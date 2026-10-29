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Krypto-Marktbericht

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Donnerstagmittag um die Kurse der Digitalwährungen

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Donnerstagmittag um die Kurse der Digitalwährungen

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Donnerstagmittag.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
66,290.24 CHF -925.65 CHF -1.38 %
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BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
71,818.79 EUR -964.94 EUR -1.33 %
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BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
60,037.53 GBP -889.61 GBP -1.46 %
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BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
12,644,979.11 JPY -166,396.57 JPY -1.30 %
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BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
80,025.40 USD -1,184.69 USD -1.46 %
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ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
1,923.17 CHF -26.73 CHF -1.37 %
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ETH/EUR (Ethereum-Euro)
2,083.56 EUR -27.86 EUR -1.32 %
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ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1,741.77 GBP -25.69 GBP -1.45 %
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ETH/JPY (Ethereum-Yen)
366,848.07 JPY -4,803.18 JPY -1.29 %
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ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
2,321.65 USD -34.22 USD -1.45 %
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SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
83.06 CHF -1.58 CHF -1.87 %
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SOL/EUR (Solana-Euro)
89.99 EUR -1.67 EUR -1.82 %
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SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
75.22 GBP -1.50 GBP -1.95 %
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SOL/JPY (Solana-Yen)
15,843.59 JPY -289.45 JPY -1.79 %
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SOL/USD (Solana-US-Dollar)
100.27 USD -2.00 USD -1.95 %
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BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
612.82 CHF -14.57 CHF -2.32 %
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BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
663.93 EUR -15.44 EUR -2.27 %
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BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
555.02 GBP -13.68 GBP -2.41 %
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BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
116,896.30 JPY -2,685.20 JPY -2.25 %
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BNB/USD (Binance Coin-US-Dollar)
739.79 USD -18.22 USD -2.40 %
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XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1.07 CHF -0.03 CHF -2.58 %
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XRP/EUR (Ripple-Euro)
1.16 EUR -0.03 EUR -2.53 %
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XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
0.97 GBP -0.03 GBP -2.66 %
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XRP/JPY (Ripple-Yen)
203.68 JPY -5.23 JPY -2.50 %
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Im Minus präsentiert sich um 12:31 Bitcoin. Der Bitcoin-Kurs notiert aktuell 1,42 Prozent schwächer bei 80.053,09 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Kurs noch auf 81.210,09 US-Dollar.

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei -0,3 Prozent. Bei einem Kurs von 10,67 EUR beträgt die Performance seit Auflage 15,7 Prozent.

Mit dem Litecoin-Kurs geht es indes nach unten. Litecoin verliert 2,01 Prozent auf 57,74 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 58,93 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen zeigt sich Ethereum im Minus. Im Vergleich zum Vortag (2.355,86 US-Dollar) geht es um 1,49 Prozent auf 2.320,79 US-Dollar nach unten.

Mit dem Bitcoin Cash-Kurs geht es indes nach unten. Bitcoin Cash verliert 2,76 Prozent auf 280,22 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 288,17 US-Dollar an der Tafel standen.

Indessen verringert sich der Ripple-Kurs um 2,64 Prozent auf 1,289 US-Dollar. Am Vortag notierte Ripple bei 1,324 US-Dollar.

Indessen verringert sich der Monero-Kurs um 0,27 Prozent auf 597,22 US-Dollar. Am Vortag notierte Monero bei 598,83 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Cardano-Kurs um 2,42 Prozent auf 0,2008 US-Dollar. Am Tag zuvor war Cardano 0,2058 US-Dollar wert.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1722 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 12:31 bei 0,1697 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:31 werden 0,3312 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Daneben präsentiert sich Binancecoin mit einem Abschlag. Um 12:31 notiert der Binancecoin-Kurs 2,51 Prozent schwächer bei 738,96 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 758,02 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0797 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 12:31 auf 0,0786 US-Dollar beziffert.

Derweil notiert der Solana-Kurs bei 100,39 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (102,27 US-Dollar) ist das ein Verlust von 1,84 Prozent.

In der Zwischenzeit muss Avalanche Verluste verbuchen. Um 12:31 fällt der Avalanche-Kurs um 2,56 Prozent auf 8,768 US-Dollar. Am Vortag standen noch 8,998 US-Dollar an der Tafel.

Indes fällt der Chainlink-Kurs. Für Chainlink geht es nach 11,79 US-Dollar am Vortag auf 11,57 US-Dollar nach unten (1,82 Prozent).

In der Zwischenzeit verbucht der Sui-Kurs Verluste in Höhe von 1,99 Prozent auf 0,9226 US-Dollar. Am Tag zuvor war Sui 0,9413 US-Dollar wert.

Redaktion Finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com

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