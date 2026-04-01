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Krypto-Marktbericht

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Freitagmittag um die Kurse der Digitalwährungen

10.04.26 12:43 Uhr
Bitcoin, Ethereum, Ripple: Kursentwicklungen am Mittag | finanzen.net

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Freitagmittag.

Werte in diesem Artikel
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SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
61,9578 GBP -0,0797 GBP -0,13%
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SOL/JPY (Solana-Yen)
13.260,8110 JPY 2,8706 JPY 0,02%
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83,2869 USD -0,0330 USD -0,04%
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XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1,0566 CHF -0,0068 CHF -0,64%
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XRP/EUR (Ripple-Euro)
1,1426 EUR -0,0074 EUR -0,64%
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474,0245 CHF -2,8629 CHF -0,60%
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95.602,1056 JPY -327,9633 JPY -0,34%
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Der Bitcoin-Kurs ist am Mittag gesunken. So verlor Bitcoin um 12:26 0,03 Prozent auf 71.772,21 US-Dollar. Gestern lag der Kurs bei 71.792,61 US-Dollar.

Auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 notiert heute tiefer. Bei einem Kurs von 9,28 EUR beträgt die Performance seit Auflage damit 0,6 Prozent.

Daneben wertet Litecoin um 12:26 auf. Es geht 0,02 Prozent auf 54,50 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 54,49 US-Dollar stand.

Daneben steigt Ethereum um 0,08 Prozent auf 2.192,43 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 2.190,63 US-Dollar.

Derweil geht es für den Bitcoin Cash-Kurs bergab. Bitcoin Cash sinkt 1,03 Prozent auf 438,96 US-Dollar, nach 443,53 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Ripple kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 1,344 US-Dollar lag, wird der Ripple-Kurs um 12:26 auf 1,338 US-Dollar beziffert.

Indes steigt der Monero-Kurs. Für Monero geht es nach 347,32 US-Dollar am Vortag auf 348,33 US-Dollar nach oben (0,29 Prozent).

Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,2509 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,2539 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Stellar-Kurs um 0,32 Prozent auf 0,1550 US-Dollar. Am Tag zuvor war Stellar 0,1545 US-Dollar wert.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3203 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 12:26 bei 0,3196 US-Dollar.

Derweil geht es für den Binancecoin-Kurs bergab. Binancecoin sinkt 0,32 Prozent auf 600,97 US-Dollar, nach 602,87 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0925 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 12:26 auf 0,0923 US-Dollar beziffert.

Daneben steigt Solana um 0,05 Prozent auf 83,36 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 83,32 US-Dollar.

In der Zwischenzeit muss Avalanche Verluste verbuchen. Um 12:25 fällt der Avalanche-Kurs um 0,59 Prozent auf 9,296 US-Dollar. Am Vortag standen noch 9,350 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit bewegt sich Chainlink kaum. Am Freitagmittag lag der Chainlink-Kurs bei 8,951 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 8,946 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Sui-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,9296 US-Dollar am Vortag, tendiert Sui um 12:26 bei 0,9346 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: wael alreweie / Shutterstock.com