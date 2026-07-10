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Krypto-Marktbericht

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Mittag um die Kurse der Digitalwährungen

12.07.26 12:43 Uhr
Krypto-Marktbericht: Bitcoin, Ether und Ripple Kurse aktuell | finanzen.net

Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co..

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Der Bitcoin-Kurs zeigt sich am Mittag gegenüber dem Vortag schwächer. Um 12:26 fällt Bitcoin 0,01 Prozent auf 63.851,54 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 63.860,95 US-Dollar.

Von der positiven Entwicklung am Kryptomarkt profitieren auch Anleger des finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1: Das Produkt bündelt die zehn größten Kryptowährungen in einem einzigen ETP – Tagesplus heute: 2,5 Prozent.Seit 24.09.2024 (Auflage) beträgt die Performance -9,0 Prozent.

Zeitgleich verringert sich der Litecoin-Kurs um 0,62 Prozent auf 44,49 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 44,77 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Ethereum-Kurs um 0,65 Prozent auf 1.800,12 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 1.788,46 US-Dollar wert.

Mit dem Bitcoin Cash-Kurs geht es indes nach oben. Bitcoin Cash gewinnt 0,08 Prozent auf 244,60 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 244,42 US-Dollar an der Tafel standen.

Inzwischen fällt der Ripple-Kurs um 0,37 Prozent auf 1,095 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ripple 1,099 US-Dollar wert.

Nach 322,87 US-Dollar am Vortag ist der Monero-Kurs am Sonntagmittag um 1,24 Prozent auf 326,88 US-Dollar gestiegen.

Währenddessen verliert der Cardano-Kurs um 1,08 Prozent auf 0,1643 US-Dollar. Gestern war Cardano noch 0,1661 US-Dollar wert.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:26 werden 0,1857 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Sonntagmittag lag der Tron-Kurs bei 0,3301 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3300 US-Dollar.

Indessen verringert sich der Binancecoin-Kurs um 0,21 Prozent auf 574,13 US-Dollar. Am Vortag notierte Binancecoin bei 575,33 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,0729 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0734 US-Dollar.

Zudem gibt Solana am Sonntagmittag nach. Um 0,24 Prozent auf 76,73 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Solana-Kurs bei 76,91 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Avalanche mit einem Abschlag. Um 12:26 notiert der Avalanche-Kurs 2,26 Prozent schwächer bei 6,406 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 6,554 US-Dollar.

Nach 7,930 US-Dollar am Vortag ist der Chainlink-Kurs am Sonntagmittag um 1,09 Prozent auf 8,016 US-Dollar gestiegen.

Zudem legt Sui zu. Um 1,21 Prozent verstärkt sich der Sui-Kurs um 12:26 auf 0,7395 US-Dollar, nachdem Sui am Vortag noch 0,7307 US-Dollar wert war.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com