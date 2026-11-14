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Krypto-Marktbericht

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Mittag um die Kurse der Digitalwährungen

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Mittag um die Kurse der Digitalwährungen

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Mittag um die Kurse der Digitalwährungen.

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Bitcoin gab um 12:31 um 1,49 Prozent auf 67.107,52 US-Dollar ab, nachdem der Kurs am Vortag bei 68.124,53 US-Dollar gelegen hatte.

Auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 notiert heute tiefer. Bei einem Kurs von 9,16 EUR beträgt die Performance seit Auflage damit -0,7 Prozent.

Währenddessen wird Litecoin bei 48,24 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 2,01 Prozent im Vergleich zum Vortag (49,23 US-Dollar).

Derweil geht es für den Ethereum-Kurs bergab. Ethereum sinkt 1,03 Prozent auf 1.904,02 US-Dollar, nach 1.923,78 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen zeigt sich Bitcoin Cash im Minus. Im Vergleich zum Vortag (220,83 US-Dollar) geht es um 2,02 Prozent auf 216,36 US-Dollar nach unten.

Währenddessen wird Ripple bei 0,9895 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 1,82 Prozent im Vergleich zum Vortag (1,008 US-Dollar).

Derweil notiert der Monero-Kurs bei 532,10 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (528,32 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,72 Prozent.

Zudem zeigt sich der Cardano-Kurs im Sinkflug. Um 12:31 gibt Cardano um 2,84 Prozent auf 0,1631 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,1679 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen verliert der Stellar-Kurs um 1,45 Prozent auf 0,1436 US-Dollar. Gestern war Stellar noch 0,1457 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Samstagmittag lag der Tron-Kurs bei 0,3128 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3118 US-Dollar.

Indessen verringert sich der Binancecoin-Kurs um 1,84 Prozent auf 617,05 US-Dollar. Am Vortag notierte Binancecoin bei 628,63 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Samstagmittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0629 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0643 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Solana-Kurs um 2,77 Prozent auf 75,73 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 77,89 US-Dollar.

Zudem gibt Avalanche nach. Um 2,47 Prozent reduziert sich der Avalanche-Kurs um 12:31 auf 8,003 US-Dollar, nachdem Avalanche am Vortag noch 8,206 US-Dollar wert war.

Daneben wertet Chainlink um 12:31 ab. Es geht 2,33 Prozent auf 9,583 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 9,811 US-Dollar stand.

Mit dem Sui-Kurs geht es indes nach unten. Sui verliert 2,95 Prozent auf 0,7702 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,7936 US-Dollar an der Tafel standen.

Redaktion Finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: AlekseyIvanov / Shutterstock.com

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