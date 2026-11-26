Krypto-Marktbericht

Kryptokurse am Donnerstagmittag.

Bitcoin erhöhte sich um 12:31 um 0,35 Prozent auf 60.586,83 US-Dollar, nachdem der Kurs am Vortag bei 60.378,45 US-Dollar gelegen hatte.

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von 0,0 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: -11,7 Prozent.

In der Zwischenzeit kann Litecoin Gewinne verbuchen. Um 12:31 steigt der Litecoin-Kurs um 2,12 Prozent auf 43,50 US-Dollar. Am Vortag standen noch 42,60 US-Dollar an der Tafel.

Daneben präsentiert sich Ethereum mit einem Aufschlag. Um 12:31 notiert der Ethereum-Kurs 0,31 Prozent stärker bei 1.697,68 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 1.692,47 US-Dollar.

Derweil notiert der Bitcoin Cash-Kurs bei 207,17 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (205,14 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,99 Prozent.

In der Zwischenzeit verbucht der Ripple-Kurs Zugewinne in Höhe von 1,57 Prozent auf 0,9511 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ripple 0,9364 US-Dollar wert.

Zeitgleich verringert sich der Monero-Kurs um 2,81 Prozent auf 505,01 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 519,61 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Cardano-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:31 werden 0,1481 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Donnerstagmittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1274 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1278 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3034 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 12:31 bei 0,3033 US-Dollar.

Derweil geht es für den Binancecoin-Kurs bergab. Binancecoin sinkt 0,40 Prozent auf 550,58 US-Dollar, nach 552,78 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:31 werden 0,0567 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Daneben präsentiert sich Solana mit einem Aufschlag. Um 12:31 notiert der Solana-Kurs 0,45 Prozent stärker bei 70,68 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 70,37 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Avalanche-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,36 Prozent auf 6,638 US-Dollar. Am Tag zuvor war Avalanche 6,614 US-Dollar wert.

Zudem gewinnt Chainlink am Donnerstagmittag hinzu. Um 2,02 Prozent auf 9,219 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Chainlink-Kurs bei 9,036 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Sui-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:31 werden 0,6669 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Redaktion Finanzen.net

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