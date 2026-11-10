DAX 26.567 +1,1%ESt50 6.360 +1,1%MSCI World 4.846 +2,2%Top 10 Crypto 9,71 -1,2%Nas 25.253 +2,7%Bitcoin 66.235 -1,2%Euro 1,1220 -0,0%Öl 89,7 -3,1%Gold 4.078 -1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Krypto-Marktbericht

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Dienstagvormittag um die Kurse der Digitalwährungen

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Dienstagvormittag um die Kurse der Digitalwährungen

Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Vormittag entwickeln.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
60,996.77 CHF -632.90 CHF -1.03 %
Charts | News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
66,234.60 EUR -775.67 EUR -1.16 %
Charts | News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
55,360.99 GBP -588.63 GBP -1.05 %
Charts | News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
11,751,459.98 JPY -130,431.25 JPY -1.10 %
Charts | News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
74,328.11 USD -873.50 USD -1.16 %
Charts | News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
1,721.50 CHF -25.01 CHF -1.43 %
Charts | News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
1,869.32 EUR -29.67 EUR -1.56 %
Charts | News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1,562.44 GBP -23.11 GBP -1.46 %
Charts | News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
331,658.49 JPY -5,060.09 JPY -1.50 %
Charts | News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
2,097.74 USD -33.38 USD -1.57 %
Charts | News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
0.89 CHF -0.01 CHF -1.27 %
Charts | News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
0.97 EUR -0.01 EUR -1.40 %
Charts | News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
0.81 GBP -0.01 GBP -1.30 %
Charts | News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
171.27 JPY -2.33 JPY -1.34 %
Charts | News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1.08 USD -0.02 USD -1.41 %
Charts | News
SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
70.01 CHF -0.88 CHF -1.24 %
Charts | News
SOL/EUR (Solana-Euro)
76.02 EUR -1.06 EUR -1.37 %
Charts | News
SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
63.54 GBP -0.81 GBP -1.27 %
Charts | News
SOL/JPY (Solana-Yen)
13,487.94 JPY -179.18 JPY -1.31 %
Charts | News
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
85.31 USD -1.19 USD -1.37 %
Charts | News
BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
565.41 CHF 0.44 CHF 0.08 %
Charts | News
BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
613.96 EUR -0.34 EUR -0.05 %
Charts | News
BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
513.17 GBP 0.27 GBP 0.05 %
Charts | News
BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
108,929.59 JPY 6.03 JPY 0.01 %
Charts | News

Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin liegt um 09:41 bei 74.440,50 US-Dollar und damit 1,01 Prozent im Minus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 75.201,61 US-Dollar.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von -1,0 Prozent aufweist und bei 9,72 EUR notiert.

Währenddessen zeigt sich Litecoin im Plus. Im Vergleich zum Vortag (51,26 US-Dollar) geht es um 0,26 Prozent auf 51,40 US-Dollar nach oben.

In der Zwischenzeit muss Ethereum Verluste verbuchen. Um 09:41 fällt der Ethereum-Kurs um 0,98 Prozent auf 2.110,20 US-Dollar. Am Vortag standen noch 2.131,12 US-Dollar an der Tafel.

Zudem gibt Bitcoin Cash nach. Um 0,01 Prozent reduziert sich der Bitcoin Cash-Kurs um 09:41 auf 238,07 US-Dollar, nachdem Bitcoin Cash am Vortag noch 238,09 US-Dollar wert war.

Währenddessen verliert der Ripple-Kurs um 1,01 Prozent auf 1,088 US-Dollar. Gestern war Ripple noch 1,099 US-Dollar wert.

Derweil notiert der Monero-Kurs bei 564,14 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (582,32 US-Dollar) ist das ein Verlust von 3,12 Prozent.

Währenddessen kommt der Cardano-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,1787 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,1481 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,1472 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3175 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 09:41 auf 0,3190 US-Dollar beziffert.

Zeitgleich verringert sich der Binancecoin-Kurs um 0,06 Prozent auf 688,99 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 689,39 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,0698 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Daneben wertet Solana um 09:41 ab. Es geht 1,08 Prozent auf 85,57 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 86,50 US-Dollar stand.

Zudem gibt Avalanche am Dienstagvormittag nach. Um 1,80 Prozent auf 8,479 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Avalanche-Kurs bei 8,634 US-Dollar.

Indessen verringert sich der Chainlink-Kurs um 0,19 Prozent auf 10,61 US-Dollar. Am Vortag notierte Chainlink bei 10,63 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Sui seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,8446 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Sui-Kurs bei 0,8426 US-Dollar.

Redaktion Finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Lukasz Stefanski / Shutterstock.com

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.