-Dollar, nach 0,6713 US-Dollar am Vortag.Redaktion Finanzen.net
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